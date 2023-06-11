Генерал США Бен Ходжес: ВСУ ещё не начинали контрнаступление, все происходящее является «подготовительной операцией»

Украинская армия еще не начинала контрнаступления, все, что сейчас происходит - это часть подготовительной операции, которая призвана запутать командование русской армии. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.Американский генерал-русофоб после выхода на пенсию продолжает "воевать" с Россией, но уже на страницах различных изданий, предрекая российской армии непременный разгром. При этом свои измышления Ходжес основывает на украинских источниках и западной пропаганде. С начала российской спецоперации он уже несколько раз заявлял о "разгроме" войск ВС России и скорой капитуляции Москвы.Вот и на этот раз генерал заявил, что все проходящее на Запорожском направлении, включая большие потери ВСУ в живой силе и бронетехнике, есть не что иное, как "ловушка" для российской армии, устроенная командованием украинской армии. По словам Хождеса, вслед за этим последует само контрнаступление, которое российским войскам ну никак не остановить. Осталось только дождаться полной готовности бронетанковых бригад ВСУ. Он призвал не верить российским источникам, потому что все что они сообщают о происходящем на фронте - ложь. На самом деле там все нормально, наступление скоро начнется.Генерал убежден, что выстроенные Россией оборонительные рубежи не остановят украинскую армию, потому что она "дисциплинированная", а русские воевать не умеют, у них проблемы в армии и в политическом руководстве. Если на них надавить посильнее, то они непременно побегут.Основная задача ВСУ - это отрезать сухопутный путь в Крым, а затем изолировать полуостров с последующим его "освобождением". После этого Украина вытеснит российский флот из Крыма и откроет полуостров для "мировой торговли", т.е. допустит до него американцев и британцев, чтобы они построили там свои военные базы и полностью контролировали Черное море. В принципе, Ходжес раскрыл главную задачу Киева - любыми путями отвоевать полуостров для США и Великобритании. Сколько при этом будет уничтожено украинских солдат, Запад не волнует.