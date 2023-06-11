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Генерал США Бен Ходжес: ВСУ ещё не начинали контрнаступление, все происходящее является «подготовительной операцией»

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Генерал США Бен Ходжес: ВСУ ещё не начинали контрнаступление, все происходящее является «подготовительной операцией»

Украинская армия еще не начинала контрнаступления, все, что сейчас происходит - это часть подготовительной операции, которая призвана запутать командование русской армии. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.


Американский генерал-русофоб после выхода на пенсию продолжает "воевать" с Россией, но уже на страницах различных изданий, предрекая российской армии непременный разгром. При этом свои измышления Ходжес основывает на украинских источниках и западной пропаганде. С начала российской спецоперации он уже несколько раз заявлял о "разгроме" войск ВС России и скорой капитуляции Москвы.

Вот и на этот раз генерал заявил, что все проходящее на Запорожском направлении, включая большие потери ВСУ в живой силе и бронетехнике, есть не что иное, как "ловушка" для российской армии, устроенная командованием украинской армии. По словам Хождеса, вслед за этим последует само контрнаступление, которое российским войскам ну никак не остановить. Осталось только дождаться полной готовности бронетанковых бригад ВСУ. Он призвал не верить российским источникам, потому что все что они сообщают о происходящем на фронте - ложь. На самом деле там все нормально, наступление скоро начнется.

Генерал убежден, что выстроенные Россией оборонительные рубежи не остановят украинскую армию, потому что она "дисциплинированная", а русские воевать не умеют, у них проблемы в армии и в политическом руководстве. Если на них надавить посильнее, то они непременно побегут.

Основная задача ВСУ - это отрезать сухопутный путь в Крым, а затем изолировать полуостров с последующим его "освобождением". После этого Украина вытеснит российский флот из Крыма и откроет полуостров для "мировой торговли", т.е. допустит до него американцев и британцев, чтобы они построили там свои военные базы и полностью контролировали Черное море. В принципе, Ходжес раскрыл главную задачу Киева - любыми путями отвоевать полуостров для США и Великобритании. Сколько при этом будет уничтожено украинских солдат, Запад не волнует.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:09
    +5
    Если это только начинание,то сколько они положат своих при наступлении?
    1. Borik
      Borik Сегодня, 21:14
      +4
      Так американцам чем больше погибнет тем для них лучше. Гибнут ведь славяне
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 21:21
        0
        Будут бросать в бой всех, кого не жалко. А им не жалко никого! В "цивилизованом" западе на протяжении веков мечтали расправиться с русичами. А тут фактически один народ друг с другом воюет.
        Будут бросать в бой всех, кого можно. Пока не осознают бессмысленность наступлений. А затем уйдут в глухую оборону, лишь бы эта война длилась как можно дольше.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:40
        0
        Цитата: Borik
        Так американцам чем больше погибнет тем для них лучше. Гибнут ведь славяне

        Ну не скажите. Будь я американским кукловодом Украины, я бы радости от уменьшения количества своих игрушек точно не испытывал. Хотя вряд ли бы и переживал.
    2. Комментарий был удален.
    3. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 21:38
      0
      А они и вправду серьёзно ещё не начинали. У них на Запорожском направлении 2 полнокровных армейских корпуса сосредоточенно. Так что всё ещё впереди и расслабляться ещё ой как рано.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:10
    +6
    Сразу вопрос к генералу США Бену Ходжес: Откуда он знает когда начнётся наступление ВСУ, если СШа не принимают участие в боевых действиях на Украине?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 21:38
      0
      Ему голоса в голове подсказывают, судя по той околесице, что он несёт.
  3. Ярик
    Ярик Сегодня, 21:25
    +1
    Война еще не всех дураков убила, подождать осталось совсем мало
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:33
      +1
      Цитата: Ярик
      Война еще не всех дураков убила, подождать осталось совсем мало

      Думаю, по ту сторону, очень много дураков (раз не понимают, что погибают по прихоти запада) поэтому ждать придётся долго. hi
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 21:27
    +2
    Да , невесёлая новость для скакуасов!
    Наступление оказывается даже не начиналось, а сотни захитников уже уконтропупили !
    fool fool
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 21:30
    0
    Jak takový hlupák mohl být generálem??, vždyť je hloupější jako děti ve škole!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 21:31
      +1
      Как такой может быть генералом??, он тупее школьников!
  6. Sith
    Sith Сегодня, 21:31
    0
    Опять экс командующий ... а настоящие что говорят?)
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:41
      0
      А у настоящих подписка о неразглашении.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:36
    +1
    Так мы же тоже еще не начинали hi Так президент сказал hi
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:37
    0
    Donc d'après ce "général" ceci :
    "...qui vise à confondre le commandement de l'armée russe..."
    mais alors "général " si telle était la vérité ne serait il pas hautement stupide de votre part d'en informer les Russe en disant cela ? :-)... Il y a dans votre déclaration deux parties clairement antinomiques...

    Так по этому "общему" это: "... которая направлена на то, чтобы запутать командование российской армии...» но тогда «генерал», если бы это было правдой, разве не было бы очень глупо с вашей стороны информировать русских, говоря это? :-)... В вашем выступлении есть две явно противоречащие друг другу части:
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:41
    0
    Генерал США Бен Ходжес: ВСУ ещё не начинали контрнаступление, все происходящее является «подготовительной операцией»
    . Вряд ли это он сам для себя, сказки рассказывает... сказки для обывателя и не более того.
  10. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 21:45
    0
    Кто же будет раскрывать все подробности наступательной операции? Это же не хоккейный матч чтобы его комментировать в прямом эфире.