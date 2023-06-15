Новый российский мутант в спецоперации: МТ-ЛБ с корабельной РСЗО на борту

Корабельная РСЗО



Артиллерийский катер «Касатка» проекта 1238



Пусковые установки МС-227 в носовой части десантного корабля пр. 12322 «Зубр» («Евгений Кочешков»)

МС-227 на МТ-ЛБ



Стандартный осколочно-фугасный снаряд калибра 140 мм сверху и дальнобойный вариант снизу



Корабельная установка 2М-3М с автоматическими пушками явно нарушила весовой баланс МТ-ЛБ

Кустарная доработка техники – дело без всяких условностей интересное, но, раз речь снова заходит о попытке скрещивания морского и сухопутного, пробежаться по самой системе залпового огня тоже нужно. Все-таки не каждый день на фронте появляются «мотолыги» с редким и в некотором роде даже специфическим вооружением, которого и на флоте-то раз-два и обчелся. Но обо всем по порядку.То, что красуется на представленных на фото МТ-ЛБ – штатная реактивная артиллерия десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». При этом стоит отметить, что, в отличие от упомянутой выше 2М-3М, которыми снабжали многие боевые и вспомогательные корабли с давних советских времен, А-22 «Огонь» с пусковыми установками МС-227 нигде больше серийно не устанавливался. Хотя в планах были артиллерийские катера пр. 1238 «Касатка», но с ними по итогу не сложилось – построили одну единицу, которую отправили в утиль.Комплекс был разработан в тульском НИИ Точного машиностроения в 70–80-х годах и принят на вооружение флота только в 1988 году. В ходе работ по его созданию был учтен опыт использования старых типов РСЗО, а в частности – БМ-14-17. Да, эта штуковина является, по сути, глубоко модернизированным вариантом реактивной системы, находившейся в советских войсках до появления «Градов» и прочих «погодных явлений». И калибр, соответственно, у них один – 140 мм.В полном корабельном варианте А-22 «Огонь» состоит из двух выдвижных пусковых установок МС-227 на 22 трубы каждая. В походном положении они опускаются вниз под палубу, где также производится заряжание. Ну а при переходе в боевое положение, как не трудно догадаться, поднимаются вверх. Хотя известно, что существует модификация с неубирающимися пусковыми установками под индексом МС-227П.Управление огнем осуществляется с помощью оптического прицела «Шелонь-14», в состав которого входит дальномерно-визирное устройство ДВУ-3-БС. Через него осуществляется поиск целей и выработка горизонтальных и вертикальных углов наведения, которые автоматически передаются на пусковые установки. При этом стрельба возможна на скорости до 30 узлов и волнении моря до 3 баллов за счет системы стабилизации комплекса.Но это все – дела морские, а что там со страдальцем нашим, МТ-ЛБ?В первую очередь хочется отметить ту самую специфичность корабельного комплекса, «огрызок» которого воткнули в «мотолыгу».Дело в том, что круг задач, которые он должен был решать в морском варианте, в целом ограничивался поражением живой силы, сооружений и техники противника на небольшую глубину, поэтому максимальная дальность ведения огня составляет 4 500 метров. Безусловно, в дальнейшем был разработан дальнобойный реактивный снаряд с дальностью до 9,5 километра, но есть ли он в войсках – большой вопрос. Впрочем, в крайнем случае, в ход могут пойти старые боеприпасы от БМ-14-17, но в штатный боекомплект они не входят, и возможность их применения формально не подтверждена.Второй нюанс, который скорее рассматривается как констатация факта, заключается в том, что снарядная номенклатура установок МС-227 в целом скудна и включает только осколочно-фугасные и зажигательные снаряды. Это, конечно, минусом считать нельзя – сбросить на голову противнику 22 «болванки» со взрывчаткой или огнесмесью можно весьма эффективно. Но в сравнении с теми же «Градами» отличия очевидны.Если посмотреть на ситуацию в целом и закрыть глаза на все недостатки (о которых поговорим ниже), думается, что плюсы такой кустарщины, как МС-227 на «мотолыге», вполне очевидны и в особых комментариях не нуждаются. В условиях, когда словосочетание «излишек в огневых средствах» в принципе неприменимо и скорее будет принято за бред сумасшедшего, цель пакету из 22 неуправляемых осколочно-фугасных или зажигательных снарядов, пусть и на дальности до 4 500 метров, обязательно найдется. Да и броня, хоть и весьма нетяжелая, у МТ-ЛБ есть.В конце концов, никто это изделие в один ранг с «Солнцепеками» не ставит. «Карманная» артиллерия одного из подразделений – очевидно, морской пехоты – и не более того. Но вот проблемы реализации всей конструкции на «мотолыге» таковы, что их решение можно без сомнений принять за талант.Да, учитывая то, что на МТ-ЛБ кустари ставят практически все, что он может утащить, в том числе противотанковые пушки и корабельные башни с автоматическими орудиями, нынешняя модернизация с МС-227 – это еще по-легкому. Габариты у пусковой установки относительно небольшие: 2 125 мм в длину, 1 735 мм в ширину и 2 200 мм в высоту. При этом масса у нее тоже не самая огромная среди прочих изделий – 1 430 кг без боезапаса и 1 700 кг со снаряженными выстрелами во всех 22 трубах. Так что перевеса явно нет.Но каким образом наводить все это хозяйство на цель?Будучи установленными на десантном корабле (артиллерийском тоже), пусковые установки приводились в движение с помощью гидравлики. И по горизонтали/вертикали, и при опускании/подъеме. Понятное дело, что ни о каком вертикальном перемещении из боевого в походное положение и обратно можно не говорить – стволы вместе с тумбой просто приварены к крыше МТ-ЛБ.Но в остальном?В общем-то, наведение по горизонтали еще теоретически возможно, как в ручном режиме, так и с помощью гидравлики – все зависит от того, как могли заморочиться сами изготовители этого мутанта. Если вообще заморочились – в крайнем случае, можно корпус МТ-ЛБ в нужную сторону повернуть.Но с подъемом и опусканием труб, за счет чего обеспечивается выбор оптимального угла для стрельбы на разные дистанции, еще сложнее. В первоначальном варианте и наводка по вертикали, и стабилизация пусковых направляющих осуществлялись с помощью специального подъемного механизма, рабочие части которого вблизи можно наблюдать на прикрепленном ниже фото. Но, судя по фотографиям «мотолыг», этих элементов теперь нет.Вварили намертво под одним углом?Впрочем, даже если все вопросы с передвижением направляющих как-то решены, то специализированных прицельных приспособлений, адаптированных для работы вне боевого корабля, у МС-227 нет. В корабельном комплексе А-22 «Огонь» за наведение отвечал упомянутый выше прицел «Шелонь-14», но выдрать эту трехсоткилограммовую махину со всеми приводами и поставить в МТ-ЛБ в принципе невозможно. Так что, похоже, без бокового уровня и других механизмов, а также таблицы стрельбы 140-мм снарядами даже в самой минимальной прицельной «комплектации» не обойтись.Ну и напоследок хотелось бы сказать о потенциальной численности этих эрзац-РСЗО на МТ-ЛБ.Все-таки, вспоминая весенние варианты МТ-ЛБ с корабельной малокалиберной артиллерией, а их тогда наделали далеко не пару единиц, нынешнее творение кустарей можно назвать своего рода эксклюзивными экземплярами. Просто потому, что тех самых 2М-3М, так и норовящих перевернуть «мотолыгу» из-за своих габаритов и способа монтажа в кормовой части, еще с советских времен было запасено действительно много – все-таки проектов боевых и вспомогательных кораблей, где они ставились, немало.В нашем же случае А-22 «Огонь» со своими пусковыми установками МС-227 – штуковина сравнительно немногочисленная. Единственными ее серийными носителями, как мы уже узнали, стали десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» и один артиллерийский катер пр. 1238 «Касатка».Учитывая количество утилизированных и разобранных на этапе строительства кораблей, МС-227 вряд ли присутствует в изобилии. Все, что можно выжать со складов, по прикидкам – не более 6–8 пусковых установок, которыми можно нагрузить МТ-ЛБ.