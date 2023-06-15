США и новая концепция третьего полюса для Индии и Ближнего Востока

Концепт от мозгового центра

«Теперь сдерживание не является самоцелью, что подводит меня к третьему элементу: дипломатии и деэскалации».

Резиновая дипломатия

Новая американская ось

«Я полагаю, что в разные моменты нашей истории мы были наивны в отношении того, чего можно достичь с точки зрения преобразования обществ силой или диктатом».

«потому что по мере продвижения вперед вы услышите об этом больше. Это партнерство с Индией, Израилем, Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами, и фундаментальная идея заключается в том, чтобы соединить Южную Азию с Ближним Востоком и Соединенными Штатами таким образом, чтобы продвинуть наши экономические технологии и дипломатию».

Третий экономический полюс

P. S.