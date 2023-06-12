Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём России и выразил полную поддержку действиям российской армии на Украине

Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в адрес российского президента поздравительную телеграмму, в которой поздравил Владимира Путина и весь российский народ с Днем России, а также заявил о полной поддержке и солидарности с нашей страной. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).Глава КНДР от имени правительства и народа Северной Кореи пожелал российскому народу победы в конфликте на Украине заявив, что Россия борется против сил, которые пытаются подорвать российский суверенитет и нарушить мирную жизнь. В Пхеньяне уверены, что из конфликта Россия выйдет победителем и станет еще сильнее.- заявил лидер КНДР.По его словам, северокорейский народ выражает полную поддержку России, а руководство КНДР готово к укреплению стратегического партнерства между странами.Ранее сообщалось, что Северная Корея готова отправить свои трудовые отряды на помощь России в восстановлении разрушенных войной городов и сел новых регионов. Контакты на эту тему были, велись какие-то переговоры, но их итоги не сообщались. Судя по отсутствию корейцев на Донбассе, пока ни к какому. Также проходила информация, что КНДР готова присоединится к российской спецоперации, отправив войска и технику на Украину, но здесь все покрыто тайной. Скорей всего наши не согласились на такую помощь, опасаясь перехода конфликта на более высокий уровень.