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Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём России и выразил полную поддержку действиям российской армии на Украине

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Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём России и выразил полную поддержку действиям российской армии на Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в адрес российского президента поздравительную телеграмму, в которой поздравил Владимира Путина и весь российский народ с Днем России, а также заявил о полной поддержке и солидарности с нашей страной. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).


Глава КНДР от имени правительства и народа Северной Кореи пожелал российскому народу победы в конфликте на Украине заявив, что Россия борется против сил, которые пытаются подорвать российский суверенитет и нарушить мирную жизнь. В Пхеньяне уверены, что из конфликта Россия выйдет победителем и станет еще сильнее.

Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед

- заявил лидер КНДР.

По его словам, северокорейский народ выражает полную поддержку России, а руководство КНДР готово к укреплению стратегического партнерства между странами.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готова отправить свои трудовые отряды на помощь России в восстановлении разрушенных войной городов и сел новых регионов. Контакты на эту тему были, велись какие-то переговоры, но их итоги не сообщались. Судя по отсутствию корейцев на Донбассе, пока ни к какому. Также проходила информация, что КНДР готова присоединится к российской спецоперации, отправив войска и технику на Украину, но здесь все покрыто тайной. Скорей всего наши не согласились на такую помощь, опасаясь перехода конфликта на более высокий уровень.
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