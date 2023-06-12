ВСУ сместили основное направление атак на Времевский выступ

В ночь на 12 июня украинские войска продолжали попытки прорыва линии обороны Вооружённых сил России на южном направлении. Наибольшая активность ВСУ смещена на стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Там противник старается добиться успеха на так называемом Времевском выступе, где населённые пункты «в серой зоне» в течение суток переходят из рук в руки по несколько раз.Основное направление атак врага идёт о направлению Времевка – Старомлиновка. Накануне замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, сама же призывавшая к информационной тишине, объявила о «взятии ВСУ под контроль села Макаровка». Получается, что суть призыва украинского военно-политического руководства такова: если успехов нет, то нужна «информационная тишина» (палец к губам), а если есть продвижение хотя бы на 300 метров, пусть и при больших потерях, то это непременно представляется как огромный успех ВСУ с публикациями во всех СМИ, соцсетях и мессенджерах.Российская артиллерия наносит по приближающемуся к нашим позициям мощные удары, что вновь приводит к высоким потерям ВСУ и так называемой «гвардии наступления» в живой силе и техники. При этом российские бойцы обращают внимание на то, что техникой советского образца ВСУ ни под Ореховом, ни на Времевском выступе уже практически не пользуются. Почти вся техника – поставленная в разных пакетах военной помощи странами НАТО.Под Ореховым в ночное время суток противник высокой активности не проявлял. Там (по крайней мере, до 4 утра) фиксировалось относительное затишье.