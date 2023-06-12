Военное обозрение
Войти Регистрация

ВСУ сместили основное направление атак на Времевский выступ

16
ВСУ сместили основное направление атак на Времевский выступ

В ночь на 12 июня украинские войска продолжали попытки прорыва линии обороны Вооружённых сил России на южном направлении. Наибольшая активность ВСУ смещена на стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Там противник старается добиться успеха на так называемом Времевском выступе, где населённые пункты «в серой зоне» в течение суток переходят из рук в руки по несколько раз.


Основное направление атак врага идёт о направлению Времевка – Старомлиновка. Накануне замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, сама же призывавшая к информационной тишине, объявила о «взятии ВСУ под контроль села Макаровка». Получается, что суть призыва украинского военно-политического руководства такова: если успехов нет, то нужна «информационная тишина» (палец к губам), а если есть продвижение хотя бы на 300 метров, пусть и при больших потерях, то это непременно представляется как огромный успех ВСУ с публикациями во всех СМИ, соцсетях и мессенджерах.



Российская артиллерия наносит по приближающемуся к нашим позициям мощные удары, что вновь приводит к высоким потерям ВСУ и так называемой «гвардии наступления» в живой силе и техники. При этом российские бойцы обращают внимание на то, что техникой советского образца ВСУ ни под Ореховом, ни на Времевском выступе уже практически не пользуются. Почти вся техника – поставленная в разных пакетах военной помощи странами НАТО.

Под Ореховым в ночное время суток противник высокой активности не проявлял. Там (по крайней мере, до 4 утра) фиксировалось относительное затишье.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:32
    -2
    Наибольшая активность ВСУ смещена на стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Там противник старается добиться успеха на так называемом Времевском выступе, где населённые пункты «в серой зоне» в течение суток переходят из рук в руки по несколько раз.
    За все уплОчено!
    Хоть тушкой, хоть чучелком, а "успех" - в студию!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:40
      +1
      Цитата: Victor_B
      Хоть тушкой, хоть чучелком, а "успех" - в студию!

      Ну так к саммиту НАТО надо хоть что-то предъявить! А иначе снова "караул" будет. Только месяц остался.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 06:47
        +4
        Цитата: Егоза

        Ну так к саммиту НАТО надо хоть что-то предъявить! А иначе снова "караул" будет. Только месяц остался.

        Я думаю, что Вы преувеличиваете значимость очередного "саммита НАТО". Война эта будет продолжаться еще не один год, так что сколько еще тех саммитов будет...
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 07:53
          +1
          И контрнаступление ВСУ только началось. В прошлом году они так же безуспешно пытались прорваться в Херсонской области, но там войска Теплинского выдержали удар, а вот войска в Харьковской области под командованием Лапина удар не выдержали и случилась перегруппировка.
          Пока что войска Теплинского повторили свой прошлогодний успех, но что будет дальше неизвестно.
          Однако сам факт того, что у противника есть цель и понятный план, по которому они создали и ударные группы и достаточные резервы а у нашего руководства цель договорняк и оно не создало ни ударных групп ни резервов которые можно было бы ввести в бой после отражения наступления ВСУ вызывает только недоумение и большие вопросы к руководству страны.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 08:43
            +1
            Цитата: ramzay21
            у противника есть цель и понятный план

            Изложите. Мне лично пока что понятно лишь, что противник тыкается, аки баран в ворота, а надежде хоть где-нибудь хоть что нибудь захватить.

            Цитата: ramzay21
            у нашего руководства цель договорняк и оно не создало ни ударных групп ни резервов которые можно было бы ввести в бой после отражения наступления ВСУ

            Кхм. А с чего вы, собственно, взяли, что "не создало"? what

            Цитата: ramzay21
            вызывает только недоумение и большие вопросы к руководству страны

            Вот лично у меня - вопросы по вашей вменяемости. Видите ли, навязчивое повторение одной и той же мантры - есть признак либо шизы, либо методички. У вас что из этого, или оба? wink laughing
        2. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:52
          0
          Хорошо хоть Израиль за 404 в полный рост не вписывается.
          Я полагаю, что штаты давят на вас со страшной силой, чтобы вы влезли.
          Кстати, я вот не понимаю, почему Израиль в открытую Украину не поддержал?
          Что там у вас на эту тему пишут/говорят?
    2. LaNiebla
      LaNiebla Сегодня, 06:41
      +2
      Да, благодушием попахивает, я бы сказал пованивает. Интересно что вы скажете, когда хохлам всё же удастся этот "успех" и они сожрут Времьевский выступ и покатят дальше! Ведь сейчас они используют наименее подготовленные и мотивированные части. Я очень надеюсь, что этого не случится, но благодушию сейчас точно не место.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 06:56
        +6
        Цитата: LaNiebla
        Ведь сейчас они используют наименее подготовленные и мотивированные части.

        Благодушие на войне - вещь лишняя, всё правильно. Но как и перегибание палки... А то получается, что "наименее подготовленные" и чуть ли вообще "не мотивированные" (ранее месяцами подготавливаемые на полигонах Польши, Германии, Нидерландов) брошены в бой на десятках "Брэдли", "Леопардов", AMX-10 и прочей техники при поддержке "не мотивированных" расчётов "Хаймарс", "три топора" и др... А кто ж тогда "более мотивированные"? Или таким кроме лопаты в руки ничего не дают - и так "звери"?..
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:39
    +2
    По крайней мере прояснилось, что наступать они хотят на Мелитополь- Мариуполь; это их главное направление.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:46
      +3
      Это было настолько очевидно.Нашим бойцам -удачи,держитесь.
      1. Eug
        Eug Сегодня, 06:57
        0
        Это направление дает ВСУ сразу "веер" возможностей. Но уверен, что будет еще как минимум одно направление серьезного "наступу". Пока что - разведка боем, смотрят, откуда перебрасывают подкрепления и боеприпасы на атакованые участки.
  3. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 06:41
    -6
    Если уже Макаровку потеряли. Где тогда остановят контрнаступ?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:46
      +2
      уверен, что именно там, где вы будете руководить обороной.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 06:47
    +3
    Да пусть кричат бандерлоги это у них уже в крови.Лишь бы что то кричать.А нам необходимо делать свое дело,бить .По поводу советской техники,интересно где румынские танки ведь именно эти машины поступали в 47 "штурмовую"бригаду,так же как и М109 и "Бредли",Леопарды".Прикрывает их полк С-300 и полк "Бук"в поддержке "Оса и Авенджер",Шторм".Силы серьезные,но действия наших воинов ломают все планы.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 06:48
    +3
    Если продвижение будет такими темпами и с такими потерями, то все эти победы и " взятия под контроль" окажутся пирровыми. Прорыва фронта не было, равно как и окружения наших частей, беспорядочного отхода, как в Харьковской области, нет.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +4
    Почти вся техника – поставленная в разных пакетах военной помощи странами НАТО.
    Проходила информация, что ВСУ отводят понесшие большие потери в л/с и западной технике бригады с остатками техники на Западную Украину, якобы для доукомплектования заменяя их новыми. Не по плану все пошло у ВСУ, совершенно не по плану. Теперь вхождение в развалины села в "серой зоне" уже считается перемогой, о которой поспешно сообщают, т.к. завтра село опять придется оставить.