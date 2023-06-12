Украинская армия в первые дни контрнаступления на Запорожском направлении потеряла большое количество бронетехники западного производства, особенно досталось американским БМП Bradley. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).
По данным французского агентства, одно из подразделений ВСУ, атаковавших позиции российской армии в районе Орехова, лишилось почти всех своих боевых машин пехоты, переданных американцами. Издание ссылается на заявление одного из украинских военнослужащих, участвовавших в боях. По его словам, в подразделении из девяти БМП Bradley осталось всего одна, сумевшая избежать каких-либо повреждений, тогда как шесть "полностью уничтожены".
При этом, как подчеркнул украинский военный, никаких результатов в ходе наступления добиться не удалось, кроме потери техники и личного состава. На соответствующий вопрос французского журналиста он просто показал тому фигуру из пяти пальцев под названием дуля.
На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений
- сообщило агентство.
Накануне стало известно, что командование ВСУ приняло решение вывести в тыл часть подразделений, участвовавших в контрнаступлении и понесших большие потери в западной бронетехнике, а точнее, в танках Leopard 2 и БМП Bradley. Все это прикрывается заявлениями о плановой ротации, а выведенные подразделения отправляются аж на Волынь, якобы "охранять границу". Вместо них будут заходить свежие силы, но в основном на бронетехнике советского образца, ее гробить не жалко, потому что отчитываться перед спонсорами не нужно.