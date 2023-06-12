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Французская пресса: Под Ореховом украинская армия потеряла большую часть поставленных американцами БМП Bradley

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Французская пресса: Под Ореховом украинская армия потеряла большую часть поставленных американцами БМП Bradley

Украинская армия в первые дни контрнаступления на Запорожском направлении потеряла большое количество бронетехники западного производства, особенно досталось американским БМП Bradley. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).


По данным французского агентства, одно из подразделений ВСУ, атаковавших позиции российской армии в районе Орехова, лишилось почти всех своих боевых машин пехоты, переданных американцами. Издание ссылается на заявление одного из украинских военнослужащих, участвовавших в боях. По его словам, в подразделении из девяти БМП Bradley осталось всего одна, сумевшая избежать каких-либо повреждений, тогда как шесть "полностью уничтожены".

При этом, как подчеркнул украинский военный, никаких результатов в ходе наступления добиться не удалось, кроме потери техники и личного состава. На соответствующий вопрос французского журналиста он просто показал тому фигуру из пяти пальцев под названием дуля.

На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений

- сообщило агентство.

Накануне стало известно, что командование ВСУ приняло решение вывести в тыл часть подразделений, участвовавших в контрнаступлении и понесших большие потери в западной бронетехнике, а точнее, в танках Leopard 2 и БМП Bradley. Все это прикрывается заявлениями о плановой ротации, а выведенные подразделения отправляются аж на Волынь, якобы "охранять границу". Вместо них будут заходить свежие силы, но в основном на бронетехнике советского образца, ее гробить не жалко, потому что отчитываться перед спонсорами не нужно.
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20 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:50
    +8
    Да тут удивительного нет ничего...
    А то Укры думали, что увидев леопард русские разбегутся...
    В свое время на джевелины уповали.
    Детей даже называли в честь гранатомёта...
    Вот как челу с этим именем жить потом.... Но не об этом
    У всякой техники есть пределы прочности и слабые места.
    Тем более, не новой. И такой, которая кроме Ирака и Афгана не видела ничего. Я о БМП.
    Но шоу продолжится по любому.
    И цель его как раньше..
    Вот если у нас были... (Нужное вставить), то тогда мы бы.....
    Вместо многоточия были и Джавелины, и 777, и Хаймерсы, и Леопарды. Крылатые ракеты... Теперь истребители типа нужны...
    Пока хоть АПЛ не просят и минитмены.... Ох
    Помоги Господи нашим воинам и вразуми врагов наших.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:02
      +9
      Бредлюк Леопард Джавелинович - по моему отличное имя для укронацика, дети Гепард, Патриот и Байрактар.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 07:18
        +2
        Надо , хотя бы, по одному экземпляру, перед посольствами поставить: леопард - перед немецким, бредли - перед американским, ну и далее по списку
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: Федор Рашкин
      Вот как челу с этим именем жить потом.

      Ну ваще-то имя можно и поменять через суд.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 06:54
    +3
    Пока ВСУ в отношении техники воюет с резким отрицательным балансом. В ближайшее время именно что поставок техники не ожидается, и чем больше больше наши бойцы отправят НАТО-вской техники в безвозврат, больше будет осложняться положение украинских войск.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:15
      0
      Пока ВСУ в отношении техники воюет с резким отрицательным балансом
      ...для всех вменяемых это было предсказуемо...лично у меня другой вопрос....сколько тонн наркоты расходуется в всу в сутки!!!
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 06:55
    0
    Да не куда к границе не дадут им вывести технику и л/с.Все это фейки.Если только на ремонт.Не для того готовили.Пополнят и опять пошлют умирать.Возможно передислокация на другое направление.Да "Лео и Бредли" пожгли но в 47 еще и Т-55 румынские есть.Нет не верю,что отведут глубоко в тыл.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:53
      0
      Если бригады выведены из строя на 50%,то вероятно отведут. Из разбитых бригад они сводные уже создавали и снова бросали в бой. Просто пополнением уже не отделаться. Либо расформирование, либо отвод в тыл, пополнение, слаживание. Если...
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 07:00
    +3
    На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений
    Так сомкнутый большой и указательный, это на западе вроде как окей, типа хорошо, а вот когда указательный палец сгибается поверх большого, тогда получается что успехов не добились. laughing laughing laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:05
      +1
      Цитата: Fitter65
      Так сомкнутый большой и указательный, это на западе вроде как окей, типа хорошо, а вот когда указательный палец сгибается поверх большого, тогда получается что успехов не добились.

      Молодец парень! Ничего лишнего не сказал, а жесты - "меня не так поняли"! ))) А вообще ВСУ сейчас как в той песне "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две шаги назад"
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:25
        0
        Молодец парень! Ничего лишнего не сказал, а жесты - "меня не так поняли"!
        ....в сэбэу поймут как надо и прессанут...лучше б как Шарик, нарисовал бы фигвам....так проще было б и снисходительность упырей была бы проще..."мы его отловили, похлёбку дали, отправили умирать за европейские ценности...а он нам тут фигвамы рисует"......и отпустят...а так жди беды
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +2
    в подразделении из девяти БМП Bradley осталось всего одна,
    А, что-то французы скромно умолчали о потерянных своих колесных танках. Наверное неудобно об этом говорить.
    один из военных сомкнул указательный и большой пальцы
    Как я понимаю так
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:07
      +1
      Этот жест на Западе не понимают. Если Вам так хочется выразить свое мнение, отставьте в сторону средний палец.
  6. usr01
    usr01 Сегодня, 07:07
    +2
    Цитата: Федор Рашкин
    Пока хоть АПЛ не просят

    А надо бы дать.....
    "Если вы хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер" (с) Уинстон Черчилль
    1. kromer
      kromer Сегодня, 07:16
      +2
      Цитата: usr01
      Цитата: Федор Рашкин
      Пока хоть АПЛ не просят

      А надо бы дать.....
      "Если вы хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер" (с) Уинстон Черчилль


      Украина уже разорена.
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:18
    +1
    советского образца, ее гробить не жалко, потому что отчитываться перед спонсорами не нужно.
    ...ещё как нужно, потому что своё утрачено давно, а эта ,так называемая, " техника советского образца" из стран бывшего Варшавского договора, ...так что отчёт держать придётся...
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:19
    +1
    Издание ссылается на заявление одного из украинских военнослужащих, участвовавших в боях. По его словам, в подразделении из девяти БМП Bradley осталось всего одна, сумевшая избежать каких-либо повреждений, тогда как шесть

    Вот так это выглядел этот бой из уцелевшего Бредли, правда только скрины





    Американцы...пардон, обознался, вукраинцы влетели на минное поле, наш снайпер из засады стал обстреливать обездвиженные машины. Из уцелевшей БМП стали вести огонь наобум по посадкам, а потом прикрылись дымами и удрали. На предпоследнем скрине дружественный огонь по объезжавшей машине
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:03
      +2
      Чётко они своих разворотили. Ещё один претендент на премию. Правда 300 000. И бублика чуть не забыли
  9. Наган
    Наган Сегодня, 08:04
    +5
    Я, как гражданин США, глубоко удовлетворен видом горелых Bradley. Чем больше подобных кадров в прессе, тем хуже шансы Байдена и его дерьмократов на выборах 2024.
    1. Ратник_II_разряда
      Ратник_II_разряда Сегодня, 09:46
      0
      Вы можете оказать посильную помощь в распространении данной информации среди американских граждан (в особенности среди англоязычных)?