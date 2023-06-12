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Американский журналист сравнил контрнаступление ВСУ с выступлением танцевальных коллективов, обучавшихся отдельно и оказавшихся на одной сцене

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Американский журналист сравнил контрнаступление ВСУ с выступлением танцевальных коллективов, обучавшихся отдельно и оказавшихся на одной сцене

Американский журналист, лауреат Пулитцеровском премии, Сеймур Херш высказался о вооружённом конфликте на Украине. Напомним, что ранее Херш представил данные расследования, по итогам которого причастными к подрывам на газопроводах «Северного потока» назвал Соединённые Штаты Америки.


Комментируя российскую специальную военную операцию, один из опытнейших журналистов США указал на то, что действия России поддерживает большинство населения Земли. Об этом он сказал в интервью британскому политологу и политику Джорджу Гэллоуэю.

Сеймур Херш:

Значительно больше половины населения планеты поддерживает действия Москвы в ходе украинского конфликта (...) Если говорить об украинском контрнаступлении, то многие эксперты изначально называли его заранее обречённым

По словам Херша, действия украинской армии можно сравнить с «15-ю танцевальными коллективами, которые сначала обучались отдельно, а потом оказались на одной сцене для общего танца, имея не больше 3 дней для совместных репетиций».

Херш:

Успеха в таком случае вряд ли стоит ожидать.

Американский журналист, отвечая на вопрос Гэллоуэя, отметил, что НАТО уже фактически участвует в вооружённом конфликте на Украине, хотя бы потому что украинские войска свои основные операции планируют и осуществляют на основании натовских разведданных.

Херш также добавил, что США теряют влияние в мире, и привёл в пример сближение Саудовской Аравии и Ирана по китайском посредничестве.
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13 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:59
    +4
    Пока ещё держим пальцы крестиком, но итог изначально был ясен.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:31
      +2
      сначала обучались отдельно, а потом оказались на одной сцене для общего танца, имея не больше 3 дней для совместных репетиций».

      Только танцевали они среди расставленных медвежьих капканов, и кто в них угодил не скоро вернутся на танцплощадку. winked
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:38
        +1
        Что мешает плохим танцорам?))) и руководителю их драмкружка Зелику?))
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 08:17
      0
      Не надо недооценивать противника. Противник сильный, резервов у него еще много, поддержка большая, а проблем у нас очень много. Не факт что нашил сил хватит для сдерживания последующих ударов.
  2. bayard
    bayard Сегодня, 07:03
    +2
    Воистину статус текущего сражения в русском Северном Причерноморье , встаёт вровень с Курской битвой прежней войны России-СССР с объединённой Гитлером Германией . Если и результат будет как и прошлый раз , то и последствия последуют равнозначные .
    1. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 07:37
      +2
      с объединённой Гитлером Германией
      - откуда вы?... Германию объединял Бисмарк, а Гитлер пытался создать единую континентальную Европу.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +4
    Значительно больше половины населения планеты поддерживает действия Москвы в ходе украинского конфликта
    Ну вот, а то только и слышится с западной и украинской сторон, что "весь мир с нами". А мир смотрит на события не так, как бы хотелось Западу. И по поводу "танцевальных коллективов правильно подметил.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:09
    +2
    действия украинской армии можно сравнить с «15-ю танцевальными коллективами, которые сначала обучались отдельно, а потом оказались на одной сцене для общего танца, имея не больше 3 дней для совместных репетиций».

    Я думаю, что танцоры бы справились, а вот ВСУ - ну, никак не справятся и за месяц.
  5. Комментарий был удален.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:16
      +2
      Это Вы только что сказали что у нас нет хороших журналистов. Ха ха ))). Или вы только Дудя знаете?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:38
        +2
        Цитата: Светлан
        Это Вы только что сказали что у нас нет хороших журналистов. Ха ха ))). Или вы только Дудя знаете?

        О, уже пост удалили laughing
        А, применительно к нынешней ситуации с ВСУшным конртнаступом есть у одного Б.Шапиро такое выражение:
        .
        Должен же быть какой-то выход", — думала муха, постоянно ударяясь об оконное стекло.

        © Борис Шапиро 16
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 07:30
    0
    Никак поговорку нашу знает про плохого танцора и,пожалуй,НАТО не только разведданные и оружие поставляет,но и управляет через советников.
  7. наследник
    наследник Сегодня, 07:43
    +2
    Гарантированно поддержат и жители европейских стран. Нацизм ведь не может остаться закрытым в границах одного государства, они же - "По над усе". Обязательно начнут у них пытаться свои права устанавливать. Сразу "переобуется" их большинство.
  8. solar
    solar Сегодня, 08:27
    0
    один из опытнейших журналистов США указал на то, что действия России поддерживает большинство населения Земли

    И чё ж они тогда в ООН за Россию не голосуют?