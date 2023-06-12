Значительно больше половины населения планеты поддерживает действия Москвы в ходе украинского конфликта (...) Если говорить об украинском контрнаступлении, то многие эксперты изначально называли его заранее обречённым

Успеха в таком случае вряд ли стоит ожидать.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровском премии, Сеймур Херш высказался о вооружённом конфликте на Украине. Напомним, что ранее Херш представил данные расследования, по итогам которого причастными к подрывам на газопроводах «Северного потока» назвал Соединённые Штаты Америки.Комментируя российскую специальную военную операцию, один из опытнейших журналистов США указал на то, что действия России поддерживает большинство населения Земли. Об этом он сказал в интервью британскому политологу и политику Джорджу Гэллоуэю.Сеймур Херш:По словам Херша, действия украинской армии можно сравнить с «15-ю танцевальными коллективами, которые сначала обучались отдельно, а потом оказались на одной сцене для общего танца, имея не больше 3 дней для совместных репетиций».Херш:Американский журналист, отвечая на вопрос Гэллоуэя, отметил, что НАТО уже фактически участвует в вооружённом конфликте на Украине, хотя бы потому что украинские войска свои основные операции планируют и осуществляют на основании натовских разведданных.Херш также добавил, что США теряют влияние в мире, и привёл в пример сближение Саудовской Аравии и Ирана по китайском посредничестве.