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Бывший словацкий премьер: Из-за военной помощи Украине оружейные склады Европы оказались опустошёнными

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Бывший словацкий премьер: Из-за военной помощи Украине оружейные склады Европы оказались опустошёнными

Председатель словацкой партии «Глас», экс-председатель правительства страны Петер Пеллегрини прокомментировал оказание военной помощи Украине. По словам Пеллегрини, многочисленные пакеты военной помощи Киеву, к которым подключалась Словакия, к настоящему моменту привели к проблемам с безопасностью для самой Словакии и всей Европы.


Экс-премьер:

Оружейные склады Европы оказались опустошёнными. Чтобы восполнить всё это, понадобится не менее 5 лет. Возможно, лет десять.

При этом Пеллегрини считает, что именно украинский конфликт позволяет странам Евросоюза по-иному взглянуть на военно-техническое производство и оснащение своих армией. Экс-премьер Словакии отмечает, что для покрытия необходимости в вооружении и боеприпасах можно создать тысячи дополнительных рабочих мест по всей Европе, включая Словакию.

Пеллегрини:

Наша потребность в оружии сегодня очень высока. Все это понимают. Но для восстановления арсеналов нам и всей Европе понадобятся годы интенсивной работы.

Тем временем уже более 60% словаков выступают против оказания военной помощи Украины. С марта прошлого года эти цифры выросли втрое. Похожая тенденция наблюдается и в ряде других государств ЕС, однако правительства европейских стран пока игнорируют общественное мнение.

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17 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:24
    +2
    Похожая тенденция наблюдается и в ряде других государств ЕС, однако правительства европейских стран пока игнорируют общественное мнение.

    Меняйте правительство и будет вам "щастя". Хотя опустошенные склады греют душу.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:32
      +5
      Чехи и словаки - известные оружейники. Намекают, что нужно вложиться в строительство новых заводов по производству военной продукции для НАТО. На территории их стран. И денежки побольше дать)
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:00
      +2
      Цитата: Егоза
      Меняйте правительство и будет вам "щастя". Хотя опустошенные склады греют душу.

      Хозяин не даст менять правительство, для него война, это "щастя".
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:25
    +5
    Я не удивлюсь ,что склады, на которые все они ссылаются, являются складами для обучения и тренировок.
    Вряд ли, они расходуют НЗ.
    Поэтому, принимать их выступления за чистую монету не стоит.
    А вот под эту сурдинку их желание нарастить производственные мощности по производству БК и вооружения вызывает некоторую тревогу.
  3. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 07:25
    +2
    Ага....а все контракты на производство , получат американские корпорации......сша этого и добивались..
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 07:53
      +1
      Цитата: Чёрный
      а все контракты на производство, получат американские корпорации......сша этого и добивались
      Так и будет, этот вооруженный конфликт сша вынудили финансировать европейцев (банкет за их счет). Лишили Европу дешевых энергоносителей и вся европейская промышленность поехала в сша. Разумеется осталось тяжелое оборудование типа прокатных станов и проч. но на дровах его не заведешь.
      Чтобы восполнить оружейные склады Европы понадобится не менее 5 лет. Возможно, лет десять.
      Это в условиях начавшейся уже официально рецессии? Они бредят, флаг им радужный в руки и якорь в жо..у. Сами отдали свои запасы полученные нахаляву от СССР, а оплатить создание новых евро-тугриками не получится. Евро это не бакс, и нац. долг как штатовский на глобус не натянешь...
      1. solar
        solar Сегодня, 08:25
        0
        Лишили Европу дешевых энергоносителей

        Энергоносители в Европе сильно упали в цене.
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 08:31
          0
          Цитата: solar
          Энергоносители в Европе сильно упали в цене.
          Так же упали как и их... потребление. Крупнейший потребитель - промышленность их не брал, и даже население с перепугу уменьшило свои запросы причем на фоне теплой зимы. Там хранилища с прошлого года битком набитые до сих пор стоят, вот и упали.
          1. solar
            solar Сегодня, 09:09
            -1
            тем не менее нельзя сказать, что
            Лишили Европу дешевых энергоносителей

            По факту они намного дешевле, чем были.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 09:16
              -1
              Цитата: solar
              тем не менее нельзя сказать, что
              Лишили Европу дешевых энергоносителей

              По факту они намного дешевле, чем были.

              Они дешевле ровно потому, что закончились их потребители. Потребители закончились потому, что у них закончились дешевые энергоносители. Теперь энергоносители могут быть сколь угодно дешевыми - промышленность уже... всё. request yes
              1. Mouse
                Mouse Сегодня, 09:31
                +1
                Лето..... что осенью запоют? Ближе так к зиме.... winked
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 07:41
    +3
    Чего так о оружии забеспокоился-сами скоро пройдете,Ра́смуссен сказал.
    Ну что братья славяне...кончился Райский Сад,добро пожаловать в джунгли. Содержание ВПК весьма затратно и маслице на хлебушек будет только по праздникам,а может и вовсе не будет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:55
    +2
    Оружейные склады Европы оказались опустошёнными. Чтобы восполнить всё это, понадобится не менее 5 лет. Возможно, лет десять.
    Но судя по тому, как некоторые из кожи вон лезут призывая продолжать оказывать помощь Киеву наверное еще не полностью опустошены? А как дела с продовольственными складами и хлебными амбарами? Пока в норме? Вы главное не забывайте минимум пару раз в год принимать новые пакеты санкций, параллейно финансируя Украину и поставляя ей оружие и тогда в скором времени заговорите об опустошении уже других складов.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но судя по тому, как некоторые из кожи вон лезут призывая продолжать оказывать помощь Киеву наверное еще не полностью опустошены?

      Опустошат под ноль и оружие, и хлебушек. А в то время в США и энергоносителей навалом, и оружия с боеприпасами, ну а про хлебушке с салом - навалом.
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:18
    -1
    Снова новости про пустые склады, скиптически отношусь к таким заявлениям.
  7. solar
    solar Сегодня, 08:24
    0
    Оружейные склады Европы оказались опустошёнными. Чтобы восполнить всё это, понадобится не менее 5 лет.

    Так они их десятилетиями готовили именно к войне с Россией. И сейчас используют для этого, причем не рискуя своими жизнями.
    для покрытия необходимости в вооружении и боеприпасах можно создать тысячи дополнительных рабочих мест по всей Европе, включая Словакию

    И чего им быть против? Дополнительные рабочие места на много лет вперед.
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 08:56
    -1
    Оружейные склады Европы оказались опустошёнными

    Если это так, то самое время восстановить концепцию «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока"... Тем более они все время" русской угрозой" мечтали, так надо осуществить их мечты..
    Вот только с укронацистами разобраться и вперед, за одно восстановить и памятники..