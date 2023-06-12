Украинский Генштаб заявил о подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для остановки наступления ВСУ в районе Времевского выступа

(...) россияне используют любые способы, чтобы не допустить прорыва своей обороны и продвижения украинских войск на Таврическом направлении, на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет

Российские войска подорвали дамбу в районе Новодаровки, в результате чего уровень реки Мокрый Ял поднялся, вода затопила оба берега. С таким заявлением выступил представитель объединенного командования "Таврия" ВСУ Валерий Шершень.Командование украинской группировки "Таврия" обвинило российских военных в подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для "остановки продвижения ВСУ" на таврическом направлении. По словам представителя Генштаба, на контрнаступлении это никак не отразится, украинская армия продолжит продвигаться вперед.- заявил Шершень.Наши никак не комментируют заявления украинского Генштаба, продолжая держать оборону. Как уже сообщалось, командование ВСУ сменило направление наступления, боевые действия второй день идут в районе Времевского выступа, в районе Орехова относительная тишина. Противник пытается срезать этот самый выступ и выйти к основным оборонительным позициям российских войск в районе Старомлыновки. Сейчас бои на выступе ведут передовые подразделения российской армии, нанося поражение ВСУ и выбивая личный состав и бронетехнику.За прошедшие сутки далеко продвинуться враг не смог, но вершину выступа срезать у него получилось. Бои идут в районах Благодатное, Макаровка и Урожайное. Макаровка за ночь пару раз переходила из рук в руки. В то же время взять позиции российской армии на прилегающих высотах у ВСУ не получается, все движения пока в русле реки Мокрый Ял, которая еще и разлилась после подрыва дамбы. Не взяв высоты, противник не сможет нанести удар на Старомлыновку, а это основная задача прорыва на этом направлении.