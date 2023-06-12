Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский Генштаб заявил о подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для остановки наступления ВСУ в районе Времевского выступа

7
Украинский Генштаб заявил о подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для остановки наступления ВСУ в районе Времевского выступа

Российские войска подорвали дамбу в районе Новодаровки, в результате чего уровень реки Мокрый Ял поднялся, вода затопила оба берега. С таким заявлением выступил представитель объединенного командования "Таврия" ВСУ Валерий Шершень.


Командование украинской группировки "Таврия" обвинило российских военных в подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для "остановки продвижения ВСУ" на таврическом направлении. По словам представителя Генштаба, на контрнаступлении это никак не отразится, украинская армия продолжит продвигаться вперед.

(...) россияне используют любые способы, чтобы не допустить прорыва своей обороны и продвижения украинских войск на Таврическом направлении, на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет

- заявил Шершень.

Наши никак не комментируют заявления украинского Генштаба, продолжая держать оборону. Как уже сообщалось, командование ВСУ сменило направление наступления, боевые действия второй день идут в районе Времевского выступа, в районе Орехова относительная тишина. Противник пытается срезать этот самый выступ и выйти к основным оборонительным позициям российских войск в районе Старомлыновки. Сейчас бои на выступе ведут передовые подразделения российской армии, нанося поражение ВСУ и выбивая личный состав и бронетехнику.

За прошедшие сутки далеко продвинуться враг не смог, но вершину выступа срезать у него получилось. Бои идут в районах Благодатное, Макаровка и Урожайное. Макаровка за ночь пару раз переходила из рук в руки. В то же время взять позиции российской армии на прилегающих высотах у ВСУ не получается, все движения пока в русле реки Мокрый Ял, которая еще и разлилась после подрыва дамбы. Не взяв высоты, противник не сможет нанести удар на Старомлыновку, а это основная задача прорыва на этом направлении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:42
    +7
    российских военных в подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для "остановки продвижения ВСУ

    Подорвали дамбу? Значит посчитали, что это нужно и важно! Молодцы!
    А на войне все способы хороши для того, чтобы уничтожить как можно больше врагов и как можно больше сберечь своих бойцов!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Подорвали дамбу? Значит посчитали, что это нужно и важно! Молодцы!

      Если фашисты подрывают ГЭС, почему бы российским войскам не подорвать кукую то дамбу. Пусть наци барахтаются в грязи.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:48
    +3
    Молодцы! Если это останавливает продвижение ВСУ - так тому и быть. И, обратите внимание, никто не кричит о бедственном положении мирных граждан! Значит, затопило только то, что было нужным.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:21
      -1
      Да странно как-то. Всу заявляют, что на наступлении этот прорыв дамбы никак не отразится, но обвиняют РФ.
      Там-то вода как раз быстро сойдёт
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:16
      +2
      "И, обратите внимание, никто не кричит о бедственном положении мирных граждан!"
      Если в том аду остался "мирняк", то как их положение может стать "бедственнее"?..
      Там ты вообще не человек. Ни для кого...
      Не дай Господь оказаться между двумя армиями!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    +1
    на контрнаступлении это никак не отразится, украинская армия продолжит продвигаться вперед.
    А почему тогда так занервничали и подняли по "тревоге" свои СМИ, которые просто обязана перепостить западная пресса? На тот случай если опять все пойдет не по плану, то можно сослаться на коварство русских подорвавших дамбу.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:15
    +6
    Пусть подрывают все что хотят. Главное- беречь наших бойцов. Потом, чубатые под конвоем- отстроят. Хватит с ними цацкаться.