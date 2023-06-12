Украинский Генштаб заявил о подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для остановки наступления ВСУ в районе Времевского выступа

Российские войска подорвали дамбу в районе Новодаровки, в результате чего уровень реки Мокрый Ял поднялся, вода затопила оба берега. С таким заявлением выступил представитель объединенного командования "Таврия" ВСУ Валерий Шершень.
Командование украинской группировки "Таврия" обвинило российских военных в подрыве дамбы на реке Мокрый Ял для "остановки продвижения ВСУ" на таврическом направлении. По словам представителя Генштаба, на контрнаступлении это никак не отразится, украинская армия продолжит продвигаться вперед.
(...) россияне используют любые способы, чтобы не допустить прорыва своей обороны и продвижения украинских войск на Таврическом направлении, на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет
- заявил Шершень.
Наши никак не комментируют заявления украинского Генштаба, продолжая держать оборону. Как уже сообщалось, командование ВСУ сменило направление наступления, боевые действия второй день идут в районе Времевского выступа, в районе Орехова относительная тишина. Противник пытается срезать этот самый выступ и выйти к основным оборонительным позициям российских войск в районе Старомлыновки. Сейчас бои на выступе ведут передовые подразделения российской армии, нанося поражение ВСУ и выбивая личный состав и бронетехнику.
За прошедшие сутки далеко продвинуться враг не смог, но вершину выступа срезать у него получилось. Бои идут в районах Благодатное, Макаровка и Урожайное. Макаровка за ночь пару раз переходила из рук в руки. В то же время взять позиции российской армии на прилегающих высотах у ВСУ не получается, все движения пока в русле реки Мокрый Ял, которая еще и разлилась после подрыва дамбы. Не взяв высоты, противник не сможет нанести удар на Старомлыновку, а это основная задача прорыва на этом направлении.