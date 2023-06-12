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Появились кадры сквозного пробития американской бронемашины ВСУ на Времевском выступе в результате поражения российским дроном «Ланцет»

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Появились кадры сквозного пробития американской бронемашины ВСУ на Времевском выступе в результате поражения российским дроном «Ланцет»

В ходе своего наступления от районе запорожского Орехова, на Времевском выступе, а также в районе Артёмовска противник применяет фактически все виды оружия и военной техники, которые были ему поставлены натовскими спонсорами вооружённого конфликта. Помимо всего прочего украинскими вооружёнными силами используются колёсные бронемашины MaxxPro, а также «Ошкош» (Oshkosh). Речь идёт в том числе о бронеавтомобилях Oshkosh M-ATV, которые обычно активно применялись в ходе различных боевых операций американским спецназом (например, в последние годы в Сирии).


ВСУ использовали несколько таких бронемашин с целью высадки десанта в районе так называемого Времевского выступа (к востоку от Благодатного). Российские подразделения обнаружили движение таких бронемашин и использовали против них беспилотные средства поражения. Так, появились кадры с применением против американской бронетехники барражирующего боеприпаса «Ланцет».



С дрона ОБТФ «Каскад» был снят момент поражения наземной цели. Обращает на себя внимание тот факт, как кумулятивная струя проходит вдоль всей бронемашины, свидетельствуя о сквозном пробитии Oshkosh M-ATV.



Таким образом, дрон стоимостью около 3 млн рублей (официальные данные, ранее публиковавшиеся в открытых источниках) поразил средство бронетехники стоимостью около 500 тысяч долларов (более 40 млн рублей по текущему курсу).

Изначально сообщалось об уничтожении MaxxPro, однако потом информация о подбитой технике была скорректирована:

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30 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:51
    +3
    Подсчётом очень любят на Украине заниматься ,когда " хороших " новостей нет.Но цены почему-то у них на наши ракеты чрезмерно завышены,по американским стандартам считают.
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 08:09
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Подсчётом очень любят на Украине заниматься ,когда " хороших " новостей нет.Но цены почему-то у них на наши ракеты чрезмерно завышены,по американским стандартам считают.

      Так у них в этом ракурсе интересно всё выходит, они рубль тут делают равный к доллару. Поэтому и выходит что Россия тратит трёхмиллионный беспилотник на уничтожение броневика, стоимостью в полмиллиона.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:52
    -1
    Я так понимаю, что это броневичок, типа нашего Тигра.
    Так и Тигр тоже так же
    Обращает на себя внимание тот факт, как кумулятивная струя проходит вдоль всей бронемашины, свидетельствуя о сквозном пробитии Oshkosh M-ATV.
    вдоль/поперек/по диагонали Ланцет прошибет.
    То, что этот ошкош медным тазом вместе с экипажем (надеюсь) накрылся событие радостное и на войне обыденное, но вот эта всеобщая "радость", что чуть ли не Абрама вдоль пробили...
    Детская какая-то...
    Ни разу не профессиональная...
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 08:13
      +4
      Цитата: Victor_B
      но вот эта всеобщая "радость", что чуть ли не Абрама вдоль пробили...
      Детская какая-то...
      Ни разу не профессиональная...

      А что Абрамсы поя вились на Украине? Леопарды появились-горят, ярко и дымно. Бредли появились, тоже горят, правда практически бездымно... Всё профессионально российские военные делают там.
    2. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 08:21
      +5
      Oshkosh M-ATV на голову повыше нашего Тигра будет как по бронированию, так и по минозащите, так что радость понятна.)
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:42
        0
        Цитата: Artemion3
        Oshkosh M-ATV на голову повыше нашего Тигра будет как по бронированию, так и по минозащите, так что радость понятна.)


        Бронеавтомобили Oshkosh M-ATV с композитной броней защиты класса MRAP
        Это все сведения, которые я нашел по классу защиты. Бронированию.
        Пишут еще, что защита от осколков (каких?), пуль и мин.
        Ну по минам понятно - МРАП, а вот от каких пуль?
        Могу предположить, что от 12,7х115 советских или даже 14,5, так и Тигр под натовский .5 тоже рассчитан.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:57
    +3
    Хорошие утренние новости, их всё больше и это радует!
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 08:59
      0
      Это кадры не первой свежести просто сейчас выложенные в сеть.в районе Орехова два дня нел сильный дождь.И судя по утренним новостям пока радоваться нечему
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +6
    Экипажу конечно каюк. А не стоит разъезжать по чужим дорогам - опасно для жизни.
  5. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:11
    -1
    Враг сейчас эту дырявую тачку в Польшу отвезёт, там от жареных украинцев отскребут, помоют, дырки заварят и опять в бой!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:31
      +3
      Конкретно эту наврядли wassat............
  6. solar
    solar Сегодня, 08:15
    -7
    Обращает на себя внимание тот факт, как кумулятивная струя проходит вдоль всей бронемашины, свидетельствуя о сквозном пробитии Oshkosh M-ATV.

    Кумулятивная чрез всю машину, включая двигатель, с двойным пробитием? Что-то авторы ролика намудрили.
    Судя по видео, взрыв прошел скорее под днищем. Машина, судя по видео, продолжила движение. В конце зачем-то показывают эпизод с другой стоящей машиной из совершенно другого места.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:23
      +7
      Цитата: solar
      Судя по видео, взрыв прошел скорее под днищем.

      Взрыв, скорее, не прошёл под днищем, что очевидно по характеру кумулятивной струи
      1. solar
        solar Сегодня, 08:37
        -4
        Вижу вспышку впереди и как дым и пыль из-под машины сзади по ходу движения вылетели. Судя по направлению полета- сверху, градусов под 45, а то и больше, струя в принципе не могла пройти машину насквозь и выйти с задней части. И машина продолжила движение дальше, видео на этом месте прервали. Концовка ролика- явно не из другого места.
        hi
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:43
          0
          Сложно однозначно сказать насквозь или нет. Но она дальше не ехала, а катилась.
  7. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:16
    +2
    Похоже мощность заряда в Ланцете серьёзно увеличили. Раз бронированный Ошкош в длину прожег сквозь двигатель и салон.
  8. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 08:21
    -1
    Таким образом, дрон стоимостью около 3 млн рублей (официальные данные, ранее публиковавшиеся в открытых источниках) поразил средство бронетехники стоимостью около 500 тысяч долларов (более 40 млн рублей по текущему курсу).
    Эта фраза от производителей давно уже продвигается в сети. Почему так? Да просто в условиях военных действий возникает та самая конкуренция которой в оборонке мирного времени не было. Аналоги Ланцета предлагаются уже в 50 раз(!) дешевле и встает закономерный вопрос: "где деньги Зин?" Бюджет даже первых экономик мира и то не резиновый.
    P.S. а тут еще и на пятки дешевые ftp-дроны давят, которые конечно Ланцету не конкуренты (дальность мала), но по доставке веса - те же 3кг довольно схожи. Вот только цена тех дронов вообще 20тыс. руб. а эффективность от использования в ближней зоне ничем не хуже. Вот и приходится 3 ляма пиарить.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:38
      +2
      Ланцет в любом случае свою нишу занял. Он то в тылу противника может уничтожать и при этом также от спутниковой навигации независим
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: igorbrsv
        Ланцет в любом случае свою нишу занял. Он то в тылу противника может уничтожать
        Что он умеет такого, что например не умеет делать БПЛА-камикадзе «Привет-82» который тащит заряд 5,5 кг (у Ланцета только 3кг) на 30км и при этом стоит 110 тыс.руб. а не 3 миллиона. Разницу (налогами из своего кармана) готовы за ланцет доплачивать? Имхо: чем больше БК за те же деньги, тем лучше.
        https://topwar.ru/213660-privet-ot-kb-oko-vozmozhno-chto-russkij-bpla-shtorm-nachinaetsja-uzhe-segodnja.html
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:47
          +1
          Какой-то интеллектуальный модуль навигации, например. Он же до 50 км действует. И цена его - с набором модулей. Один тепловизор нормальный сколько стоит. С алиэкспресс и тот от 20 000. Так на три ляма и набежит. Если бы дешёвый китайский дрон обладал бы такими же характеристиками, то он и стоил бы также, ничуть не дешевле
    2. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 09:04
      -4
      Вот именно
      Цитата: ВПК-65
      "где деньги Зин?"

      вся эта возня только на этом и держится. При всем этом гибнут солдаты. А они считают рост или падение акций заводов производителей.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:55
        0
        Сколько стоит тепловизор армейский? Модуль связи и управления? Я не специалист в этой области. Но если сейчас попытаться собрать аналог ланцету из китайских более-менее качественных комплектующих, он встанет дороже ланцета. Хотя собрать его самому реально
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:21
    +7
    Становится самым известным оружием в России. Неординарный ударный дрон Ланцет Каласнихов
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:31
    +4
    Все эти денежные расчёты ни о чем. Экипаж, у которого при таком пробитие шансов нет (скорее всего, без понятия, как эта колесница внутри выглядит) вообще не упомянут. Бесплатный? Предотвращение ущерба, который мог быть причинен броневиком? Я вообще не расстраиваюсь, когда дорогущая зенита ракета сбивает более дешёвый снаряд РСЗО. Она жизни спасает.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 08:45
      -1
      Цитата: БойКот
      Я вообще не расстраиваюсь, когда дорогущая зенита ракета сбивает более дешёвый снаряд РСЗО. Она жизни спасает.
      Жизни спасает любой БК который ЕСТЬ. Более дорогой БК это как правило то, чего МАЛО или НЕТ. Семейный бюджет у Вас резиновый? Сами его планируете? С оборонным бюджетом по аналогии.
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 09:40
        0
        Семейный бюджет у Вас резиновый? Сами его планируете? С оборонным бюджетом по аналогии.
        Если, не приведи кто там наверху, от расходования бюджета будет зависит жизнь моих близких, сальдо -это последнее, о чем я буду думать. Война цинична, я это прекрасно понимаю, и из пушки по воробья неэкономично, но если нет других средств и воробей угрожает жизни (а в этом конфликте очень часто жизни гражданских) я зафигачу по нему из пушки. И совесть будет мучить, если не зафигачу, съэкономлю.
  11. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:46
    -5
    три миллиона....за год, на оффшоры, вывели пять триллионов ....уже бы войну закончили
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 09:33
      0
      А дальше что??? Кому-то ведь тогда отвечать придется,- а так все возражения на военное время спишут. Коррупция америку поглотила а про нашу экономику и говорить то не приходится. У них рабочие на оборонке чуть ли не 200т получают, и рабочих специалистов не хватает. Открой сайт работа ру и посмотри. 30-50
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:53
    +1
    С дрона ОБТФ «Каскад» был снят момент поражения наземной цели
    ЛЕПОТА !
  13. Есаул
    Есаул Сегодня, 09:48
    0
    Если снизить стоимость ланцета раза в 3 и во столько же раз увеличить его производство, то будет просто супер!