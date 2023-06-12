Советник главы ДНР сообщил о концентрации больших сил ВСУ в районах Авдеевки и Угледара

Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас ВСУ рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении

Украинское командование продолжает стягивать силы на Донецкое направление, создавая мощные группировки ВСУ в районах Угледара и Авдеевки. Угроза удара на этих участках довольно высокая. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.Противник наращивает силы на Авдеевском и Угледарском участках, подтягивая туда резервы, одновременно прощупывая оборону российских войск на Донецком направлении. Неоднократные атаки ВСУ проводят в районах Авдеевки и Марьинки, бои идут в районе Угледара. Сейчас Генштаб ВСУ ищет слабое место в обороне, чтобы сосредоточить все силы на данном участке. Донецкое направление рассматривается Киевом как одно из перспективных.- приводит ТАСС слова советника.На данный момент все попытки ВСУ атаковать в районах Авдеевки и Угледара купируются российскими силами, на авдеевском направлении наши еще и наступают.Между тем, накануне в офисе Зеленского в очередной раз заявили, что все происходящее сейчас по всей линии фронта совсем не контрнаступление, а только прелюдия к нему. Основной удар якобы будет нанесен в июле, как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе, Киев желает порадовать западных спонсоров "поражением российской армии". Пока же ВСУ прощупывают оборону российской армии.