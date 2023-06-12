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Советник главы ДНР сообщил о концентрации больших сил ВСУ в районах Авдеевки и Угледара

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Советник главы ДНР сообщил о концентрации больших сил ВСУ в районах Авдеевки и Угледара

Украинское командование продолжает стягивать силы на Донецкое направление, создавая мощные группировки ВСУ в районах Угледара и Авдеевки. Угроза удара на этих участках довольно высокая. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.


Противник наращивает силы на Авдеевском и Угледарском участках, подтягивая туда резервы, одновременно прощупывая оборону российских войск на Донецком направлении. Неоднократные атаки ВСУ проводят в районах Авдеевки и Марьинки, бои идут в районе Угледара. Сейчас Генштаб ВСУ ищет слабое место в обороне, чтобы сосредоточить все силы на данном участке. Донецкое направление рассматривается Киевом как одно из перспективных.

Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас ВСУ рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении

- приводит ТАСС слова советника.

На данный момент все попытки ВСУ атаковать в районах Авдеевки и Угледара купируются российскими силами, на авдеевском направлении наши еще и наступают.

Между тем, накануне в офисе Зеленского в очередной раз заявили, что все происходящее сейчас по всей линии фронта совсем не контрнаступление, а только прелюдия к нему. Основной удар якобы будет нанесен в июле, как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе, Киев желает порадовать западных спонсоров "поражением российской армии". Пока же ВСУ прощупывают оборону российской армии.
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9 комментариев
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  1. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 08:03
    +5
    Пока же ВСУ прощупывают оборону российской армии.
    Нормальное такое прощупывание. Лбом об стену с разбегу.
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 08:13
      0
      Офис зеленского заявил
      Пора бы прекратить пуки из Киева. Пусть с бандерой вещают на спиритических сеансах.
    2. grem
      grem Сегодня, 08:16
      +2
      Если концентрируют мощные группировки ,то где наше ВКС с планирующими авиабомбами ФАБми и т.д Там же можно все сровнять с землей ..Война ведь уже по серьезному началась ? Это террористический режим ,что их жалеем ?
      Вот что непонятно .Ведь этих авиабомб еще с советских времен склады забиты ..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    +1
    Основной удар якобы будет нанесен в июле, как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе
    С такими темпами потерь у ВСУ и уже введением резервов, как бы не получилось так, что в июле для нанесения "основного удара" может и силенок не хватить. И придется откладывать "основной удар" до следующего саммита НАТО к великому огорчению его членов.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:57
      0
      до следующего саммита НАТО к великому огорчению его членов.
      ...да по ходу не членов а глубины глубин...куховарки и акушерки щя там руль рулят
  3. геолог
    геолог Сегодня, 08:16
    +6
    За ночь ВСУ прошли 8 км от Нескучного до Урожайного. Наши отступили, подорвав дамбу. Веремеевский выступ скоро станет прогибом. Рано заиграли в фанфары по поводу провала контрнаступления. Скоро начнутся настоящие бои во 2 полосе обороны. Нашим бойцам пожелаем удачи в бою! Надеюсь непонятная свара армии с чвк закончится на фоне серьезных событий.
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:28
    -1
    Украинское командование продолжает стягивать силы на Донецкое направление, создавая мощные группировки ВСУ в районах Угледара и Авдеевки.
    Что их уничтожить нечем?
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 08:39
      0
      оказывается нечем....авиация,так по настоящему и не залетала
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    -1
    Прощупывают? Там каждый день гибнет около тысячи солдат ВСУ; такое наступление имеет смысл, если ресурсы Украины безграничны, а это не так.