Пытаясь проделать коридоры в минных полях, ВСУ потеряли несколько бронемашин разминирования, включая Leopard 2R HMBV

Столкнувшись в первые сутки своего контрнаступления с высокими потерями в живой силе и военной технике на российских минных полях на южном направлении, ВСУ теперь бросают вперёд десятки бронемашин минного разграждения (разминирования).
Причём вся подобного рода техника, применяемая противником в районе Васильевки, Орехова, а также на Времевском выступе, имеет натовское происхождение.
Для того чтобы проделывать проходы в российских минных полях, используются боевые машины разминирования немецкого производства Leopard 2R HMBV. Ранее несколько таких бронемашин были поставлены в интересах киевского режима из Финляндии. Также ВСУ используют различную технику с навесными противоминными тралами - включая ремонтно-эвакуационную бронемашину (БРЭМ) Bergenpanzer.
Как только эта техника начинает проделывать проходы в минных полях, её скорость уменьшается. И она становится значительно более лёгкой целью как для артиллерии, так и для беспилотной авиации. Несколько бронированных машин разминирования были уничтожены на одном из участков фронта нашими бойцами. Большинство экипажей - «двухсотые».
Сообщается, что в одном из случаев за проделавшей коридор оперативной глубиной около 150 м в минном поле техникой устремились танки Leopard - противник был нетерпелив. В итоге поражена была как техника разминирования, так и колонна танков противника. Далее средствами дистанционного минирования образовавшийся проход в минном поле российские войска заминировали снова.
Канал «Специального назначения» в ТГ демонстрирует результаты нанесения ударов по инженерной технике врага (на фото выше). Сообщается, что съёмка осуществлена с дронов военнослужащих 22-й бригады ВС РФ.