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Пытаясь проделать коридоры в минных полях, ВСУ потеряли несколько бронемашин разминирования, включая Leopard 2R HMBV

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Пытаясь проделать коридоры в минных полях, ВСУ потеряли несколько бронемашин разминирования, включая Leopard 2R HMBV

Столкнувшись в первые сутки своего контрнаступления с высокими потерями в живой силе и военной технике на российских минных полях на южном направлении, ВСУ теперь бросают вперёд десятки бронемашин минного разграждения (разминирования).


Причём вся подобного рода техника, применяемая противником в районе Васильевки, Орехова, а также на Времевском выступе, имеет натовское происхождение.



Для того чтобы проделывать проходы в российских минных полях, используются боевые машины разминирования немецкого производства Leopard 2R HMBV. Ранее несколько таких бронемашин были поставлены в интересах киевского режима из Финляндии. Также ВСУ используют различную технику с навесными противоминными тралами - включая ремонтно-эвакуационную бронемашину (БРЭМ) Bergenpanzer.

Как только эта техника начинает проделывать проходы в минных полях, её скорость уменьшается. И она становится значительно более лёгкой целью как для артиллерии, так и для беспилотной авиации. Несколько бронированных машин разминирования были уничтожены на одном из участков фронта нашими бойцами. Большинство экипажей - «двухсотые».

Сообщается, что в одном из случаев за проделавшей коридор оперативной глубиной около 150 м в минном поле техникой устремились танки Leopard - противник был нетерпелив. В итоге поражена была как техника разминирования, так и колонна танков противника. Далее средствами дистанционного минирования образовавшийся проход в минном поле российские войска заминировали снова.

Канал «Специального назначения» в ТГ демонстрирует результаты нанесения ударов по инженерной технике врага (на фото выше). Сообщается, что съёмка осуществлена с дронов военнослужащих 22-й бригады ВС РФ.
Использованы фотографии:
ТГ/ok_spn
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21 комментарий
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:22
    +19
    Вот многие мне не верили, что даже продвинутая бронетехника в конфликте высокой интенсивности - всего лишь быстро истощающийся расходник. В таких конфликтах важнее всего способность промышленности быстро компенсировать потери путём выпуска простой и сравнительно дешёвой бронетехники, а не теоретическая способность создавать навороченные якобы "неуязвимые" вундерваффе. Количество переходит в качество, как завещал тов. Сталин.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:24
      +4
      Нет идеального оружия-некой вундервафли.Только в мечтах некоторых
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:42
        -1
        Нет идеального оружия-
        ...есть..называется наркотик...на данный момент и в обозримом будущем сей ингредиент непобедим...в локальных конфликтах это и есть непобедимое оружие
    2. JD1979
      JD1979 Сегодня, 09:57
      0
      Не, вывод тут другой абсолютно. Какая бы современная техника не была, если ей командуют идиоты - она не поможет. Как в той поговорке: дай дураку стеклянный... дальше цензура)))
      Съём минных полей перед атакой применялся еще дедами) но вот как он применялся и когда. Во время начала наступления когда противника утюжила со всех стволов артиллерия не давая поднять головы. А тут... отправили пару несчастных машин... ни завесы, ни артудара. Как мишени в тире. Не я не против абсолютно, просто сам факт деградации то ли уровня подготовки тех кто организует, то ли общей тупости. Главное чтобы с нашей стороны подобный опыт не перенимали.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:22
    +3
    Эту войну делают минные поля и ПВО.
    Ну и прежде всего, конечно солдаты.
    Простые пешие пехотинцы...
    Своей кровушкой...
    Обильно.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Victor_B
      Эту войну делают минные поля и ПВО.

      Позвольте не согласиться с этими словами. Не принижая роли саперов и других. Эту войну делает артиллерия, это она должна поражать противника еще до его выдвижения на исходную, она должна ему позволять сгруппироваться и организованно отступить. Она должна подавлять огневые точки противника, что бы пехота могла спокойно подняться.
      Цитата: Victor_B
      Простые пешие пехотинцы...

      Ну а с этим не поспоришь, основные потери, конечно же, в пехоте. Все трудности ложатся именно на них.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:23
    +2
    Крайне познавательные боевые действия. hi
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:44
      +9
      Панорама минного поля, вид шикарный.
      Вот и закончились у хинзиров финские Leopard 2R HMBV. Все три штуки тут стоят.




      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:18
        +1
        Примечательно что это уже потери, вероятнее всего, второй танковой бригады всу
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:39
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Крайне познавательные боевые действия. hi
      ИЧСХ - мой сын пулеметчиком был в боевых у вас, так их вообще не обучали землю копать. ВООБЩЕ!
      То есть израильские солдаты не умеют окапываться. Совсем. И МСЛ у них тоже нету.
      Может глядя на войну на Украине ваше командование об этом задумается?
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 08:23
    +8
    Походу вся техника всушек предназначена для разминирования и сбития ланцетов тушками good Вот, что значит грамотная натовская тактика и обучение lol
  5. grem
    grem Сегодня, 08:35
    +7
    На фото смотришь ,какой там чернозем раскошный ...Палку воткни зацветет!
    Какие пашни пропадают ..А мы воюем стравленные наглосаксами!
    Россия то хоть своим оружием воюет ,а эти дурни на натовской технике собрались победить Русских Наивные !!! Опять немецкие танки с крестами и иностранная речь на окраине ..Все хватит натерпелись этой украины ..Нужно кончать эту территорию окончательно Военный округ будет
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:20
      +1
      По-полям, по-полям
      Танк с крестами едет к нам....
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:30
      +4
      Я не совсем понимаю термин " стравленные англосаксами". Любая война это результат провальной внешней политики,любого госубарства. Надо было меньше кричать о " братском народе". Когда плюют в лицо не надо лезть и обниматься. Надо дать в рыло! Тогда и " натравливания" не будет. У нас даже посла толкового на Украине не было. Или нефтяник Черномырдин, или Зурабов- его не знали куда деть за его " реформы". Теперь,имеем результат.
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:37
    +3
    А я, , инженерную подготовку в детстве не совсем серьёзно воспринимал... Правда препод был капитан-молдаванин, долбень редкостный. Повезло, что не пригодилось, состарился без войны feel
  7. Sith
    Sith Сегодня, 08:43
    +1
    Цитата: Roma-1977
    Leopard 2R HMBV

    Ну так по этому и Т-14 пока не вводят , а обкатывают ...
    Т-90М то отработанная технология уже изготовления
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:23
      +2
      Тем более как минимум один т-90 у нас уже утащили и разобрали. Там скрывать уже нечего. Т-14 и су-57 скорее всего на своей территории будут пока работать. Не ровен час упрут
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +5
    за проделавшей коридор оперативной глубиной около 150 м в минном поле техникой устремились танки Leopard - противник был нетерпелив.
    Нетерпение и подвело. А наша артиллерия воспользовалась этой суетливостью и как факт -"смешались в кучу кони, люди"...
  9. Roust
    Roust Сегодня, 09:12
    +1
    Пока зелю не посадют на технику разминирования, до тех пор чубатые будут дохнуть аки мухи под дихлофосом.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 09:44
      +1
      Цитата: Roust
      Пока зелю не посадют на технику разминирования

      Зачем так сложно? Ведь проще на кол.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:17
    +1
    Цитата: Roma-1977
    Вот многие мне не верили, что даже продвинутая бронетехника в конфликте высокой интенсивности - всего лишь быстро истощающийся расходник. В таких конфликтах важнее всего способность промышленности быстро компенсировать потери путём выпуска простой и сравнительно дешёвой бронетехники, а не теоретическая способность создавать навороченные якобы "неуязвимые" вундерваффе. Количество переходит в качество, как завещал тов. Сталин.

    Поэтому наши и не применяют Армату: бой это не рыцарский турнир...