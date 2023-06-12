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Стокгольмский институт отметил рост количества развёрнутых ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине

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Стокгольмский институт отметил рост количества развёрнутых ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине

Обладающие ядерным оружием страны нарастили количество развернутых ядерных боеголовок на фоне начавшегося в прошлом году конфликта России и Украины. Новые данные представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).


По данным института, на январь 2023 года в мире оказалось развернуто ядерных боеголовок на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года. То есть развертывание произошло в течение прошлого года на фоне противостояния России и коллективного Запада на территории Украины.

Основное количество развернутых ядерных боеголовок пришлось на США и Россию, американцы увеличили их количество с 1744 до 1770, россияне — с 1588 до 1674. Еще около 2 тысяч боеголовок в арсеналах США и России находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Всего на январь 2023 года в мире имеется порядка 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находятся на складах. На сегодняшний день ядерными державами считаются: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.


Больше всех ядерных боеголовок развернули США - 1770, Россия на втором месте - 1674, далее идет Франция — 280 и Великобритания - 120. А вот по количеству находящихся на хранении первое место занимает Россия - 2815, тогда как у США имеется 1938 боеголовок. За прошедший год американцы общее количество ядерных зарядов не увеличили, оставшись на уровне 3708 единиц, Россия нарастила количество с 4477 до 4489 единиц. Общее число боеголовок с учетом снятых с вооружений составляет 5244 у США (-184), и 5889 у России (-88).

Если у США и России с количеством ядерных боезарядов все более-менее ясно, то ядерные арсеналы Китая и КНДР вызывают у SIPRI беспокойство. В институте предполагают, что Пекин и Пхеньян наращивают количество ядерных боезарядов, не афишируя это.

Ранее Россия призвала США включать ядерные запасы Франции и Великобритании в собственные отчеты, поскольку оони входят в НАТО и в любом случае направлены против России.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:32
    +1
    Интересно ,как шведы считают- цифры берут с потолка?
    1. grem
      grem Сегодня, 08:47
      -1
      Количество в таком серьезном деле не главное ..Главное качество и эффективность средств доставки до цели ! У России оно имеется и разное .
      Готовились мы ко всему этому ,но надеюсь до применения дело не дойдет ..
      Мы как ни какая другая страна мира ,знаем что такое настоящая война и воевать умеем ,но не хотим ..А кто разжигает очередную бойню уже конкретно известно ,как в прочем и в прошлые миРОВЫЕ ВОЙНЫ .
      Ушки торчат все те же самые !
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: tralflot1832
      как шведы считают- цифры берут с потолка?
      Возможно на ромашке гадают отрывая от нее лепестки: примут/не примут (в НАТО), согласится/не согласится (Эрдоган), и поэтому надо же прокукарекать какую-то дичь (цифры) чтоб подлизать гегемону известное место для ускорения принятия...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:52
        0
        СОВЕТСКИЙ Ядерный щит ----- наследие СТАЛИНА
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:43
    -1
    Штаты всегда хотели нанести превентивный и высокоточный удар. Именно по этому у них Топоры и ДЖипиЕС.
    А у Советов- плюсминус километр и 30 мегатонн.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 09:15
      -1
      А у Советов- плюсминус километр и 30 мегатонн.

      Откуда у Советов система слежения и "плюсминус", когда в то время только приступали к разработке еще на бумаге???
      Не нужно гнать пургу людям
      Советы умерли в 1991.
      У России система "Глонасс", работает, но не достаточно точны в позиционирования, и все упирается в количестве как в спутниках и так в приемных станциях. Подвижки есть в лучшую сторону, но не так как хотелось бы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +1
    Пекин и Пхеньян наращивают количество ядерных боезарядов, не афишируя это
    Правильно и делают. Зачем давать возможность противнику знать где, как и сколько. Это должно быть всегда "сюрпризом" для потенциального противника. А наращивание ЯО даже очень понятно в нынешней обстановке, когда в любой момент перетянутая струна может лопнуть.
  4. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:06
    0
    непонятно, что имел ввиду автор - где их за год развернули сверплана, утвержденного еще до СВО? имеется в виду введение в строй новых АПЛ? ну так они от СВО не зависели..
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 09:11
    +1
    Огромное спасибо Советской власти за ядерный щит, который сегодня спасает Русский Мир от очередного нашествия Западного фашизма.
  6. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 09:21
    0
    А что значит 'развернутые ядерные боеголовки'? Если под этим понимается оснащение ракет тактического звена ядерными боеголовками, вывод их в районы преполагаемого пуска, то понятно. А РВСН России развернуты постоянно))), кроме тех установок, которые находятся на регламенте...
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:26
    +1
    Похоже человечество может не дорасти до освоения космического пространства...погибнув в своей колыбели на планете Земля.
    Печально конечно...но на его костях вырастет новая разумная цивилизация...такова эволюция жизни, то что не способно выживать отмирает уступая место более живучим организмам.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 09:57
      0
      C'est exactement ce que je pense lorsque je vois les milliers de milliards qui ont/sont dépensés pour la guerre.
      Tout cet argent consacré à l'exploration spatiale et nous serions peut être déjà entrain de "terraformer" MARS ou EUROPE... Quand à l'avènement d'une espèce plus "intelligente" peut être mais alors sont existence , si l'on se fie au passé , sera encore plus brève que la notre...Les dinosaures avec des cerveaux minuscules ont duré plus longtemps que ne durera notre espèce...:-(

      Это именно то, о чем я думаю, когда вижу триллионы, которые тратятся/тратятся на войну. Все эти деньги потрачены на освоение космоса, и мы, возможно, уже «терраформируем» МАРС или ЕВРОПУ... Когда может произойти появление более «разумного» вида, но тогда его существование, если опираться на прошлое, будет еще короче, чем у нас... Динозавры с крошечным мозгом просуществовали дольше, чем наш вид...:-(