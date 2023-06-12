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Если замминистра обороны Украины Маляр заявляла о взятии Макаровки, то ГШ ВСУ это село в сводке не упоминает

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Если замминистра обороны Украины Маляр заявляла о взятии Макаровки, то ГШ ВСУ это село в сводке не упоминает

Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о ходе боевых действий. Традиционно не признавая крупных потерь в живой силе и военной технике на Запорожском направлении, украинское военное ведомство в информационном плане решило сосредоточиться на ситуации на Времевском выступе. Причём заявления ГШ ВСУ противоречат заявлениям, которые несколько часов назад сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.


Если Маляр заявляла, что накануне украинские войска взяли под контроль Благодатное и Макаровку, то в сводке ГШ ВСУ о Макаровке ничего не говорится вообще, а Благодатное упоминается как место боёв.


ГШ ВСУ:

По населённому пункту Благодатное противник нанёс авиаудар.

В той же сводке украинского генерального штаба говорится о том, что российские войска «предприняли попытку наступления к западу от Бахмута», а также «атаковали Марьинку и Авдеевку».

Российские военкоры сообщают, что украинские вооружённые силы пытаются усиливать натиск по линии Великая Новосёлка – Старомлиновка. По последним данным, наиболее активные боевые действия на данный момент идут к северу от Урожайного. Проблема для наших войск в том, что из-за погоды далеко не всегда можно использовать разведывательную и боевую авиацию. Противник предпринимает меры, чтобы воспользоваться этой ситуацией для продвижения к Урожайному и к Старомлиновке.
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20 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 08:52
    -6
    Ну замминистра обороны баба ,с ней все понятно ...А где Резник ? В Израиле отсиживается ? Ведь он должен ,как и Зеленский почти на передовой в штабе находиться ? Странное там командование
    Щэ нэ вмерла еще..?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:58
      +2
      он должен ,как и Зеленский почти на передовой в штабе находиться
      А толку от плохонького юриста и комика в штабе, как от козла молока. У них свои задачи: один бегает и улыбается представителям НАТО выпрашивая оружие, второй занимается тем же, но на более высоком уровне.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:17
        +1
        Восемьдесят лет назад один ефрейтор взялся командовать на тот момент одной мощной армией.Пришлось застрелиться
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:43
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Восемьдесят лет назад один ефрейтор взялся командовать на тот момент одной мощной армией.Пришлось застрелиться

          Так он хоть ефрейтором был, но не клоуном.
      2. grem
        grem Сегодня, 09:29
        0
        Цитата: rotmistr60
        он должен ,как и Зеленский почти на передовой в штабе находиться
        А толку от плохонького юриста и комика в штабе, как от козла молока. У них свои задачи: один бегает и улыбается представителям НАТО выпрашивая оружие, второй занимается тем же, но на более высоком уровне.

        Ну пугнуть их авиаударами ,чтобы поняли ,что война это не только зарабатывание денег ,но и страх, кровь, грязь, разруха и слезы матерей ..Я так считаю hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:52
          0
          Пугнуть?Да что то не из пугливых они.Как бы некоторым не хотелось видеть очевидное-враг силен ,мотивирован,не из пугливых.
  2. Комментарий был удален.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 08:57
    +2
    Цитата: grem
    Ну замминистра обороны баба ,с ней все понятно ...А где Резник ? В Израиле отсиживается ? Ведь он должен ,как и Зеленский почти на передовой в штабе находиться ? Странное там командование
    Щэ нэ вмерла еще..?

    Ещё Буданов с их слов на длительной миссии ...
    1. grem
      grem Сегодня, 09:33
      -1
      Цитата: Sith
      Цитата: grem
      Ну замминистра обороны баба ,с ней все понятно ...А где Резник ? В Израиле отсиживается ? Ведь он должен ,как и Зеленский почти на передовой в штабе находиться ? Странное там командование
      Щэ нэ вмерла еще..?

      Ещё Буданов с их слов на длительной миссии ...

      Вот именно ,там по ходу натовские хенералы остались и с улыбочкой бросают хохлобов в мясорубку потирая потные ручки ..Они их за людей не считают их цель России нанести максимальный ущерб моральный и материальный
      Славяне со славянами деруться Ой вэй ,какая удача ..Падлы !
  4. Roust
    Roust Сегодня, 09:08
    -2
    Ну, она, как и вся руина, может только ноги да пасть свою шире открывать. Противно.
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:12
    0
    [media=https://www.windy.com/fr/-Visibilit%C3%A9-visibility?visibility,47.968,34.365,6,m:eXbagFH]

    Normalement dès ce soir vers 22h la météo devrait s'améliorer beaucoup moins de nuage et une meilleure visibilité...
  6. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 09:19
    -1
    За ночь противник все же сумел закрепиться на высотах в районе Благодатного и Урожайного.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: lis-ik
      За ночь противник все же сумел закрепиться на высотах в районе Благодатного и Урожайного.

      И что ? У вас радость от этого Сергей ? Мне кажется вы прям с радостью такие новости тут пишите и ждете нытиков Все пропало и лучше слаться Ну ну
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:58
        0
        Мне кажется вы прям с радостью такие новости тут пишите и ждете нытиков Все пропало

        а по вашему лучше приукрашивать ситуацию, успокаивать общество, плясать на концертах, а потом "перегруппировка" ???
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:20
    -1
    Нужен лозунг -все бандеры на колыму.
    Главпур и "суслов" где спят?
    Проще использовать энергию в своих интересах, чем противодействовать
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:20
    +1
    А вот интересно, если её отправить к Бандере: они ей тоже клона создадут?
    1. grem
      grem Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А вот интересно, если её отправить к Бандере: они ей тоже клона создадут?

      Она и есть клон говорящий ,может даже мужик ха ха ха
  9. Roust
    Roust Сегодня, 09:36
    0
    Руину - в руины, нацистов - к бандере, а хохлошлюх - на западную панель - к неграм мигрантам. Пусть прыгают дальше.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:38
    +1
    Жак Гиймен, журналист "Riposte Laïque", подполковник авиации в отставке:

    "Вот уже 15 месяцев лица, принимающие решения на Западе, держат большой палец вниз, отправляя украинских солдат на смерть.
    Украинский народ и армия не доживут до американских выборов 2024 года и Байдену придется признать ещё одну катастрофу НАТО за то, что он недооценил мощь российской армии, обещая украинскому народу невозможную победу. У нас уже 400 000 убитых, погибших ни за что!
    Байден, Зеленский, Шольц, Макрон, Джонсон — все они, кроме Виктора Орбана, солгали и предали украинский народ.
    Впервые в истории Америка отправила на бойню целый народ ради удовлетворения собственных интересов, ни разу не пожертвовав своими солдатами, не считая советников, многие из которых вернулись в США между четырьмя досками. Удар Кинжала по бункеру НАТО в марте 2023 года был ответом Путина на безумие Пентагона. Но этого оказалось недостаточно.
    Байден ведёт себя как римский император, решающий вопрос о жизни или смерти своих украинских гладиаторов."
  11. Roust
    Roust Сегодня, 09:39
    +1
    С Праздником, с Днём России! И пусть враги наши завидуют живым.
  12. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 09:40
    0
    Юрий Подоляка: Великая Новоселка – обстановка на 08:00 12.06.23

    Противник за ночь все-таки сумел взять под контроль и закрепиться на холме напротив Благодатного и тем самым обеспечил правый фланг своей группировки в долине реки Мокрые Ялы.

    Также ему удалось закрепиться на холмах (от него) левее и тем самым подровнять свой фронт наступления.

    Наша авиация не работает в связи с погодными условиями (дожди, туман) и тем для противника ситуация заметно упрощается.

    Очевидно, с учетом обстановки (прогноз погоды на сегодня не особо лучше, чем вчера) ВСУ попытаются развить свой успех по направлению к Старомлыновке, и попытаются взять под контроль этот важней узел наших коммуникаций.

    Источник: https://podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-velikaya-novoselka-obstanovka-na-08-00-12-06-23/