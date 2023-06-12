Если замминистра обороны Украины Маляр заявляла о взятии Макаровки, то ГШ ВСУ это село в сводке не упоминает

Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о ходе боевых действий. Традиционно не признавая крупных потерь в живой силе и военной технике на Запорожском направлении, украинское военное ведомство в информационном плане решило сосредоточиться на ситуации на Времевском выступе. Причём заявления ГШ ВСУ противоречат заявлениям, которые несколько часов назад сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Если Маляр заявляла, что накануне украинские войска взяли под контроль Благодатное и Макаровку, то в сводке ГШ ВСУ о Макаровке ничего не говорится вообще, а Благодатное упоминается как место боёв.
ГШ ВСУ:
По населённому пункту Благодатное противник нанёс авиаудар.
В той же сводке украинского генерального штаба говорится о том, что российские войска «предприняли попытку наступления к западу от Бахмута», а также «атаковали Марьинку и Авдеевку».
Российские военкоры сообщают, что украинские вооружённые силы пытаются усиливать натиск по линии Великая Новосёлка – Старомлиновка. По последним данным, наиболее активные боевые действия на данный момент идут к северу от Урожайного. Проблема для наших войск в том, что из-за погоды далеко не всегда можно использовать разведывательную и боевую авиацию. Противник предпринимает меры, чтобы воспользоваться этой ситуацией для продвижения к Урожайному и к Старомлиновке.