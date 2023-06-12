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Добровольческий отряд «Ахмат» стал первым подразделением, подписавшим контракт с Минобороны

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Добровольческий отряд «Ахмат» стал первым подразделением, подписавшим контракт с Минобороны

В Минобороны состоялось подписание первого контракта между добровольческим отрядом, участвующим в СВО, и военным ведомством. "Первопроходцем" стал отряд "Ахмат", подготовленный в Российском университете спецназа.


Подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. Контракт подписан в рамках приказа министра обороны Шойгу о заключении до 1 июля соглашений с добровольными вооруженными формирования для распространения на них мер социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Сегодня в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями ВС принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. (...) Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты

- заявил Ким.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, комментируя подписание контракта с Минобороны заявил, что отряды спецназа "Ахмат" принимают участие в СВО с самого начала конфликта. Они были созданы под руководством Рамзана Кадырова и имели собственные льготы, но не было социального пакета. Теперь бойцов уравняют в правах с военнослужащими ВС России. Кроме того, контракт узаконивает получение добровольными отрядами вооружения, боеприпасов и оснащения от Минобороны.

Между тем как уже сообщалось, ЧВК "Вагнер" отказалось подписывать какие-либо контракты с Минобороны. При этом "Оркестр" и далее готов выполнять боевые задачи в зоне СВО.
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4 комментария
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  1. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 09:42
    +1
    вот даже не знаю,хорошо это или плохо.....знаю одно,во главе мо,человек не соответствующий должности
    1. grem
      grem Сегодня, 09:55
      0
      ЧВК "Вагнер" отказалось подписывать какие-либо контракты с Минобороны. При этом "Оркестр" и далее готов выполнять боевые задачи в зоне СВО

      Странно все это мужики ..Вагнер доказал свою боеспособность и не на словах и пиаре ..А реально ! !!! А чеченские формирования пока только пиарятся (без обиды) Я так понимаю хотят затмить ЧВК "Вагнер " ? Ну пусть попробуют ,возьмут хоть один поселок или деревню ..Ладно посмотрим ,но все это мне не нравится эти интриги и т.д.
  2. intj_says
    intj_says Сегодня, 09:50
    0
    Инересно. Было бы не плохо знать детали контрактов. Но, в теории, конечно же, это вроде хорошо, так как тем - соцпакеты, а тем - управление. Вот только, как раз, к управлению то, и вопрос. А что дальше по сво?
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:54
    0
    Чеченцы из "Ахмата" могут подписать все, что угодно. Но подчиняться они все равно продолжат только Рамзану Кадырову.