Добровольческий отряд «Ахмат» стал первым подразделением, подписавшим контракт с Минобороны

Сегодня в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями ВС принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. (...) Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты

В Минобороны состоялось подписание первого контракта между добровольческим отрядом, участвующим в СВО, и военным ведомством. "Первопроходцем" стал отряд "Ахмат", подготовленный в Российском университете спецназа.Подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. Контракт подписан в рамках приказа министра обороны Шойгу о заключении до 1 июля соглашений с добровольными вооруженными формирования для распространения на них мер социальной защиты военнослужащих и членов их семей.- заявил Ким.Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, комментируя подписание контракта с Минобороны заявил, что отряды спецназа "Ахмат" принимают участие в СВО с самого начала конфликта. Они были созданы под руководством Рамзана Кадырова и имели собственные льготы, но не было социального пакета. Теперь бойцов уравняют в правах с военнослужащими ВС России. Кроме того, контракт узаконивает получение добровольными отрядами вооружения, боеприпасов и оснащения от Минобороны.Между тем как уже сообщалось, ЧВК "Вагнер" отказалось подписывать какие-либо контракты с Минобороны. При этом "Оркестр" и далее готов выполнять боевые задачи в зоне СВО.