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Американская пресса: Успехи украинской армии в районе Орехова оказались меньшими, чем ожидалось украинским и западным командованиями

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Американская пресса: Успехи украинской армии в районе Орехова оказались меньшими, чем ожидалось украинским и западным командованиями

В западной прессе проанализировали итоги первых дней наступления украинской армии на Запорожском направлении. По мнению ряда военных аналитиков, основной удар ВСУ с одновременным задействованием сотен единиц военной техники еще не нанесен.


Как сообщает американское издание Wall Street Journal, успехи украинской армии в районе Орехова оказались меньшими, чем ожидалось украинским и западным командованиями.

Похоже, пока не могут себе позволить сказать всей правды: за неделю наступательных действий в районе Орехова у ВСУ успехов нет вообще.

Издание приводит слова командира взвода одной из украинских механизированных бригад, принимавшего участие в попытке штурма под Ореховом на юге Запорожской области. По его словам, ВСУ столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны российской армии и первые украинские атаки потерпели неудачу, когда наступавшие бронетанковые колонны наткнулись на минные поля и были поражены артиллерийским огнем.

По словам украинских военнослужащих, некоторые украинские танки, в числе которых были поставленные Западом Leopard 2, были уничтожены, другие получили значительные повреждения и были эвакуированы в тыл. При этом ВСУ удалось продвинуться восточнее, захватив несколько деревень в районе города Великая Новоселка.

По мнению ряда западных военных аналитиков, первые линии российской обороны предназначены для удержания ВСУ достаточное время, чтобы дать командованию ВС РФ возможность определить направление главного удара украинской армии и чтобы иметь возможность развернуть резервы.

Экс-командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес считает, что украинское командование поставило задачу "сбить русских с толку относительно того, где будет проходить главный удар". По его мнению, основной удар ВСУ еще не был нанесен. Ходжес также добавил, что украинское командование намеревается задействовать для нанесения основного удара крупные соединения с несколькими сотнями танков и легкой бронетехники. Это заявление критикуют западные эксперты, считая, что если бы Украина могла себе позволить "основной удар с сотнями танков и лёгкой бронетехники", то давно бы его уже нанесла. Пока же Запад видит, как горит поставленная им ранее Киеву техника на русских чернозёмах.
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13 комментариев
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  1. solar
    solar Сегодня, 10:12
    -2
    Пока не пройдено "предполье" перед рубежом обороны, массированных наступлений вряд ли можно ожидать. Оно просто увязнет на минных полях, прикрытых артиллерией и авиацией. А вот когда дойдут до рубежа обороны- возможны варианты по направлению такого удара.
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:12
    +6
    Успехи украинской армии в районе Орехова оказались меньшими,
    ...то есть 10 000 трупов всу их не устраивает,..надо больше!!! ну гендеры , ну и извращенцы
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 10:43
      -5
      Мильон.Чего их басурман жалеть.А шапкозакидательство,как правило приводит к нехорошим последствиям
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:13
    +5
    Пока же Запад видит, как горит поставленная им ранее Киеву техника на русских чернозёмах.

    А они уже на чернозем варежку раскрыли! Не дождетесь!
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 10:24
      0
      Так поляки уже давно чернозем с Окраины вывозят...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:14
    +6
    Сотни единиц бронетехники сложно скрыть.Просто всуки пошли по старой методе прошлой осени.Получили в зубы,сейчас придут в себя и попрут снова,им деваться некуда-надо наступать.Гонят кнутом,надо отрабатывать
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:14
    +2
    Если бы Украина пошла всеми сотнями танков на прорыв, думается и Россия бы выставила сотни танков на удержание этого прорыва.
    Посему пока и идёт прощупывание обороны. Но как-то уж больно большими потерями обходится это прощупывание для НАТО.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Если бы Украина пошла всеми сотнями танков на прорыв, думается и Россия бы выставила сотни танков на удержание этого прорыва

      Идите уже в ВОТ играть. Стретех wassat
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:16
    +3
    крупные соединения с несколькими сотнями танков и легкой бронетехники.

    Такие соединения надо ведь предварительно сосредоточить вблизи линии фронта, а затем развернуть в боевые порядки. Не думаю, что наше командование будет на это спокойно смотреть. Плюс - конечно неизбежные вопросы логистики и снабжения..
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:19
    +4
    . украинское командование намеревается задействовать для нанесения основного удара крупные соединения с несколькими сотнями танков и легкой бронетехники

    И что это сможет дать. Локальный прорыв на несколько километров. 10км, 20км в глубину? И все сотни танков останутся горящими позади?
    Нет веры их экспертам и аналитикам. Для нашей армии такое наступление всу было бы наиболее предпочтительным. Всех и разом...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    +5
    успехи украинской армии в районе Орехова оказались меньшими, чем ожидалось украинским и западным командованиями
    Не удивительно столько времени говорили о том, что российская армия "выдохлась" у бойцов "упал моральный дух" и тут вдруг на тебе по башке да еще кувалдой. Главное и эти поют о том, что основной удар еще не нанесен в надежде на то, что перелом наступит в пользу ВСУ. А вот некоторые эксперты мыслят более здраво предполагая, что ожидаемого мощного основного удара может и не быть. Будут попытки прорыва российской обороны на отдельных участках с дополнительными потерями и даже возможно с кратковременным успехом, но не более.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:40
    +3
    Пока же Запад видит, как горит поставленная им ранее Киеву техника на русских чернозёмах.
    . Вопрос такой... а у кукуевских есть запасе, ресурсы, что б в "отвлекающих действиях" терять то, сё и не мало... эт если внимательно посмотреть и посчитать???
    Единственное, что как то можно предположить, понять, если "основной удар", изо всех сил, они осуществит накануне сборища НАТО, что б захватить пяток деревень и этим отчитатся/похвастаться перед "партнёрами", забугорными и радетелями...
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:43
    +4
    Ну не готовы украинцы потерять разом все. Шоу должно продолжаться как можно дольше, а потеря десятков тысяч пехоты и сотен единиц бронетехники в прорыве и правда может напугать западную общественность.