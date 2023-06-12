В западной прессе проанализировали итоги первых дней наступления украинской армии на Запорожском направлении. По мнению ряда военных аналитиков, основной удар ВСУ с одновременным задействованием сотен единиц военной техники еще не нанесен.
Как сообщает американское издание Wall Street Journal, успехи украинской армии в районе Орехова оказались меньшими, чем ожидалось украинским и западным командованиями.
Похоже, пока не могут себе позволить сказать всей правды: за неделю наступательных действий в районе Орехова у ВСУ успехов нет вообще.
Издание приводит слова командира взвода одной из украинских механизированных бригад, принимавшего участие в попытке штурма под Ореховом на юге Запорожской области. По его словам, ВСУ столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны российской армии и первые украинские атаки потерпели неудачу, когда наступавшие бронетанковые колонны наткнулись на минные поля и были поражены артиллерийским огнем.
По словам украинских военнослужащих, некоторые украинские танки, в числе которых были поставленные Западом Leopard 2, были уничтожены, другие получили значительные повреждения и были эвакуированы в тыл. При этом ВСУ удалось продвинуться восточнее, захватив несколько деревень в районе города Великая Новоселка.
По мнению ряда западных военных аналитиков, первые линии российской обороны предназначены для удержания ВСУ достаточное время, чтобы дать командованию ВС РФ возможность определить направление главного удара украинской армии и чтобы иметь возможность развернуть резервы.
Экс-командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес считает, что украинское командование поставило задачу "сбить русских с толку относительно того, где будет проходить главный удар". По его мнению, основной удар ВСУ еще не был нанесен. Ходжес также добавил, что украинское командование намеревается задействовать для нанесения основного удара крупные соединения с несколькими сотнями танков и легкой бронетехники. Это заявление критикуют западные эксперты, считая, что если бы Украина могла себе позволить "основной удар с сотнями танков и лёгкой бронетехники", то давно бы его уже нанесла. Пока же Запад видит, как горит поставленная им ранее Киеву техника на русских чернозёмах.