Улучшение погоды на стыке ДНР и Запорожской области позволяет вновь активизировать работу авиации ВКС РФ на Времевском выступе

После почти двух суток дождей на Времевском выступе погода вновь благоволит авиации. Российские штурмовики, ударные вертолёты и фронтовые бомбардировщики сегодня с раннего утра снова подключились к операции по уничтожению сил и средств противника южнее Времевки и Великой Новосёлки.
Как уже сообщало «Военное обозрение», ВСУ в течение двух суток удалось продвинуться вдоль линии Великая Новосёлка – Урожайное. Командование ВСУ, как сообщили несколько украинских военных, попавших в плен к российским войскам, говорят о том, что задача на этом направлении – взять Старомлиновку и выровнять Времевский выступ. Этот фактор командование собирается использовать для дальнейшего наступления в сторону Мариуполя.
Теперь, когда дожди на стыке ДНР и Запорожской области закончились и когда вновь начало выглядывать солнце, российская боевая авиация наносит ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и личному составу противника, в том числе и на паре высот, куда смогли зайти силы противника накануне.
Сначала была нанесена серия ударов планирующими авиабомбами по противнику в районе Макаровки, затем штурмовая и армейская авиация отработали по лесопосадкам южнее Благодатного, где попытались сконцентрировать силы и средства ВСУ совместно с так называемой
«гвардией наступления».
По последним данным, только с 4 до 9 утра 12 июня противник потерял на этом участке фронта не менее 120 человек «двухсотыми». Есть потери и в бронетехнике – уничтожено 2 БТР MaxxPro, а также 2 танка Т-64 и как минимум одна бронемашина Bradley.
Поддерживает успехи авиации и российская артиллерия, нанося удары из разных калибров по механизированным штурмовым группам противника.
Продолжается и работа по дистанционному минированию. При этом используется вариант, когда такое минирование позволяет отсечь выдвинувшиеся вперёд отряды противника от основных сил. После отсечения артиллерия уничтожает «выдвиженцев», а по основным силам, которые командование ВСУ собиралось бросить в прорыв, отрабатывает ударная авиация ВКС РФ.