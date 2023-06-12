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Китайские эксперты: Контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям коллективного Запада

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Китайские эксперты: Контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям коллективного Запада

Несмотря на то, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ еще продолжается, очевидно, что начальный его этап, мягко говоря, не заладился. Пытаясь «прорвать» первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении и на юге ДНР, украинские военные несут значительные потери в живой силе и военной технике. Горит на полях и западная техника.


В связи с этим, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И в интервью журналистам Global Times выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на данный момент не соответствует ожиданиям союзников Киева и вызывает серьезную обеспокоенность на Западе. В первую очередь, это связанно с тем, что Европе и США на фоне отсутствия успехов у украинской армии всё сложнее оправдать колоссальные затраты на ее поддержку.

В то же время директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн считает, что ВСУ не смогут добиться видимых успехов, если в ближайшее время украинская ПВО не будет серьезно усилена, что маловероятно. С его слов, в текущей ситуации западные поставки военной техники не смогут обеспечить преимущество украинской армии.

В итоге, говоря о возможных вариантах разрешения украинского конфликта, оба эксперта пришли к единому выводу – Запад должен прекратить эскалацию, отказаться от поддержки боевых действий в пользу дипломатии. При этом Цянь Фэн и Шэнь И отметили, что в качестве основы мирного урегулирования на Украине мог бы стать план, предложенный Китаем еще 24 февраля.
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12 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:24
    0
    Китайцы врать не будут, они сейчас на нашей стороне.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:26
      +14
      Цитата: Аркадий007
      Китайцы врать не будут, они сейчас на нашей стороне

      Китайцы на своей стороне.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:29
        +2
        Дело в том,что их сторона и наша сторона на данный момент времени совпадают и это одна общая сторона.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 11:09
          +3
          Цитата: Orange-Bigg
          Дело в том,что их сторона и наша сторона на данный момент времени совпадают

          Александр у них 90% бизнеса это Западный. Валютный запас, трилионы зеленых, ценные бумаги и так далее....так что я бы не стал на них 100% пологаться. У них у самих Тайвань и лишний раз провоцировать запад, они не станут. По этому они очень осторожничают.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:26
      +4
      Цитата: Аркадий007
      Китайцы врать не будут, они сейчас на нашей стороне.

      Но и принимать их план - извините, пусть с Тайванем разбираются, а с Украиной мы уж как-нибудь сами.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:51
        +2
        Цитата: Егоза
        Но и принимать их план - извините, пусть с Тайванем разбираются, а с Украиной мы уж как-нибудь сами.

        И у России тоже найдется "план мирного урегулирования" для Китая и Тайваня.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:53
        +5
        Китайские эксперты:
        Контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям коллективного Запада

        Я бы по другому сказал: Организация обороны, управление силами и средствами и самоотверженность, мужество и отвага российских бойцов - не соответствовали ожиданиям коллективного Запада.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:49
      +3
      Цитата: Аркадий007
      Китайцы врать не будут, они сейчас на нашей стороне.

      Но вы же помните Сухова - "восток дело тонкое".
    4. ric
      ric Сегодня, 11:12
      +2
      Китай только на стороне Китая . Не надо тешить себя надеждой на Китай , они в любой момент могут ударить в спину , как политически , так и в военном отношении
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:26
    +1
    Урожай знатный. На десятки миллион зеленых.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +1
    По поводу неоправданных ожиданий от наступления говорят не только китайцы. Но они плавненько все привели к тому, что есть китайский план мирного урегулирования и его все же стоит рассмотреть с учетом того, что Вашингтон и Киев отказались от него сразу даже не читая. Это можно назвать, как прогнозы сочетающиеся с китайской хитростью при достижении своей цели.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:19
    -2
    Контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям коллективного Запада

    если это так - то это значит, что запад нарастит военную поддержку всу и предоставит новые танки, самолеты, ракеты и т.д.