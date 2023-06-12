Китайские эксперты: Контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям коллективного Запада

Несмотря на то, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ еще продолжается, очевидно, что начальный его этап, мягко говоря, не заладился. Пытаясь «прорвать» первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении и на юге ДНР, украинские военные несут значительные потери в живой силе и военной технике. Горит на полях и западная техника.
В связи с этим, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И в интервью журналистам Global Times выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на данный момент не соответствует ожиданиям союзников Киева и вызывает серьезную обеспокоенность на Западе. В первую очередь, это связанно с тем, что Европе и США на фоне отсутствия успехов у украинской армии всё сложнее оправдать колоссальные затраты на ее поддержку.
В то же время директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн считает, что ВСУ не смогут добиться видимых успехов, если в ближайшее время украинская ПВО не будет серьезно усилена, что маловероятно. С его слов, в текущей ситуации западные поставки военной техники не смогут обеспечить преимущество украинской армии.
В итоге, говоря о возможных вариантах разрешения украинского конфликта, оба эксперта пришли к единому выводу – Запад должен прекратить эскалацию, отказаться от поддержки боевых действий в пользу дипломатии. При этом Цянь Фэн и Шэнь И отметили, что в качестве основы мирного урегулирования на Украине мог бы стать план, предложенный Китаем еще 24 февраля.