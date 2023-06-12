Киев до минимума снизил сброс воды на ДнепроГЭС, намереваясь провести форсирование обмелевшего Днепра в районе Запорожской АЭС

Вопрос в том, насколько можно сдерживать воду в ДнепроГЭС и какие будут последствия, но русло Днепра не пересохнет, а значит прийдется строить длинные переправы

Руководство киевского режима не отказалось от планов захвата Запорожской АЭС, группировка ВСУ, созданная для проведения операции на левом берегу Днепра, продолжает оставаться на месте. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации Зеленского.Офис президента Украины дал указание перекрыть до минимума сброс воды на Днепропетровской ГЭС, подготавливая серию ударов с форсированием обмелевшего Днепра. Операция была разработана еще Залужным и предполагала нанесение серии точечных ударов по всей линии обороны с целью заставить командование российских сил ввести в бой резервы, оголив некоторые участки. Перекрытие ДнепроГЭСа максимально снижает уровень воды в Днепре и Каховском водохранилище, минимальный сброс ведется уже несколько дней и не известно, сколько еще сможет поддерживаться такой режим.Подрыв Каховской ГЭС и разлив Днепра уничтожил часть российских укреплений на Херсонском направлении, этим нужно воспользоваться, но российские войска начали возводить новую линию обороны. Счет идет буквально на дни.По данным источника, Генштаб намерен использовать ситуацию с высохшим Каховским водохранилищем для организации атак по всей линии фронта, а британская разведка, разработавшая операцию по захвату Запорожской АЭС, торопит Киев. В то же время ряд украинских генералов сомневается, что из этой затеи выйдет что-то путное, поскольку полного пересыхания все равно не будет, придется выстраивать длинные переправы и использовать плавсредства и все это под ударами российской артиллерии и авиации - пишет украинский ТГ-канал Резидент.