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Киев до минимума снизил сброс воды на ДнепроГЭС, намереваясь провести форсирование обмелевшего Днепра в районе Запорожской АЭС

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Киев до минимума снизил сброс воды на ДнепроГЭС, намереваясь провести форсирование обмелевшего Днепра в районе Запорожской АЭС

Руководство киевского режима не отказалось от планов захвата Запорожской АЭС, группировка ВСУ, созданная для проведения операции на левом берегу Днепра, продолжает оставаться на месте. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации Зеленского.


Офис президента Украины дал указание перекрыть до минимума сброс воды на Днепропетровской ГЭС, подготавливая серию ударов с форсированием обмелевшего Днепра. Операция была разработана еще Залужным и предполагала нанесение серии точечных ударов по всей линии обороны с целью заставить командование российских сил ввести в бой резервы, оголив некоторые участки. Перекрытие ДнепроГЭСа максимально снижает уровень воды в Днепре и Каховском водохранилище, минимальный сброс ведется уже несколько дней и не известно, сколько еще сможет поддерживаться такой режим.

Подрыв Каховской ГЭС и разлив Днепра уничтожил часть российских укреплений на Херсонском направлении, этим нужно воспользоваться, но российские войска начали возводить новую линию обороны. Счет идет буквально на дни.

По данным источника, Генштаб намерен использовать ситуацию с высохшим Каховским водохранилищем для организации атак по всей линии фронта, а британская разведка, разработавшая операцию по захвату Запорожской АЭС, торопит Киев. В то же время ряд украинских генералов сомневается, что из этой затеи выйдет что-то путное, поскольку полного пересыхания все равно не будет, придется выстраивать длинные переправы и использовать плавсредства и все это под ударами российской артиллерии и авиации.

Вопрос в том, насколько можно сдерживать воду в ДнепроГЭС и какие будут последствия, но русло Днепра не пересохнет, а значит прийдется строить длинные переправы

- пишет украинский ТГ-канал Резидент.
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:16
    +5
    Блин,еще одна плотина накроется медным тазом..Сбрасывать воду необходимо,иначе..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:21
      +4
      Им и так и так переправы наводить прийдётся,что при высоком уровне воды,что при низком.
      «В настоящее время продолжаются бои позиционного характера от Васильевского до Волновахского районов. Помимо этого, российские истребители наносят удар „умными бомбами“ КАБ-500 по местам скопления ВСУ в прифронтовых Ореховском, Гуляйпольском и Великоновоселковском районах», — говорится в сообщении телеграм- канала «Военкоры Русской Весны».

      Но, похоже, в сражении за Времьевский выступ может наступить краткосрочное затишье. 11 июня с рассвета зарядил проливной дождь, который превратил окопы в каналы с водой, а почву — в непроходимое болото. «Где-то тихонько заплакал Сырский», — иронизируют в армейских чатах ВСУ, напоминая, что командующий группировкой «Хортиця» в плохой погоде видит «руку Путина». Информация о ливнях согласуется и с нашей стороны. По словам Владимира Рогова, председателя движения «Мы вместе с Россией», «структура запорожского чернозема и непростой состав почвы в Ореховском и Пологовском районах таковы, что даже при небольшом дожде пересеченная местность превращается не просто в слякоть и грязь, а в непроходимый природный барьер.

      И этот барьер не преодолеют не то что французский «колёсный танк» AMX-10RC или немецкий «Леопард-2″, весящий около 70 тонн, но и куда более лёгкий украинский-советский Т-72, весящий всего около 45 тонн. Завязнут и станут лёгкой мишенью для наших ребят».

      https://svpressa.ru/war21/article/376197/
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:13
        +1
        Офис президента Украины дал указание перекрыть до минимума сброс воды на Днепропетровской ГЭС, подготавливая серию ударов с формированием обмелевшего Днепра. ОПЕРАЦИЯ была разработана еще ЗАЛУЖНЫМ и предполагала нанесение серии точечных ударов по всей линии обороны с целью заставить командование российских сил ввести в бой резервы, оголив некоторые участки. Перекрытие ДнепроГЭСа максимально снижает уровень воды в Днепре и Каховском водохранилище, минимальный сброс ведется уже несколько дней и не известно, сколько еще сможет поддерживаться такой режим.

        И ещё при этом вражьи антироссийскме силы на Западе хором нагло обвиняет именно Россию в подрыве Каховской ГЭС, вместо ВСУ!!!
        Ну просто ПОДЛОСТИ у ВЫРОЖДЕНЦЕВ Запада в их НАГЛОЙ поддержке ПРЕСТУПНОГО Укрорейха просто выше всякой крыши!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:21
          0
          Подрыв Каховской ГЭС и разлив Днепра <...> Генштаб ВСУ намерен использовать ситуацию с высохшим Каховским водохранилищем для организации атак по всей линии фронта, а британская разведка, разработавшая операцию по захвату Запорожской АЭС, торопит Киев.

          Англия в своём ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВЕ точно никогада не успокоится и воевать из под тиха - за чужими спинами и чужими руками - против России будет до тех пор, пока не получит от России по ноздрям и не превратится в пепел и пустыню!

          Британия за своё англосаксонское ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО и ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ этого ВОЗМЕЗДИЯ от России точно дождётся!
          И при этом никакие продажные прозападные российские олигархи, сбежавшие в Лондон, избежать ей этого не помогут! Достанется горячо им всем без разбора!
        2. parabyd
          parabyd Сегодня, 12:50
          0
          Особенно умиляет "ещё Залужным", значит-таки, пострадал товарищ
      2. shikin
        shikin Сегодня, 11:15
        +1
        И еще неизвестно, что лучше: подходить к твердому берегу на плавсредстве или ползти сотни метров (на чем и как?) по илистому дну. Большой вопрос, насколько вообще это будет проходимо, тем более для техники. Многое зависит от характера грунта и донных отложений. А в почти стоячей воде (водохранилище все-таки) отложений может быть много.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:31
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Блин,еще одна плотина накроется медным тазом.

      Не мешало бы и подмогнуть, к такому действу.
    3. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 11:07
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Сбрасывать воду необходимо,иначе.

      Сброс в Каховское водохранилище уменьшили до разумного минимума , чтобы потоп ( наводнение ) быстрее сошло. Люди в затопленном Херсоне страдают и ждут спада воды.
      Любому доброму человеку это ясно как 2х2..
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 12:16
        0
        Сброс в Каховское водохранилище уменьшили до разумного минимума , чтобы потоп ( наводнение ) быстрее сошло. Люди в затопленном Херсоне страдают и ждут спада воды
        Вы кое-что пропустили, похоже. В первые дни после прорыва Каховской плотины сброс был увеличен до максимума. Как раз с противоположной целью, чтоб потоп побольше был. Я бы киевский режим в человеколюбии не "обвинял"
    4. GregAzov
      GregAzov Сегодня, 11:33
      0
      Они хотят повторить подвиг фараона, погнавшегося за Моиссем через Красное море.
  2. Sinner
    Sinner Сегодня, 10:20
    +4
    Пойдёт ли РФ на уничтожение Днепровской ГЭС? А что будет, если все плотины на Днепре будут уничтожены?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:33
      +4
      Цитата: Sinner
      А что будет, если все плотины на Днепре будут уничтожены?

      Будет Днепр, как был сто и тысячу лет назад.
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 10:54
      +1
      что будет, что будет, работа у меня будет на 20 лет вперед, до самой пенсии и дальше.
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:21
    +7
    Лишнее подтверждение тому, что подрыв Каховской ГЭС был большим планом по захвату Запорожской АЭС.
    Но ВСУ на просчитали другого варианта, а что если вдруг русские аналогично взорвут ДнепроГЭС?
    Думается трёх кинжалов хватит чтобы сделать одну дырку.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:00
      +1
      ДнепроГЭС можно и планирующими бомбами поразить. Она сравнительно недалеко от линии фронта. Но стоит ли? Днепр даже после обмеления Каховского водохранилища остаётся довольно серьёзной водной преградой. Предполагаем, что крупные сили ВСУ переправляются по понтонным мостам к Энергодару, а после этого переправы подвергаются обработке ФАБами крупного калибра. А на каждого бойца нужно 80 кг материально-технического снабжения в сутки, иначе солдат автоматически превращается в партизана...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    +12
    А на сколько "высохлo" Каховское водохранилище?Чего-то я сомневаюсь что у Днепра дно бетонное .
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:47
      +4
      Цитата: tralflot1832
      А на сколько "высохлo" Каховское водохранилище?

      Через пару лет высохнет, не раньше.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: tralflot1832
      я сомневаюсь что у Днепра дно бетонное

      Если есть песчаные пляжи, то для форсирования годятся.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:22
    +10
    серию ударов с формированием обмелевшего Днепра

    Может я что-то не понимаю - но там же по берегам должно быть грязи и ила по саму лысину.. Плюс - прошли дожди. И как они собираются типа форсировать это непролазное месиво?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:28
      +1
      Так они оттуда и группировку перебросили на Запорожское направление. Поэтому непонятно
      . группировка ВСУ, созданная для проведения операции на левом берегу Днепра, продолжает оставаться на месте

      что из этого деза
    2. monetam
      monetam Сегодня, 10:30
      +6
      От подрыва условия форсирования реки только ухудшатся: в итоге обнажатся заболоченное дно берегов, на которые выкладывать понтонные мосты ещё сложнее, а транспортами для переправы не воспользуешься.
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 10:34
      +6
      по берегам должно быть грязи и ила по саму лысину..

      Это знаем мы с Вами, это знают как-лы, а вот эти
      британская разведка, разработавшая операцию по захвату Запорожской АЭС

      Хоть и знают, но даже не представляют какие это говны, в которых утонут даже нетонущие отходы жизнедеятельности.
    4. Адрей
      Адрей Сегодня, 11:20
      -1
      Цитата: paul3390
      Может я что-то не понимаю - но там же по берегам должно быть грязи и ила по саму лысину.. Плюс - прошли дожди. И как они собираются типа форсировать это непролазное месиво?

      Задавал я тут такой вопрос. Но ни один сапер ответа не дал. А тем не менее, быстровозводимые "лежневки" давно разработаны и используются во всех "продвинутых" армиях...
  6. Serafim
    Serafim Сегодня, 10:26
    +2
    Как бы сами они там не взорвали эту плотину... Подождут, пока побольше воды наберётся, да и бахнут. Всё равно, Россия будет виновата.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:41
    +3
    Опыт у "просвещённой Европы" есть ,только за место Клейста ,будет морда наркомана.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:42
    +2
    Лёгкой пехотой, вброд, как шли через Сиваш? И потом есть опция обрушить Каневскую дамбу.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +3
    ряд украинских генералов сомневается, что из этой затеи выйдет что-то путное, поскольку полного пересыхания все равно не будет, придется выстраивать длинные переправы и использовать плавсредства и все это под ударами российской артиллерии и авиации.
    Оказывается не перевелись в ВСУ думающие головы, но лучше бы их было поменьше.
    британская разведка, разработавшая операцию по захвату Запорожской АЭС, торопит Киев.
    Там где готовится пакость мирового масштаба, там обязательно англичанка планирует и чужими руками пытается выполнить задуманное.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:44
    +3
    британская разведка, разработавшая операцию по захвату Запорожской АЭС, торопит Киев.
    . "бремя белого человека" посылать скакуасов на убой.
  11. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 10:53
    +3
    А эту статью что писал ИИ?
    . разлив Днепра уничтожил часть российских укреплений на Херсонском направлении, этим нужно воспользоваться, но российские войска начали возводить новую
    . Он на чьей стороне? И что там ещё за перлы про " высохшее Каховское водохранилище" ? Ещё ещё " сушить" минимум до зимы нужно. negative Реально какие то " боты" начали статьи на ВО писать
  12. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:54
    +3
    Позволю себе процитировать вводную часть инструкцию по применению ну просто ляльки - якорной речной мины (ЯРМ)
    Мина противодесантная, якорного типа контактного действия. Предназначена для выведения из строя плавсредств противника (плавающие транспортеры, автомобили, катера, баржи, лодки, амфибии, паромы и т.п.) при преодолении ими водных преград (рек, озер, водохранилищ и т.п.). Применяется на озерах, реках, небольших водохранилищах.

    Мина устанавливается на дно водоема на глубине от 1 м до 12 м. вручную с плавсредства (катер, плавающий транспортер, лодка, баржа). Плавучая часть (на рисунке окрашена ,более светлым цветом) находится ниже уровня поверхности воды на 0.1-0.7 м. (регулируется), а якорная часть (на рисунке окрашена более темным цветом) находится на дне водоема, удерживая плавучую часть от сноса. Срабатывает при воздействии на крестовину, находящуюся в верхней части мины, усилием 0.6-0.9 кг. При взрыве мины в корпусе плавсредства противника образуется пробоина или же при достаточно прочном корпусе гидроудар выводит из строя двигатель и трансмиссию машины (срыв с креплений).

    Срок боевой работы мины не ограничивается , т.к. взрыватель ВРМ относится к взрывателям механического типа и элементов электропитания не имеет. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

    Установка мины безопасна. С момента попадания мины в воду до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей воды проходит от 8 мин. (при +30 град.) до 2.5 часов (при -0 град.). Время постановки мины на боевой взвод определяется временем растворения сахарного предохранителя.

    Так вот на складах этих мин... ммммм, завались. С тех времён, когда собирались Амур минировать от "мелких" групп китайцев. Пригодились hi
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:19
      +1
      Если для китайских "мелких" групп, то должно быть действительно немало
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:44
      +1
      Так вот на складах этих мин... ммммм, завались.

      А поскольку всё механическое и без электроники то срок хранения такой мины как и у хорошего алкоголя - неограниченный smile
  13. solar
    solar Сегодня, 11:10
    0
    Киев до минимума снизил сброс воды на ДнепроГЭС, намереваясь провести форсирование обмелевшего Днепра в районе Запорожской АЭС

    Там грязь и ил на дне до Нового года сохнуть будет.
    Очевидно, что минимизируют сброс, чтобы быстрее упал уровень затопленных мест в Херсонской области.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:23
      0
      Там грязь и ил на дне до Нового года сохнуть будет.

      Там нет ила, это не пруд.
      [center[/center]
      Уже подсыхает, уже шляются
      1. solar
        solar Сегодня, 11:48
        +1
        Только по отдельным местам. Основная часть- это бывшие такие же плавни, как возле Херсона, ила много на всех мелководьях в водохранилище.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:20
    +1
    ЗАЭС была бы достойным подарком к стрелке в Вильно...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:16
      0
      Да уж. С подрывом дамбы ценность АЭС в ближайшей перспективе только медийная.
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 12:27
    0
    Надо дождаться, пока в Днепровском водохранилище будет достигнут критический уровень - и ударить по плотине. Чтобы вся днепровская группировка хрюков искупалась от души.