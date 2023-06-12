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Ударные вертолёты Ка-52 группировки «Восток» уничтожили две БМП Bradley в районе Времевского выступа

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Ударные вертолёты Ка-52 группировки «Восток» уничтожили две БМП Bradley в районе Времевского выступа

Украинская армия продолжает терять бронетехнику в бесплодных атаках на позиции российской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. После последовавшего разгрома наступающих порядков ВСУ на Ореховском участке, командование группировки "Таврия" перенесло внимание на участок в районе Времевского выступа.


Основные боевые действия накануне развернулись как раз на Времевском выступе, где ВСУ попытались воспользоваться ненастной погодой, исключившей применение российской авиации. Однако российские боевые вертолеты все равно вышли на охоту за украинской бронетехникой и сумели поразить несколько единиц, включая американские БМП Bradley. Соответствующее видео появилось в Сети и распространяется российскими ресурсами.

Как утверждается, накануне в районе Времевского выступа российские ударные вертолеты Ка-52 группировки V в ходе боевого вылета уничтожили две американские боевые машины пехоты вместе с экипажами. Непогода охоте за украинской бронетехникой не помешала. Кроме того, армейская авиация группировки "Восток" нанесла серию ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в полосе наступления украинской армии.

Вообще же, российская авиация доставляет ВСУ очень много проблем, выбивая бронетехнику, наряду с артиллерией, конечно. Командование группировки "Таврия" ВСУ уже докладывало в Киев о полном господстве российской авиации в воздухе, в то время как националисты системы ПВО к фронту подтянуть не могут, их обнаруживает российская разведка, после чего уничтожает с помощью дронов-камикадзе. Как исправить ситуацию, пока решений нет.

Между тем, погода в районе Времевского выступа снова наладилась и в воздухе появилась оперативно-тактическая и штурмовая авиация ВКС России. А это значит, что потери ВСУ в живой силе и бронетехнике снова возрастут.

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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:00
    +5
    А сколько в Бредлю может залезть ВСУшников.Помню х/ф США был о создании Бредли- много деньгов тогда Пентагон попилил.Бредля сейчас проходит испытание реальным боем ,а не показушным.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:07
      +2
      tralflot1832 hi, краткометражка зачетная, особенно игра типа конструктора БМП. Если память не изменяет 6-7человек.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +1
    российская авиация доставляет ВСУ очень много проблем, выбивая бронетехнику, наряду с артиллерией
    Действительно ВКС и армейская авиация долбит ВСУ и в хвост и в гриву нанося удары по скоплению л/с и уничтожая б/т противника. Кадры боевой работы Ка-52 подтверждают это. Шойгу высоко оценил работу авиации в ходе начавшегося киевского наступления.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:12
    +5
    Обратите внимание: на протяжении долгого времени тут кипели споры, чем можно остановить НАТОвскую бронетехнику, и многие утверждали, что вертолёты не очень помогут, так как у ВСУ много ПЗРК и малокалиберной артиллерии, способной поражать вертолёты, а российские вертолёты, дескать, плохо обнаруживают наземные цели и не располагают вундервафельными ПТУР "3-его поколения" и из-за этого, дескать, "будут зависать" в зоне ответного огня и нести потери. А что мы имеем в итоге? За боевой вылет КА-52 поражает в среднем 5-7 целей, и потерь среди "Аллигаторов" почему-то не зафиксировано. И это вовсе не случайность, а нормальная практика при правильном тактическом применении. Днём и ночью ПТРК "Вихрь" расстреливает бронетехнику ВСУ с БЕЗОТВЕТНОГО расстояния как в тире.
    1. avatar123
      avatar123 Сегодня, 11:14
      +1
      но при этом зависает, и не может быстро отстреляться по нескольких целям и сразу уйти, не дожидаясь долета ракет.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:31
        0
        Где же наши ЛМУРы разрекламированные
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 12:40
          0
          ЛМУРы - это очень нишевый продукт. По танкам/БМП/MRAP нужно работать "Вихрями". Они именно под это и заточены.
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 12:38
        0
        Не зависает. Во время пуска вертолёт обычно движется со скоростью около 100 км/ч. И незачем ему уходить, если до противника, скажем, 5-7 км.
  4. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 11:13
    +3
    российские ударные вертолеты Ка-52 в ходе боевого вылета уничтожили две американские боевые машины пехоты
    Сводка войны на американском фронте
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:40
    +2
    Цитата: Roma-1977
    За боевой вылет КА-52 поражает в среднем 5-7 целей, и потерь среди "Аллигаторов" почему-то не зафиксировано. И это вовсе не случайность, а нормальная практика при правильном тактическом применении. Днём и ночью ПТРК "Вихрь" расстреливает бронетехнику ВСУ с БЕЗОТВЕТНОГО расстояния как в тире.

    Скорее всего не один вертолет поражает столько целей за вылет, а звено.