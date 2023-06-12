Ударные вертолёты Ка-52 группировки «Восток» уничтожили две БМП Bradley в районе Времевского выступа

Украинская армия продолжает терять бронетехнику в бесплодных атаках на позиции российской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. После последовавшего разгрома наступающих порядков ВСУ на Ореховском участке, командование группировки "Таврия" перенесло внимание на участок в районе Времевского выступа.
Основные боевые действия накануне развернулись как раз на Времевском выступе, где ВСУ попытались воспользоваться ненастной погодой, исключившей применение российской авиации. Однако российские боевые вертолеты все равно вышли на охоту за украинской бронетехникой и сумели поразить несколько единиц, включая американские БМП Bradley. Соответствующее видео появилось в Сети и распространяется российскими ресурсами.
Как утверждается, накануне в районе Времевского выступа российские ударные вертолеты Ка-52 группировки V в ходе боевого вылета уничтожили две американские боевые машины пехоты вместе с экипажами. Непогода охоте за украинской бронетехникой не помешала. Кроме того, армейская авиация группировки "Восток" нанесла серию ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в полосе наступления украинской армии.
Вообще же, российская авиация доставляет ВСУ очень много проблем, выбивая бронетехнику, наряду с артиллерией, конечно. Командование группировки "Таврия" ВСУ уже докладывало в Киев о полном господстве российской авиации в воздухе, в то время как националисты системы ПВО к фронту подтянуть не могут, их обнаруживает российская разведка, после чего уничтожает с помощью дронов-камикадзе. Как исправить ситуацию, пока решений нет.
Между тем, погода в районе Времевского выступа снова наладилась и в воздухе появилась оперативно-тактическая и штурмовая авиация ВКС России. А это значит, что потери ВСУ в живой силе и бронетехнике снова возрастут.