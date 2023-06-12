Global Times: Разведывательный самолет КНР вел наблюдение за совместными учениями ВМС США, Японии, Франции и Канады

На прошлой неделе китайский разведывательный самолет вел наблюдение за совместными учениями ВМС США, Японии, Франции и Канады, сообщает газета Global Times. В материале, со ссылкой на аналитический центр в Пекине, говорится, что модификация транспортника Y-9, оснащенная разведывательным оборудованием, вероятно, вела сбор данных о маневрах, которые проходили в западной части Тихого океана.Вышеупомянутые учения проходили в районе островов Рюкю, которые отделяют Восточно-Китайское море от Филиппинского. Со стороны США в маневрах приняли участие две авианосные группы во главе с USS Nimitz и USS Ronald Reagan.Авторы статьи подчеркивают, что вышеупомянутые острова располагаются между Японией и Тайванем, который КНР считает своей территорией. Поэтому совместные учения ВМС США, Японии, Франции и Канады, которые стартовали 9 июня, не могли не привлечь внимания Китая.Стоит отметить, что об активности китайского самолета-разведчика заявляли и в Токио. Так, в Минобороны Японии сообщили, что еще в четверг засекли Y-9 поблизости от зоны проведения учений. При этом в японском военном ведомстве добавили, что самолет нес на себе оборудование, которое ранее замечено не было. Сейчас специалисты анализируют, что именно могли использовать в НОАК для наблюдения за совместными маневрами своих геополитических противников.