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Global Times: Разведывательный самолет КНР вел наблюдение за совместными учениями ВМС США, Японии, Франции и Канады

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Global Times: Разведывательный самолет КНР вел наблюдение за совместными учениями ВМС США, Японии, Франции и Канады

На прошлой неделе китайский разведывательный самолет вел наблюдение за совместными учениями ВМС США, Японии, Франции и Канады, сообщает газета Global Times. В материале, со ссылкой на аналитический центр в Пекине, говорится, что модификация транспортника Y-9, оснащенная разведывательным оборудованием, вероятно, вела сбор данных о маневрах, которые проходили в западной части Тихого океана.


Вышеупомянутые учения проходили в районе островов Рюкю, которые отделяют Восточно-Китайское море от Филиппинского. Со стороны США в маневрах приняли участие две авианосные группы во главе с USS Nimitz и USS Ronald Reagan.

Авторы статьи подчеркивают, что вышеупомянутые острова располагаются между Японией и Тайванем, который КНР считает своей территорией. Поэтому совместные учения ВМС США, Японии, Франции и Канады, которые стартовали 9 июня, не могли не привлечь внимания Китая.

Стоит отметить, что об активности китайского самолета-разведчика заявляли и в Токио. Так, в Минобороны Японии сообщили, что еще в четверг засекли Y-9 поблизости от зоны проведения учений. При этом в японском военном ведомстве добавили, что самолет нес на себе оборудование, которое ранее замечено не было. Сейчас специалисты анализируют, что именно могли использовать в НОАК для наблюдения за совместными маневрами своих геополитических противников.
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +2
    Китайский самолет вел наблюдение за ходом проведения учений ВМС США, Японии, Франции и Канады. И что тут такого необычного? А вот американский дрон опять наводил "украинские" (британские) надводные беспилотники на российский корабль. А вот это действительно серьезно.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: rotmistr60
      Китайский самолет вел наблюдение за ходом проведения учений ВМС США, Японии, Франции и Канады. И что тут такого необычного?

      Было бы очень странно, если бы китайцы этого не делали!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    0
    Источник Баренцобсервер* Норвегия.А может нам и не надо зрительный контакт с Фордом.Тем более район где он находится мы знаем.
  3. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 11:32
    +1
    А почему бы товарищам из Китая , КНДР, Ирана , Венесуэлы ,Кубы, не провести совместные учения флотов на слаженность и координацию где нибудь у берегов Кубы ? и обязательно с участием подводных лодок .
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:33
    0
    Поэтому совместные учения ВМС США, Японии, Франции и Канады, которые стартовали 9 июня, не могли не привлечь внимания Китая.

    Проблема Китая в том, что он один. И СССР имел, до поры до времени, лишь только одного приличного по силе союзника - Китай, остальные были скорее балластом. Америка в опыте сколачивания коалиций более успешна. Так почему бы не брать опыт у врагов, почему бы не создать сейчас крепкий военно-экономический союз между РФ, КНР, Ираном, КНДР и Вьетнамом, с присоединением в более поздние сроки Бразилии, Боливии, Венесуэлы и ЮАР. Отбросить на время все сиюминутные выгоды торговли с Западом, смотреть вдаль, начать строить альтернативный сильный мир...