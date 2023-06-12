Военное обозрение
Войти Регистрация

В районе Серебрянского лесничества ВС РФ уничтожили подразделение 67-й бригады ВСУ

6
В районе Серебрянского лесничества ВС РФ уничтожили подразделение 67-й бригады ВСУ

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российской армией было вскрыто перемещение украинских боевиков, вследствие чего по подразделениям ВСУ был нанесен ряд ударов, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и военной технике.


Сообщается, что по передвигавшимся на БМП боевикам киевского режима из 67-й механизированной бригады ВСУ были нанесены авиаудары, в результате которых подразделение украинских военнослужащих было уничтожено.

Кроме того на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российской армией были уничтожены два танка, две гаубицы Д-30, одна Д-20, САУ "Гвоздика", несколько минометов и автомобиль подвоза боеприпасов. Комплексами ПВО, в свою очередь, были сбиты ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS американского производства, а также разведывательный беспилотник украинской армии. При помощи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" был уничтожен опорный пункт ВСУ.

В течение прошедших суток потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, около 10 единиц военной техники. Также была выявлена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

Ранее сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества бойцами ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии были предотвращены две попытки атаки украинской армии. На Краснолиманском и Сватовском направлениях был нанесен ракетный удар по позициям украинских боевиков.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:23
    +1
    ВСУ надо уничтожать любыми способами. Везде: на воде, земле и в воздухе.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +3
    Ежедневные крупные потери стали для ВСУ очевидно нормой и пока на попытки продолжения наступления к сожалению не влияют. Но перелом просто обязан наступить и охота к слишком активным действиям украинских формирование рано или поздно, но будет отбита.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:43
      0
      rotmistr60 hi, думаю ещё на этапе планировании потери закладывались, насколько их хватит тут уже зависит от наших В. С. одно дело терять бойцов и идти вперед то есть побеждать а другое дело нести потери и стоять на месте, во втором случае слом произойдет быстрее.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:08
      -1
      Но перелом просто обязан наступить

      Не обязательно - та же немчура в ВМВ отчаянно дралась до последнего. К тому же - с той стороны в большинстве своём такие же русские, чтобы они там сами на сей счёт не думали своими промытыми мозгами, а значит - люди упорные и стойкие. Вот мы бы - сломались от неудач? Не думаю - только больше обозлились бы. А почему они должны?

      Вот если бы оппоненты были сплошняком этнические западэнцы - да, расклад был бы другой. Но это к сожалению не так.

      Увы - как не крути, а это гражданская война. Значит - противника надо оценивать как минимум не хуже чем себя. Победа - должна быть достигнута в первую очередь в головах. У кого мотивация сражаться и терпеть невзгоды окажется крепче..
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:03
    +1
    Очень информативная статья. Осталось лишь понять, какое подразделение было уничтожено: батальон, рота, взвод или отделение...
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:08
    +1
    67-я бригада состоит сплошь из правосеков. Дислоцировась предположительно в районе Купянска. Ранее занималась карательными операциями и выполняла роль заградотряда.
    Теперь вот в бой пошли wassat
    Теперь за ними будет другой карательный отряд присматривать