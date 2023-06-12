В районе Серебрянского лесничества ВС РФ уничтожили подразделение 67-й бригады ВСУ

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российской армией было вскрыто перемещение украинских боевиков, вследствие чего по подразделениям ВСУ был нанесен ряд ударов, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и военной технике.
Сообщается, что по передвигавшимся на БМП боевикам киевского режима из 67-й механизированной бригады ВСУ были нанесены авиаудары, в результате которых подразделение украинских военнослужащих было уничтожено.
Кроме того на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российской армией были уничтожены два танка, две гаубицы Д-30, одна Д-20, САУ "Гвоздика", несколько минометов и автомобиль подвоза боеприпасов. Комплексами ПВО, в свою очередь, были сбиты ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS американского производства, а также разведывательный беспилотник украинской армии. При помощи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" был уничтожен опорный пункт ВСУ.
В течение прошедших суток потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, около 10 единиц военной техники. Также была выявлена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
Ранее сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества бойцами ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии были предотвращены две попытки атаки украинской армии. На Краснолиманском и Сватовском направлениях был нанесен ракетный удар по позициям украинских боевиков.