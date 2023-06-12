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Медведев в День России опубликовал коллаж с киевским майданом независимости, над которым развевается российский флаг

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Медведев в День России опубликовал коллаж с киевским майданом независимости, над которым развевается российский флаг

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает выступать в качестве информационного противовеса киевскому режиму в сети. Получается с различной степенью успеха, однако работа со стороны экс-премьера на этом поприще не прекращается. Часто посты Дмитрия Медведева в сети откровенно раздражают как киевский режим, так и кураторов киевского режима на Западе.


В сегодняшней публикации на своём ТГ-канале Медведев представил оригинальное поздравление с Днём России. Поздравление зампредседателя Совета безопасности России проиллюстрировал фотографией киевского майдана «незалежности», над которым развевается российский государственный флаг.

Подпись к коллажу такова (авторский текст приводится без изменений):

Майдан незалежності. Скоро – площадь России.



Майдан Независимости - центральная площадь Киева, которая прочно ассоциируется с государственным переворотом 2014 года, когда власть на Украине окончательно перешла фактически к США и так называемому коллективному Западу. Тогда помощник госсекретаря США В.Нуланд открыто признала, что на совершение переворота Америка потратила около 5 млрд долларов. Сегодня США тратят на спонсирование киевского режима и войну уже сотни миллиардов долларов.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев публиковал и другие посты про Украину с изрядной долей троллинга. В частности, он представил карикатуру с обещаниями Запада в отношении Украины: «Ты скоро станешь одним из нас». А на следующей иллюстрации Украина стоит в окружении Ирака, Афганистана, Йемена, Сирии, которые произносят ту же фразу.
Использованы фотографии:
ТГ/Медведев
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17 комментариев
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  1. Vostok35
    Vostok35 Сегодня, 11:09
    +7
    А может так и надо), хоть что то полезное для страны делает.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    +10
    Предвидя бурный всплеск эмоций у критиков Д. Медведева хочу напомнить известное изречение в американском салуне времен Дикого Запада: "Не стреляйте в пианиста. Он играет, как может." Дмитрий Анатольевич активно троллит киевскую публику, ну и нормально.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:30
      +1
      Да,пусть так.Хоть криво и тупо.Только не пытается государстом рулить.
    2. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 11:30
      +3
      занимая такие должности при нынешней жизни, ничего не сделал выдающиеся в реальности .. ну разве что это баловство
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:50
      +1
      Дмитрий Анатольевич активно троллит киевскую публику, ну и нормально

      И это у него хорошо, если не отлично, получается! laughing
      Неужели всë сам придумывает?
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:16
    -5
    Так и победим %)
    Дима, заканчивай нас позорить. По тебе же о народе судят.
    Ровно как по нашим бухарикам на турецких пляжах.
    Нам нужен приток людей/мозгов, но с такой антирекламой кто поедет?
    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает выступать в качестве информационного противовеса киевскому режиму в сети. Получается с различной степенью успеха.
    ахахах))) симметричные меры
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:06
      -1
      Так пускай по нему мерят иудейский народ , а не российский!!!
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 11:25
    +5
    На фотошоп перешел. Хорошо.

    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы водку же жрало.
  5. SwR9
    SwR9 Сегодня, 11:26
    +1
    Оно так и будет. Правда, именно с этого и надо было начинать - брать Киев.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:38
      +2
      Так именно с этого и начали - с мощного десанта на аэродром под Киевом.
      В первый же день СВО высадились в Гостомеле. Это совсем рядом с Киевом, его пригород даже можно сказать.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 12:16
        0
        Что такое десант для такого города? Отвлекающий маневр, не более.
  6. Комментарий был удален.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:29
    +3
    Так недавно на украинских каналах прошёл репортаж об эвакуации населения из затопленных районов Херсонской области. При трансляции присмотрелись, а на борту лодки написано - "мчс России". Журналюги уволены. Возбуждено уголовное дело.
    Вот так их надо подставлять.
    Чтобы они сами печатали.
    С Днём России!
    soldier
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:31
    0
    ДАМ говорит открыто то, что не может сказать ВВП. Де факто; он его уста, а не Песков.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:10
    -2
    Середина декабря 2023 г покажет работу Д Медведева(и его партнёра в Кремле).
  10. Федька
    Федька Сегодня, 12:12
    0
    С Днём России!!! Ну Вот опять нас порадовали позитивом Дмитрий Анатольевич.
  11. ВячеSeymour
    ВячеSeymour Сегодня, 12:48
    0
    Не страшен клоун у власти ...- страшен клоун от власти ... :( fool
  12. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:58
    0
    Немного не в тему, но сегодня ещё и Пермь празднует свой трёхсотлетний юбилей!!!
    Пермь, Мотовилиха, Гайва - с праздником земляки! Здоровья всем и успехов!