Медведев в День России опубликовал коллаж с киевским майданом независимости, над которым развевается российский флаг

Майдан незалежності. Скоро – площадь России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает выступать в качестве информационного противовеса киевскому режиму в сети. Получается с различной степенью успеха, однако работа со стороны экс-премьера на этом поприще не прекращается. Часто посты Дмитрия Медведева в сети откровенно раздражают как киевский режим, так и кураторов киевского режима на Западе.В сегодняшней публикации на своём ТГ-канале Медведев представил оригинальное поздравление с Днём России. Поздравление зампредседателя Совета безопасности России проиллюстрировал фотографией киевского майдана «незалежности», над которым развевается российский государственный флаг.Подпись к коллажу такова (авторский текст приводится без изменений):Майдан Независимости - центральная площадь Киева, которая прочно ассоциируется с государственным переворотом 2014 года, когда власть на Украине окончательно перешла фактически к США и так называемому коллективному Западу. Тогда помощник госсекретаря США В.Нуланд открыто признала, что на совершение переворота Америка потратила около 5 млрд долларов. Сегодня США тратят на спонсирование киевского режима и войну уже сотни миллиардов долларов.Напомним, что ранее Дмитрий Медведев публиковал и другие посты про Украину с изрядной долей троллинга. В частности, он представил карикатуру с обещаниями Запада в отношении Украины: «Ты скоро станешь одним из нас». А на следующей иллюстрации Украина стоит в окружении Ирака, Афганистана, Йемена, Сирии, которые произносят ту же фразу.