Религиозная община в Киевской области проголосовала против перехода из УПЦ в ПЦУ





Представители ПЦУ продолжают терроризировать верующих на Украине, вынуждая переходить из канонической УПЦ в раскольническую автокефальную церковь.Стоит отметить, что активное участие в данном «переформатировании» принимают не только киевские власти, всячески поддерживающие ПЦУ на законодательном уровне, но и украинские националисты, запугивающие служителей УПЦ и устраивающие поджоги храмов, настоятели которых отказываются переходить к раскольникам.Между тем далеко не на всех верующих на Украине действует вышеупомянутый террор. Так, Мироновская религиозная община в Киевской области наотрез отказалась переходить из УПЦ в ПЦУ.Кадры собрания, на котором принималось решение, публикуют украинские СМИ. На последних видно, как в ходе голосования практически все присутствующие в зале подняли руки, когда им предложили остаться в Украинской православной церкви.Более того, в ходе принятия данного решения люди скандировали: «Мы против ПЦУ».Очевидно, что далеко не все украинцы в восторге от действий раскольников. При этом вряд ли подобные протесты смогут изменить ситуацию, ведь такое возможно только в демократическом государстве, коим Украина уже давно не является.