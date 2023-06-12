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Религиозная община в Киевской области проголосовала против перехода из УПЦ в ПЦУ

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Религиозная община в Киевской области проголосовала против перехода из УПЦ в ПЦУ

Представители ПЦУ продолжают терроризировать верующих на Украине, вынуждая переходить из канонической УПЦ в раскольническую автокефальную церковь.


Стоит отметить, что активное участие в данном «переформатировании» принимают не только киевские власти, всячески поддерживающие ПЦУ на законодательном уровне, но и украинские националисты, запугивающие служителей УПЦ и устраивающие поджоги храмов, настоятели которых отказываются переходить к раскольникам.

Между тем далеко не на всех верующих на Украине действует вышеупомянутый террор. Так, Мироновская религиозная община в Киевской области наотрез отказалась переходить из УПЦ в ПЦУ.

Кадры собрания, на котором принималось решение, публикуют украинские СМИ. На последних видно, как в ходе голосования практически все присутствующие в зале подняли руки, когда им предложили остаться в Украинской православной церкви.




Более того, в ходе принятия данного решения люди скандировали: «Мы против ПЦУ».

Очевидно, что далеко не все украинцы в восторге от действий раскольников. При этом вряд ли подобные протесты смогут изменить ситуацию, ведь такое возможно только в демократическом государстве, коим Украина уже давно не является.
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 11:47
    +3
    Подменить веру Русских и нам будет проще ими управлять (Даллес и К)
    Получается у них Разрушат они все там отступая сатанисты ..
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +3
    Очевидно, что далеко не все украинцы в восторге от действий раскольников. При этом вряд ли подобные протесты смогут изменить ситуацию, ведь такое возможно только в демократическом государстве, коим Украина уже давно не является.
    . Как им помочь, поддержать...
    При всем, при том, что к религии отношусь... никак не отношусь, но ВЕРУ и ВЕРНОСТЬ людей понимаю и готов поддержать.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: rocket757
      Как им помочь, поддержать...

      Ситуёвина в недогосударстве Украина такова, что помочь им могут только ВС РФ и Вагнер, а особенно ВКС, включая ВВС. Им и помогите, если можете.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:01
      0
      Родной, именно вера. И за поддежать. Не так
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:02
    0
    ведь такое возможно только в демократическом государстве, коим Украина уже давно не является.
    Украина и демократия, это новый анекдот от "армянского радио".
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:29
      0
      Да уж, "украинская демократия" - это своего рода религия. Причем для внешнего пользователя. Для тех, кто внутри - это давно уже оксиморон, по смыслу эквивалентный понятиям "живой труп", "зависимая независимость", "безыдейная национальная идея", "беспринципная принципиальность"...
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:39
    0
    Правильно сделали. Потому, что террор там даже не по идейному или религиозному признаку, а по национальному. Если перейти в ПЦУ, то угробят ещё скорее....