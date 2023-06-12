Киев намерен компенсировать потери западной бронетехники под Ореховым новыми поставками танков и БМП из Германии

Украина намерена заменить потерянные на Запорожском направлении танки Leopard 2 и американские БМП Bradley новыми поставками западной бронетехники, в первую очередь, из Германии. Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже обозначил намерения Киева в отношении Берлина.
Мельник дал интервью немецкой прессе, в котором поставил в вину немцам слишком малое количество переданной Украине бронетехники. По его словам, у Германии имеется более 300 танков и было бы неплохо, если бы какое-то количество из них оказалось в распоряжении украинской армии. Останавливаться на передаче 18 танков из запасов Бундесвера не нужно.
Кроме того, экс-посол намерен запросить у Германии поставку еще 60 боевых машин пехоты Marder, которые должны заменить в ВСУ уничтоженные американские БМП Bradley, а также крылатые ракеты воздушного базирования Taurus и истребители. Еще немцы должны обучить украинских пилотов. В общем, немцы должны поднапрячься и оказать Киеву военную помощь, кроме той, которую уже оказывают.
Напомним, что Германия ранее передала ВСУ 18 танков Leopard 2 в одной из самых современных модификаций A6. Часть из немецких танков навсегда осталась в полях Запорожской области. В настоящее время Берлин продолжает оказывать Украине военную помощь, поставляя вооружения и военное оборудование. Однако в Киеве считают, что передача оружия идет слишком медленно, да и передавать немцы могли бы побольше, поскольку Украина защищает их от "российской агрессии".
Ранее сменщик Мельника на посту посла Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал правительство ФРГ за слишком медленное, по его мнению, оснащение украинской армии западным вооружением.