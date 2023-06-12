Военное обозрение
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Киев намерен компенсировать потери западной бронетехники под Ореховым новыми поставками танков и БМП из Германии

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Киев намерен компенсировать потери западной бронетехники под Ореховым новыми поставками танков и БМП из Германии

Украина намерена заменить потерянные на Запорожском направлении танки Leopard 2 и американские БМП Bradley новыми поставками западной бронетехники, в первую очередь, из Германии. Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже обозначил намерения Киева в отношении Берлина.


Мельник дал интервью немецкой прессе, в котором поставил в вину немцам слишком малое количество переданной Украине бронетехники. По его словам, у Германии имеется более 300 танков и было бы неплохо, если бы какое-то количество из них оказалось в распоряжении украинской армии. Останавливаться на передаче 18 танков из запасов Бундесвера не нужно.

Кроме того, экс-посол намерен запросить у Германии поставку еще 60 боевых машин пехоты Marder, которые должны заменить в ВСУ уничтоженные американские БМП Bradley, а также крылатые ракеты воздушного базирования Taurus и истребители. Еще немцы должны обучить украинских пилотов. В общем, немцы должны поднапрячься и оказать Киеву военную помощь, кроме той, которую уже оказывают.

Напомним, что Германия ранее передала ВСУ 18 танков Leopard 2 в одной из самых современных модификаций A6. Часть из немецких танков навсегда осталась в полях Запорожской области. В настоящее время Берлин продолжает оказывать Украине военную помощь, поставляя вооружения и военное оборудование. Однако в Киеве считают, что передача оружия идет слишком медленно, да и передавать немцы могли бы побольше, поскольку Украина защищает их от "российской агрессии".

Ранее сменщик Мельника на посту посла Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал правительство ФРГ за слишком медленное, по его мнению, оснащение украинской армии западным вооружением.
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31 комментарий
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  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 11:34
    +2
    Украина намерена заменить потерянные на Запорожском направлении танки Leopard 2 и американские БМП Bradley новыми поставками западной бронетехники, в первую очередь, из Германии.
    А сами немцы об этом знают?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:39
      +4
      Теперь знают, офигевают, бегут выполнять приказание пана атамана.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:39
      +3
      Авиатор hi, КОНЕЧНО знают, и молча сглатывая, улыбаясь через силу, будут поставлять в ущерб своих интересов и бюджетов, так как гениталии и клитора немецких правителей зажаты в тиски а ручка в руках Вашингтона а тому кровь из носа надо развалить Россию.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 12:01
        0
        Пока они разваливали СССР и разваливают Россию, под носом растет Китай! Ощущение такое,что они упустили из поля зрения и теперь Китай намного технологичней чем они ожидали. Занимаясь обычным копированием Китай давно производит свое , не имеющее аналогов и тем не менее они это хорошо скрывают и не кричат на весь мир. Вот и доиграются скоро пинды.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:40
      +4
      Цитата: Авиатор_
      А сами немцы об этом знают?

      Вот сейчас и узнают. laughing
      Такое впечатление, что Киев поставил себе задачей разоружение НАТО. laughing
      1. grem
        grem Сегодня, 11:51
        -1
        Цитата: А Нас Рать
        Цитата: Авиатор_
        А сами немцы об этом знают?

        Вот сейчас и узнают. laughing
        Такое впечатление, что Киев поставил себе задачей разоружение НАТО. laughing

        И Израиля тоже ))))) Вы прекратили бомбардировки Дамаска и Палестины !!!
        Хоть что то радует хе хе
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:11
          +4
          Вы прекратили бомбардировки
          Азохен вей! Михан таки вновь на страже интересов палестинского народа laughing .
          1. grem
            grem Сегодня, 12:37
            +1
            Цитата: Болторез
            Вы прекратили бомбардировки
            Азохен вей! Михан таки вновь на страже интересов палестинского народа laughing .

            Ой вэй Алекс ! А кто же их защитит ? Они(евреи) пока Россию матушку гнобят ..И про Палестину с Сирией забыли совсем )))
            А то помнится ,прям раз в неделю Дамаск бомбили и т.д. Сейчас что то притихли Неужели террористы закончились ? Или может с украины им что пришло ))) Или Конгресс США сказал ,что все финансирование уходит Зеленскому ? Очень много вопросов ..И судя по минусам оченнь в точку попал больную wink
            Ну ладно живы будм не помрем bully
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 12:56
              0
              оченнь в точку попал больную
              Судя по твоему интересу к Израилю и евреям- ты подумываешь о гиюре, Михан laughing .
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Авиатор_
      Украина намерена заменить потерянные на Запорожском направлении танки Leopard 2 и американские БМП Bradley новыми поставками западной бронетехники, в первую очередь, из Германии.
      А сами немцы об этом знают?

      Скорее всего даже не догадываются! laughing
      Это из цикла...
      Жену отдай дяде, а сам иди к любовнице!
      Под "любовницей" читайте настоящее русское слово! laughing , а то получу очередное предупреждение wassat
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Авиатор_
      А сами немцы об этом знают?

      Знают, не знают, но генерал-губернатор Шольц выполнит приказ Запроливного обкома, который глядя на горящие Леопёрды свои Абрамы вряд ли поставит, но продаст их немчикам за большие деньги. Бабло побеждает всё!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    +3
    поставил в вину немцам слишком малое количество переданной Украине бронетехники
    Смысл звучит так - почему-то быстро расходуется не успев доехать до первой линии обороны русских. Вы там в Германии давайте не жмотьтесь и хорошенько потрясите Бундесвер, т.к. нам нужнее. И тот кого Мельник называл " обиженной ливерной колбасой" очевидно начнет суетиться и тужиться, чтобы помочь Киеву. Представители Киева разъезжают по европам и не просят, а уже давно требуют давать, давать и как можно больше оружия. Сплошной сюр - страна содержанка требует.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: rotmistr60
      Смысл звучит так - почему-то быстро расходуется не успев доехать до первой линии обороны русских.

      Бизнес и ничего личного ..Террористы всего мира очень довольны !!!
      Цитата: rotmistr60
      Вы там в Германии давайте не жмотьтесь

      Фрицы только рады ,хотят реванша чужими руками ,хотя думаю их евреи заставляют Типо хоть вы нас в печах жгли ,но Россия нам более ненавистна ,не дает себя грабить и разогнала семибанкирщину нашу ..
      Зеленский по моему уже в Киев не вернется ,как и министр обороны Резник (два сапога пара ))))..Будут ей удаленно править хе хе
      И гнать вперед на клятых ,скоро и из европы начнут мобилизовать 500-х Полиция им поможет ..Такие дела Геннадий ! Чем больше крови ,тем богаче англосаксы и зеленский !
  3. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 11:40
    +2
    А потерянных на запорожском направлении ВСУшников, поставками американцев и европейцев?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:22
      +2
      Цитата: Sevastiec
      А потерянных на запорожском направлении ВСУшников, поставками американцев и европейцев?

      Американцы отморозятся и пошлют вперёд гейропейцев - поляков, румын.....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    +1
    Киев намерен компенсировать потери западной бронетехники под Ореховым новыми поставками танков и БМП из Германии
    . А можно ли ещё раз провернуть через мясорубку ЕЩЁ РАЗ???
    Хотя... вероятно этого не потребуется даст и ещё даст, ВЫЖМУТ!
  5. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:49
    +2
    Киев намерен компенсировать потери у Берлина, а он готов их компенсировать?
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:50
    +1
    Я так понимаю - после победного окончания СВО Запад мы сможем захватить силами одной дивизии ВДВ.. Ибо вооружения и предметов снабжения - у него просто тупо не останется, всё выгребут и захомячат бравые бандерлоги..
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:55
      +3
      Вопрос в том, смогут ли забугорные раскрутить свой ВПК так, что б оснастить, обеспечить себя новыми вооружения и в ДОСТАТОЧНОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ???
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 12:18
        +1
        Вопрос в том, смогут ли забугорные раскрутить свой ВПК...

        Смогут не только лишь все, мало кто сможет. Вероятно, США; ЕС по отдельным позициям. Но тут ждет засада "параграф 5 нато" - один за всех и каждый за себя.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:19
        -1
        А зачем? Им проще на определённом этапе харкнуть и сдать Цэгабонию не за понюх табаку.. Ведь даже им очевидно - никаких территориальных претензий у нас к Эуропе нет и быть не может, как нет и принципиально неразрешимых противоречий. Тогда - смысл упираться рогом и разорять свои страны ради бандерлогов?

        Пока - война Западу обходится относительно дёшево, ибо выгребают всякое старьё из запасов. Но вот когда встанет вопрос что надо типа потратить бешеные миллиарды на производство для шумеров новейшей дорогущей техники - тут явно шибко задумаются..
      3. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:24
        +1
        Цитата: rocket757
        Вопрос в том, смогут ли забугорные раскрутить свой ВПК

        Раскрутят 100%, но они планируют раскрутку на 5 лет. Поэтому тянуть муму с СВО никак низзя.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:55
    +1
    Кроме того, экс-посол намерен запросить у Германии поставку еще 60 боевых машин пехоты Marder, которые должны заменить в ВСУ уничтоженные американские БМП Bradley, а также крылатые ракеты воздушного базирования Taurus и истребители.

    Ну все как у бомжей, если ты сегодня подал бомжу бутерброд с колбасой, то завтра он запросит бутерброд с черной крой, а через месяц попросит тебя отдать ему твою квартиру и чековую книжку.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:58
    +1
    ВСУ не даёт победных картинок,норги крутят от безысходности ролики МО РФ.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:02
    +2
    Киев намерен компенсировать потери западной бронетехники под Ореховым новыми поставками танков и БМП из Германии

    есть анекдот такой: приезжает внук к деду в деревню на лето, сидит - делать нечего. Дед смотрит - внук мается, говорит: возьми ружье и собак, сходи в лес, постреляй. Часов через пять внук возвращается довольный и говорит: дед, а собаки еще есть, эти быстро кончились...
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:03
    0
    Это как с цыганами: дал слабину и заплатил за что-нибудь, потом не отвяжешься. Но немцев не жалко, жалко наших ребят, которым этих зверюшки жечь надо будет.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:10
    0
    Это все здорово, но за чей счет банкет? Понятно, что в моменте - поставки бандерогеям техники и как следствие производство ее положительно сказывается на производстве и экономике той же германии. Но вот только пациент то (недогосударство) не сможет заплатить - никогда.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: убей фашиста
      за чей счет банкет? Понятно, что в моменте - поставки бандерогеям техники и как следствие производство ее положительно сказывается на производстве и экономике той же германии.

      Нет!!! Немцы будут вынуждены покупать американскую технику взамен своей, отправленной на убой на Украину.)))
      Их промышленность на дорогих энергоносителях не конкурентоспособна. В прибыли будет Запроливье.
  12. poquello
    poquello Сегодня, 12:15
    0
    "поскольку Украина защищает их от "российской агрессии"."
    ну как бы наоборот, чем больше немцы помогают укропам делать России гадости - тем больше с них и спросят, ответ кроется в ноте нашего мида японцам - типа если полезете, то будете отвечать
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:16
    0
    Дадут и добавят, им выгодно воевать с нами руками украинцев.
  14. Roust
    Roust Сегодня, 12:47
    0
    Ну, очень глубокая глотка, однако, у этой руины, даже не подавится.