Президент Украины Владимир Зеленский испытывает лицемерное удовольствие от продолжающегося на территории его страны вооруженного конфликта.Итальянское издание Il Fatto Quotidiano в своей статье приводит слова обозревателя Фабио Мини, утверждающего, что глава киевского режима в своей риторике использует тезисы военной пропаганды, которым он научился у своих западных союзников.Мини также указал на присутствующие в речи Зеленского перед началом "широкомасштабного контрнаступления" украинской армии "нотки отчаяния". Обозреватель итальянского издания отметил, что, по словам украинского президента, "победа Украины неизбежна, однако она будет достигнута ценой многочисленных жертв, а также масштабных разрушений". Зеленский заявил, что многие жители Украины в ходе вооруженного конфликта лишатся своих домов, семей и будущего.Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американское правительство готово пожертвовать Зеленским, чтобы скрыть совершенный США акт международного терроризма, связанный с подрывом ниток российского газопровода "Северный поток". По словам Макговерна, часть американского руководства готова отдать Зеленского "на съедение".При этом американские власти осознают, что украинская армия не сможет добиться успехов в вооруженном конфликте с Россией. В связи с этим Вашингтон пытается переложить на киевский режим ответственность за диверсии.