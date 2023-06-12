Министр обороны Украины Резников назвал главные ожидания Киева от очередного заседания группы «Рамштайн»

Очередное заседание контактной группы по Украине "Рамштайн" состоится 15 июня. В Киев ожидают, что на нем будут окончательно решены все вопросы в рамках "истребительной коалиции". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Украина подготовила к заседанию Рамштайна целую делегацию из состава Воздушных сил ВСУ, которая должна будет заняться вопросами подготовки пилотов и логистикой. Предполагается, что уже 15 июня союзники Киева окончательно закроют вопросы с обучением не только пилотов, но и технического персонала, а также по поставкам самолетов.
В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система
- заявил Резников.
Кроме того, в Киеве надеются вытрясти из партнеров дополнительные вооружения, снаряды, артиллерию и системы ПВО, а также открытие логистических и ремонтных хабов как на украинской территории, так и соседних стран. Но все вопрос получения боевой авиации является приоритетным. Кроме того, Киев не оставит попыток получить от США дальнобойные ракеты.
Наши приоритеты не изменились. Эта война - война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что до этого касается. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники
- добавил он.