Министр обороны Украины Резников назвал главные ожидания Киева от очередного заседания группы «Рамштайн»

В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система

Наши приоритеты не изменились. Эта война - война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия , но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что до этого касается. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники