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Министр обороны Украины Резников назвал главные ожидания Киева от очередного заседания группы «Рамштайн»

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Министр обороны Украины Резников назвал главные ожидания Киева от очередного заседания группы «Рамштайн»

Очередное заседание контактной группы по Украине "Рамштайн" состоится 15 июня. В Киев ожидают, что на нем будут окончательно решены все вопросы в рамках "истребительной коалиции". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Украина подготовила к заседанию Рамштайна целую делегацию из состава Воздушных сил ВСУ, которая должна будет заняться вопросами подготовки пилотов и логистикой. Предполагается, что уже 15 июня союзники Киева окончательно закроют вопросы с обучением не только пилотов, но и технического персонала, а также по поставкам самолетов.

В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система

- заявил Резников.

Кроме того, в Киеве надеются вытрясти из партнеров дополнительные вооружения, снаряды, артиллерию и системы ПВО, а также открытие логистических и ремонтных хабов как на украинской территории, так и соседних стран. Но все вопрос получения боевой авиации является приоритетным. Кроме того, Киев не оставит попыток получить от США дальнобойные ракеты.

Наши приоритеты не изменились. Эта война - война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что до этого касается. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники

- добавил он.
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25 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:03
    +5
    Эх. Надо бы нам скорее Одессу брать! Скучает родная по своим сыновьям!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
      +4
      Вы думаете в Одессе,нас будут встречать,цветами и музыкой?.. Не будьте наивны. Уже в Харькове " встречали".
      1. grem
        grem Сегодня, 12:49
        +1
        Цитата: Андрей Николаевич
        Вы думаете в Одессе,нас будут встречать,цветами и музыкой?.. Не будьте наивны. Уже в Харькове " встречали".

        Ну если такой министр обороныи зам у него баба непонятная ) и еще главнокомандующий Зе комик !!! Вполне возможно ..! Там всех намолотили и бандеровцев том числе ,при таком руководстве
        ПОТЕРИ ПРОСТО СТРАШНЫЕ !!!
        Наши приоритеты не изменились. Эта война - война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что до этого касается.

        Заметьте просто про ресурсы техники сказал ..А народ ему значит пофиг ,это не включено в план ? Вот евреи ,как он до власти дорвутся ,так и начинается кровавая бойня ..
        Троцкого вспомнил и его высказывание ..Россия -это дрова ,для мировой революции ! Слава Богу Сталин понял ,что это все стране грозит ..
        Но не успел все до конца довести ..
        Резник Зеленский кровавые клоун и юрист ,сколько вам денег нужно ? Хотя что за вопрос Бойня славян нужна и это идет полным ходом
        Ладно это все не факт ,но просто так подумалось .
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:01
        0
        А какая разница кто как встречать будет? В прошлый раз там вообще турки с ятаганами встречали Суворова с Румянцевым и Потёмкиным - это как-то повлияло на необходимость включения всего северного Причерноморья в состав империи?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +3
    Пока запад ориентируется только по нашему видеоряду,от ВСУ материал очень скуден.Хозяин не доволен расходом техники,представляете запад увидел горящие леопарды,бредли ,свободную охоту наших дронов камикадзе.Зритель в шоке- возникает вопрос ,кому и как 50 стран помогают?Когда такой погром мы устроили ВСУ.Они любят шокирующие картинки.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:13
    +2
    Этот обрезанный маланец,совсем стыд потерял. А деньги у шароварников- есть? Хотя, укры как были попрошайками,так ими и остались.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:15
    +1
    Я не знаю прозвище первого древнего укра точно, но что мне подсказывает что его все звали Побирушко.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:16
    0
    наших техников и инженеров
    Нужно официально предложить 1000 евро за гайку от ф-16. Они рассыплются на части через 3 дня на украинской территории yes .
    1. grem
      grem Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: Болторез
      наших техников и инженеров
      Нужно официально предложить 1000 евро за гайку от ф-16. Они рассыплются на части через 3 дня на украинской территории yes .

      Да нет Болторез эти птички будут обслуживать на территории Польши и Прибалтики (у усраины нет таких аэродомов и прочего оборудования )
      И скорее всего летчики будут натовские ..Хооохлы так быстро не научаться ,да и вообще ..Есть опасность ,что они на этих F-16 в Россию улетят ,всем скопом ..Потери огромные !!! И русские очень злые сейчас ..
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:21
    0
    Его тоже надо через Стикс к Бандере.
  7. Antey
    Antey Сегодня, 12:25
    -2
    Цитата: Аргон
    Эх. Надо бы нам скорее Одессу брать! Скучает родная по своим сыновьям!

    Может сначала от Донецка врага оттеснить? Полтора года там топчемся на месте. А вы уже Одессу берёте с дивана.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:00
      0
      А вы уже Одессу берёте с дивана.

      Tout soldat frangais porte dans sa giberne le baton de marechal de France.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    +2
    Наши приоритеты не изменились. Эта война - война ресурсов
    Вот только ресурсы у Киева чужие - НАТОвские. А приоритеты действительно не изменились - дайте более совершенное и как можно больше. Западные поставки уже не успевают за расходом (уничтожением) техники, вооружения и б/п.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вот только ресурсы у Киева чужие - НАТОвские.

      За чужие деньги, даже в трактире, водки не наливают.
      1. boni592807
        boni592807 Сегодня, 12:58
        0
        carpenter (Dimon). Сегодня, 12:43. НОВЫЙ. ваше - "...За чужие деньги, даже в трактире, водки не наливают...."


        Догогой заёмщик. ви нас рассмещили....
        Ви. как минимум 2-ва раза попали пальцем не в ТЕ места - 1 -2. В трактире ...не наливают в долг. А уж под % -ты.         bully
        Немного классики вам. и пока безвозмездно - Повесть «Гобсек» Бальзака была написана в 1830 году..... hi
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:28
    +2
    А на фото на заднем плане кресты, кресты, кресты, кресты....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: МВГ
      А на фото на заднем плане кресты, кресты, кресты, кресты....

      Ну любят они кресты, в 3-м Рейхе, их тоже любили, да и тевтоны с крестов начинали.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:03
        0
        Ну любят они кресты,

        Кресты разные бывают. Бывают Георгиевские. Смотрю. Путин премии в Георгиевском зале вручает.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 12:29
    +1
    ",,,,Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хаПов по ремонту и оснащению техники...."
    Казалось бы-всего лишь одна буква в слове,а как выдаёт истинный смысл....
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:31
    -1
    Самолёты Украине пока не светят, а вот ранние поставки восполнят, особенно ПВО и дальнобойку.
    Опять же , в ВСУ сейчас имеются опытные операторы бпла , а значит могут на этом сыграть. Т.е , западные помощники ВСУ могут устроить безлимит различных дронов и бпла на неделю.
    Тогда наступление у ВСУ может идти по прямой.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:34
    +1
    Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники

    Бомж собрался на банкет. А скажи мне бомж - "За чей счёт банкет ?"
  13. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 12:40
    +1
    Солист группы "Rammstein" Тилль Лндеманн выступать будет ? А кто на соло-гитаре ?
  14. Roust
    Roust Сегодня, 12:43
    0
    Сжигаем западную бронетехники, сожгем и их самолёты, отутюжив для начала аэродромы.
  15. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:45
    +1
    На что они рассчитывают? Во-первых они окончательно распадаются, о чём говорит последняя песня Adieu. Во-вторых чем им помогут 6 немолодых немцев, Лоренцу вон вообще под 60?
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:57
    +1
    Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане! (с)

    Навеяло.