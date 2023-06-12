Западная пресса: Руководство ЕС рассматривает возможность хранения газа в украинских ПГХ

Правительства стран Евросоюза рассматривают возможность хранения своего газа в украинских подземных газовых хранилищах, которые способны вместить объемы газа до 30 миллиардов кубометров.Как сообщает издание Bloomberg, европейские чиновники рассматривают возможность задействования украинских подземных газохранилищ, сеть которых является одной из самых крупных на континенте. Украинские газовые хранилища способны полностью удовлетворить потребности Евросоюза.Хранение значительных объемов топлива на территории страны, в которой продолжается вооруженный конфликт, рассматривается властями Евросоюза, поскольку подземные газовые хранилища расположены на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения и находятся в относительной безопасности.Европейские газовые трейдеры готовы пойти на этот риск, поскольку мощности хранилищ стран Евросоюза в настоящее время приблизились к своим пределам - они заполнены более чем на 70%. В связи с этим, хранение газа на украинской территории может предотвратить перенасыщение европейских хранилищ.Однако, исходя из того, что страховые компании избегают Украину, готовность европейских трейдеров к хранению газа на территории этой страны напрямую зависит от рыночных цен на энергоресурсы, а также готовности руководства ЕС предоставить украинским хранилищам гарантии безопасности.