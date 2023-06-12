Британская пресса: В Варшаве обеспокоены появлением «тысяч» русскоязычных украинцев и белорусов

Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях

Варшава стала самым русскоязычным городом за пределами постсоветского пространства, поляки жалуются на появление тысяч русскоязычных иностранцев. Об этом пишет The Guardian.У Польши большие проблемы и связаны они с большим количеством украинцев и белорусов, прибывших в страну в качестве беженцев и осевших в Варшаве. При этом и те и другие предпочитают использовать в общении русский язык, что вызывает недовольство поляков, не желающих слышать "вражескую речь". По данным британского издания, на сегодняшний день Варшава является самым русскоязычным городом за пределами стран, входивших в свое время в состав Советского Союза.Как заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка, многие поляки готовы помогать украинцам, но заслышав русскую речь, меняют свое решение. В Польше не любят русских и распространяют свой негатив на тех, кто использует русский язык в повседневной жизни. Проведенный среди польского населения опрос показал, что отношение поляков к украинцам значительно ухудшилось и причиной этого стал русский язык.А вот к белорусам, использующим русский язык, отношение нормальное, как и к беженцам из других бывших республик Советского Союза, предпочитающим общаться на русском. В то же время, поляки не могут понять, почему находясь в другой стране украинцы не учат польский язык или не общаются на украинском.- добавил Скорка.