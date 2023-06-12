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Британская пресса: В Варшаве обеспокоены появлением «тысяч» русскоязычных украинцев и белорусов

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Британская пресса: В Варшаве обеспокоены появлением «тысяч» русскоязычных украинцев и белорусов

Варшава стала самым русскоязычным городом за пределами постсоветского пространства, поляки жалуются на появление тысяч русскоязычных иностранцев. Об этом пишет The Guardian.


У Польши большие проблемы и связаны они с большим количеством украинцев и белорусов, прибывших в страну в качестве беженцев и осевших в Варшаве. При этом и те и другие предпочитают использовать в общении русский язык, что вызывает недовольство поляков, не желающих слышать "вражескую речь". По данным британского издания, на сегодняшний день Варшава является самым русскоязычным городом за пределами стран, входивших в свое время в состав Советского Союза.

Как заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка, многие поляки готовы помогать украинцам, но заслышав русскую речь, меняют свое решение. В Польше не любят русских и распространяют свой негатив на тех, кто использует русский язык в повседневной жизни. Проведенный среди польского населения опрос показал, что отношение поляков к украинцам значительно ухудшилось и причиной этого стал русский язык.

А вот к белорусам, использующим русский язык, отношение нормальное, как и к беженцам из других бывших республик Советского Союза, предпочитающим общаться на русском. В то же время, поляки не могут понять, почему находясь в другой стране украинцы не учат польский язык или не общаются на украинском.

Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях

- добавил Скорка.
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4 комментария
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 12:52
    +2
    А что, есть Chinatown в той же Америке, так там люди десятилетиями английскую мову не знают и не учат.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:55
      0
      Дык там и кварталы латиносов есть и там тоже никто по аглицки не говорит. Туда и полицию отправляют так чтобы один из полицейских был латиносом и балакал по ихнему.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:53
    +1
    Ну дык бздышеки не могут уразуметь - чому свидомые на руснёвско-оккупантской мове балакають? На свидомо-державной должны, ан нет - не хочуть. Или не можуть??? laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:56
    +2
    но заслышав русскую речь, меняют свое решение

    Времена меняются?
    Раньше, проезжая через Польшу, спрашивал их погранцов, таможенников:
    - Как Вам удобнее, русский, украинский, английский, немецкий?
    - Можно русский, только не украинский(презрительно с отвращением) + польское ругательство.
  4. Комментарий был удален.