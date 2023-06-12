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The Wall Street Journal: Raytheon Technologies планирует передать Украине еще пять комплексов Patriot до конца следующего года

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The Wall Street Journal: Raytheon Technologies планирует передать Украине еще пять комплексов Patriot до конца следующего года

Сегодня уже ни для кого не секрет, что помимо ослабления России, своей поддержкой киевских властей США пытаются по максимуму реализовать еще одну цель – повысить мировой спрос на американское вооружение.


Среди прочего, на это косвенно указывает рекламная компания, которую развернул производитель комплексов ПРО Patriot Raytheon Technologies.

Так, издание The Wall Street Journal со ссылкой на директора вышеупомянутой компании Грега Хейса пишет, что производитель планирует увеличить выпуск своих систем до 12 единиц в год. При этом данное решение основано на растущем спросе, якобы вызванным успешным применением комплекса на Украине.

К слову, о последней. Говоря об увеличении производства, Хейнс добавил, что компания планирует передать еще 5 систем Киеву до конца следующего года. На данный момент ВСУ владеют двумя комплексами Patriot.

Директор Raytheon Technologies подчеркнул, что украинские специалисты смогли доработать ПО американской системы, что позволило ВСУ перехватывать до 90% входящих угроз, включая гиперзвуковой «Кинжал».

В свою очередь, авторы статьи пишут, что именно уничтожение ракеты Х-47, перехват которой считался невозможным, больше всего впечатлило Запад. В качестве дополнительного аргумента The Wall Street Journal приводит слова командира 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Сергея Яременко, который заяви, что до уничтожения украинскими зенитчиками «Кинжала» с помощью комплекса Patriot, никто в мире не был на 100% уверен в возможностях американской системы.

В целом, заявление директора Raytheon Technologies, как и сама статья в американском издании, является не более, чем попыткой разрекламировать комплексы Patriot. При этом Украина и США продолжают абсолютно необоснованно заявлять об уничтожения гиперзвукового «Кинжала». Ведь доказательств, кроме фото мэра Киева Кличко рядом с каким-то непонятным фрагментом, который точно не является часть российской гиперзвуковой ракеты, так и не было предоставлено.
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39 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:50
    +10
    Чивооо? Свидомые программисты были допущены к святая святых - алгоритмам поиска и фиксации цели, наведения на цель, определения "свой-чужой" в системе Пэтриот ????
    Вот это художественный свист..... wassat Или там уже смысла нет что-то секретить?

    зы Ни в жисть не поверю что амеры шароварных к такому подпустили...
    1. grem
      grem Сегодня, 14:07
      +1
      В целом, заявление директора Raytheon Technologies, как и сама статья в американском издании, является не более, чем попыткой разрекламировать комплексы Patriot.

      Да мы в курсе как это все делается ...
      Давайте нам "Железный купол" на испытание на украине !!!! Проверим и его .. bully
      И сведения передадим арабам ..!!!!
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 14:21
        0
        И где же их всех хоронить станем? Это же скока места надо?
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 15:28
          +1
          - Алло, Зеля, это Байден. Тут мне говорят у тебя спросить, как понимать то, что у тебя наши Пэтриоты какими-то мопедами бьют. Так что скажешь?
          - О, привет, Джо. Ответь им, что Украине надо больше Пэтриотов.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:25
      +2
      Ещё один бред матрасных дегенератов.
      Этак они пpocpут всё.
      И страну и экономику и собственные мозги...
      Невозможно побеждать в Зазеркалье...
      Ходить в бумажной короне и трясти всем руку: "Царь, очень приятно, царь!"
      Санитары скрутят и вкачают галаперидол. А потом и до трепанации недалеко...
      Очнитесь, безумцы!
      Вы - oбocpaлись... wink
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:57
      +2
      Цитата: Nexcom
      Свидомые программисты были допущены к святая святых - алгоритмам поиска и фиксации цели, наведения на цель, определения "свой-чужой" в системе Пэтриот

      Конечно. вы же видели как они из Пэтриота стреляют- Ак-47 от зависти плачет.
      Директор Raytheon Technologies подчеркнул, что украинские специалисты смогли доработать ПО американской системы, что позволило ВСУ перехватывать до 90% входящих угроз, включая гиперзвуковой «Кинжал».
      Ну да всего 5 пусковых и одна РЛС в лёгкую Кинжал перехватывают. под оставшимися 10%, наверное машина управления комплексом Пэтриот проходит.
  2. Orso
    Orso Сегодня, 13:52
    +5
    Во, поперло Raytheon-у, заказ на заказе. Ну а мы потренируемся в утилизации.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    +1
    Где Коношенков - мог и сказать: мы только Искандеры пока используем! bully
  4. Динич
    Динич Сегодня, 13:59
    +7
    На фоне того, как просел курс акций Raytheon Technologies в конце мая, производители "Пэтриотов" стали прибегать к откровенной лжи, чтобы хоть как-то поправить свои дела. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:00
      +6
      У производителя Леопардов дела сейчас с котировкой акций тоже на ахти.....
      1. grem
        grem Сегодня, 14:16
        +3
        Цитата: Nexcom
        У производителя Леопардов дела сейчас с котировкой акций тоже на ахти.....

        Они отлично горят ..! !!!
        Цитата: Динич
        На фоне того, как просел курс акций Raytheon Technologies в конце мая, производители "Пэтриотов" стали прибегать к откровенной лжи, чтобы хоть как-то поправить свои дела

        Пэтриоты не спасают явно никого ..Хоохлы из них ,как из пулеметов стреляют )))) А каждая ракета это десятки лямов стоит !!!!
        Это жаловались амерские разработчики ..
        А если серьезно ПВО-ПРО ,это должна быть эшелонированная система и очень дорогая А эти расчеты отдельные ..Просто туфта !
        Комбинированными ударами ,это все быстро уничтожается
    2. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 14:26
      -4
      Акция выросла на 5.5% с начала года. Она ведет себя абсолютно нормально
      1. grem
        grem Сегодня, 15:00
        +2
        Цитата: Dinamo
        Акция выросла на 5.5% с начала года. Она ведет себя абсолютно нормально

        За счет кого и чего эти ваши акции ростут ..Меня всегда интересовало !
        Я вот понимаю РОССИЯ огромная территория и огромные ресурсы за РУБЛЕМ стоят и даже можно на рубле писать "обеспеченно золотом"
        В СССР так и было !!!
        Сейчас эти дутые курсы какие то ,каких то компаний амерских раздуты до нехочу ..А что за ними стоит вообще ?
        Долг США уже 35 триллионов ничем не обеспеченными бумажками долларами и казначейскими обязательствами и т.д.
        А наш Рубль (во времена СССР и Российской империи ) Всегда был стабильной валютой с обеспечением !!!
        Может пора опять печатать мелким шрифтом на наших рублях ?

        Печатать уже лишние бумажки не будут наши банкиры чертовы ..
        Вот он РУБЛЬ !!!! При Сталине так было и далее ..
        Почему стерли запись ??? И курсы всякие нам навязывают ..
        У нас самая богатая страна мира и рубль обеспечен ВСЕМ !
        Англосаксы падлы свои правила установили и грабят все страны мира ,своими курсами чертовыми
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:00
    +8
    очередное вранье.. это обычная реклама
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:22
      +4
      Да ну почему обычная то? Необычная. Ну вот где Вы еще видели, чтобы ПВО сбила "Кинжал", по пути превратив его в кусок асбестоцементной трубы:?) laughing
    2. grem
      grem Сегодня, 14:25
      -1
      Цитата: incoggnoto
      очередное вранье.. это обычная реклама

      Ну "нашим " адептам " всего западного ,это очень нравится ..Они сейчас начнут нахваливать ..Вот в США ,это вещи ,а наши туфта и бездарное оружие и т.д. И вообще навального нужно выпустить (от он наведет порядок и т.д.))))
      Написал и прям ухе кхе Прям давление поднялось !!!!
      P.S. на западных вражеских сми ,уже откровенно Анального поддерживают и типо он возглавит ,то что от России останется И карателей бригада уже готова подчинится ему хе хе
      Почему его зеки наши не отфигачут там ..Такая мразь говорят ..Со всеми свысока и т.д. Ну ничего ,скоро уже под нары загонят черта
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:00
    0
    ...передать Украине еще пять комплексов Patriot до конца следующего года

    В следующем году?! Они им помогут, тем более, в следующем году-то? Или это трудности перевода?
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:23
      +1
      В следующем году?!

      Конечно в следующем, просто неожиданно высвободилось пять комплектов. Кто-то походу отказался, вот и появилась возможность.
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:00
    +5
    Взорвавшись, Пэтриот уничтожил 90% попавших в него ракет. Его примеру последовали противоракетные комплексы складов с бронетехникой, горючим и боеприпасами.
  8. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 14:01
    +3
    успешным применением комплекса

    успешной для Кинжалов? laughing
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:06
    -3
    При этом Украина и США продолжают абсолютно необоснованно заявлять об уничтожения гиперзвукового «Кинжала».

    Пэтриот состоит из командной машины, локатора и 4...8 пусковых разнесенных на безопасное расстояние на боевой позиции. Судя по всему Кинжал поразил локатор, т.е. хоть и самую важную, но и самую лёгкую цель. Чтобы уничтожить весь Пэтриот нужно 6...10 Кинжалов.
    1. Динич
      Динич Сегодня, 14:17
      +6
      Если локатор поражён, с остальными целями можно обойтись уже без кинжалов.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 14:19
      +4
      Есть же видео, на котором уничтожается Пэтриот. Там и пусковые, видимо, кучно стояли, тк ракеты уходят практически из одной точки очередями.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 14:24
      +3
      Цитата: Румaтa
      Кинжал поразил локатор, т.е. хоть и самую важную, но и самую лёгкую цель. Чтобы уничтожить весь Пэтриот нужно 6...10 Кинжалов.
      Ага. Снайперу кинжалом всего лишь выбили оба глаза, но что бы уничтожить его целиком нужно ещё несколько раз ударить.
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:38
      +4
      Цитата: Румaтa
      Кинжал поразил локатор, т.е. хоть и самую важную, но и самую лёгкую цель. Чтобы уничтожить весь Пэтриот нужно 6...10 Кинжалов.

      После уничтожения локатора, для поражения ПУ "Кинжалы" будут уже не нужны. Хватит даже "Гераней". Это примерно как грузовики уничтожать.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:09
    +2
    Это называется: хорошая мина при плохой игре. А нашим ракетчикам, просто необходимо уничтожить последний, или какой том, оставшийся комплекс. И очень желательно с видео фиксацией, как в прошлый раз.
  11. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:11
    +3
    Кличко сфоткался в Киеве рядом с российской свободно-падающей бетонобойной бомбой.
    У нее была проломлена насквозь толстая боковая стенка.
    Но как она попала в Киев? И что проломило ей боковую стенку?
    Американцы предполагают, что эта бомба (без хвостовых стабилизаторов) является БЧ ракеты Кинжал. В полете она спрятана под головым обтекателем ракеты. И была поражена на спуске ракеты прямым кинетическим попаданием.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:59
      +2
      У Кличка чугунная голова,доказано на ринге.......бетонобойной её не возьмёшь.... laughing laughing
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 15:05
      +2
      Цитата: voyaka uh
      поражена на спуске ракеты прямым кинетическим попаданием
      Скорость ракеты Пэтриота 1700 м/с. Про скорость Кинжала на конечном этапе ведутся эпичные споры, но пусть будет самый минимальный минимум: 1000 м/с. На этих скоростях энергия столкновения будет такой, что всё разлетится в мелкие брызги.
      Ну, и использовать бетонобойную бомбу в качестве боевой части для гиперзвуковой ракеты – это какое-то очень странное решение. А уж, попасть вна Украину бетонобойная бомба могла множеством способов – например, ещё в советские времена.
    3. grem
      grem Сегодня, 15:22
      0
      Цитата: voyaka uh
      Кличко сфоткался в Киеве рядом с российской свободно-падающей бетонобойной бомбой.
      У нее была проломлена насквозь толстая боковая стенка.

      Ну Кличко знает с чем фоткатся ..У него там в голове вообще все пробито и мозг скукожен ха х ха
    4. KCA
      KCA Сегодня, 15:22
      +1
      Вот прям в России нечего больше впихнуть в очень дорогую ракету окромя БетАБ-500? Прям ракета за, допустим, миллион долларов оснащается БЧ за 100 долларов, а то и дешевле?
  12. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:13
    0
    Тот самый случай, когда "Пять помним, два в уме"? feel
  13. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:19
    0
    Будет интересно почитать реальный анализ, лет через десять, двадцать, хотелось бы к тому времени не забыть буквы wink
  14. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:21
    +5
    компания планирует передать еще 5 систем Киеву до конца следующего года

    «Он у сторожа живёт на Пэтриотной фабрике… У него этих Пэтриотов – ну просто завались!. Вот и шлет, м-м-м… кому попало…»

  15. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:33
    +1
    компания планирует передать еще 5 систем Киеву до конца следующего года

    Если от Киева (его режима) к тому времени что то останется.
  16. stankow
    stankow Сегодня, 15:14
    +1
    украинские специалисты смогли доработать ПО американской системы, что позволило ВСУ перехватывать до 90% входящих угроз,

    Зто как, им передали исходньiе кодьi ПО и они их "доработали". А среду разработки ПО передали ? Когда испьiтали, где и чем ? Закладки не увидели или оставили ? Че то не так ...
  17. Дин
    Дин Сегодня, 15:19
    +1
    А куда еще этот неликвид девать после такого "успеха". Тока на утилизацию. Весь задел который есть используют пока возможность есть сбыть
  18. alystan
    alystan Сегодня, 15:22
    0
    Raytheon Technologies планирует передать Украине еще пять комплексов Patriot до конца следующего года

    А если вдруг дедушка на второй срок не перизберется, то тогда что будет?
  19. Vashek
    Vashek Сегодня, 15:28
    0
    Пять штук для страны - это ничто. Даже на Крыжополь не хватит. И что радуются?