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Командующий группировкой «Таврия» ВСУ Тернавский доложил Зеленскому о тяжёлых боях на Запорожском направлении

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Командующий группировкой «Таврия» ВСУ Тернавский доложил Зеленскому о тяжёлых боях на Запорожском направлении

Быстрого прорыва линии обороны российских войск, как рассчитывали в Киеве, не получилось, контрнаступление ВСУ забуксовало. Украинская армия вынуждена вести тяжелые позиционные бои, теряя личный состав и бронетехнику. Об этом доложил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тернавский.


В офисе Зеленского состоялось очередное совещание, посвященное контрнаступлению. Присутствовавший на нем Тернавский доложил, что прорвать первую линию обороны российской армии с наскока не удалось, в боях потеряно до 30% западной военной техники, выделенной на первый этап. По словам генерала, сейчас идут тяжелейшие бои, ВСУ приходится "выгрызать каждый километр".

Еще одной проблемой для украинцев стала российская боевая авиация, господствующая в воздухе. ВСУ не имеют возможности ей противостоять, собственных самолетов в нужном количестве нет, а системы ПВО к переднему краю подтащить невозможно, их быстро обнаруживают и уничтожают дронами-камикадзе.

Между тем, как сообщают украинские источники, Зеленский уверен в контрнаступлении, несмотря на то, что ВСУ буксуют на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также отсутствуют истребители и дальнобойные ракеты. В офисе президента Украины, что к началу июля ВСУ сумеют добиться "значительных результатов", что позволит надавить на союзников для получения дополнительной военной и финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют нанесение основных ударов и прорыв обороны российской армии к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля 2023 года, т.е. через месяц. Ведущиеся сейчас боевые действия в офисе Зеленского назвали "подготовительным этапом".
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19 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:51
    -1
    Еще одной проблемой для украинцев стала российская боевая авиация, господствующая в воздухе.

    Наконец-то. Кажется, что ВВС начали активно работать. Непонятно, почему только сейчас. Впечатление, что это ещё "на полшишечки". Надеемся, что дальше будет больше и ВВС не опозорит мои седины. От винта!
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 14:39
      +3
      "...ВВС начали активно работать..."
      Авиации у нас не так уж много, как хотелось бы и ее, верно, берегли именно для отражения " контрнаступа"
      Но этого мало. Нужно используя боевые вертолеты, штурмовики и истребители- бомбардировщики в полном объеме, в взаимодействии с ОТРК и БПЛА до конца подавить укроПВО и нанести бандерлоговское вийсковым такие потери ( до 50 процентов) которые не только "наступов" не позволят больше вести, но сопротивляться нашим ударам будет весьма сложно.
      А ещё ударов ВКС заждались несколько мостов через Днепр и узловых станций. Пора действовать, хотя бы в Запорожье для начала.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:52
    +3
    В сми запада очень расстроены о результатах,нет картинки в движении от слова совсем.Западу надоели фото ВСУ с флагами не поймёшь с какой геолакацией.От нечего делать уже Дмитрия Анатольевича репостят.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:04
      +4
      А откуда информация об этом докладе? На кого ссылается автор статьи?
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:48
        +1
        Цитата: Арон Заави
        А откуда информация об этом докладе? На кого ссылается автор статьи?

        На неуказанный официальный. Но вас ведь это не должно смущать. На такие источники западные СМИ постоянно( или всегда?) ссылаются и вы же не уточняете откуда у них информация?
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 14:11
      +4
      Цитата: tralflot1832
      В сми запада очень расстроены о результатах,нет картинки в движении от слова совсем.


      Ну не знаю... на западных картах, показано небольшое продвижение ВСУ на Запорожском направлении (Сторожевое, Благодатное, Макаровка) с Новодаровки ВСУшники фоткаются с флагом). Понятное дело что ожидания были более оптимистичные, но и так ВСУшники давят как могут.

      А нам расслабляться нельзя, если Украине удастся прорвать нашу оборону, то последствия будут печальные...
      1. Комментарий был удален.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 13:57
    +2
    а системы ПВО к переднему краю подтащить невозможно, их быстро обнаруживают и уничтожают дронами-камикадзе.


    А системы ПВО дроны камикадзе не берут?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:05
      +1
      Да судя по всему системы ПВО у Тернавского не той системы laughing
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 14:10
      0
      дроны самая трудная цель, основой войскового ПВО у 404 являются советские системы. современные западные предпочитают использовать для тыла..
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:50
      +1
      Не берут. Ланцеты трудно даже заметить, не то что поразить.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:04
    +1
    ну скажем так, его упоротость может сыграть с ним злую шутку
  5. gmss
    gmss Сегодня, 14:15
    0
    Цитата: Lemur2023
    а системы ПВО к переднему краю подтащить невозможно, их быстро обнаруживают и уничтожают дронами-камикадзе.


    А системы ПВО дроны камикадзе не берут?

    может и берут, но против ланцетов (у ПВО для борьбы с ВКС) тактическая и экономическая эффективность близка к нулю
  6. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:47
    +1
    Обрабатывать тылы нужно методично! Не давать расслабляться , плюс дронами обрабатывать на передке , что бы не смогли подтащить ни чего дальнобойного ! Дроны должны выпускаться тысячами ! И долбить и долбить не оснавливаясь!!
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:50
    0
    Оперативно-стратегическая группировка.
    Это корректный термин?
  8. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:21
    0
    Цитата: Румaтa
    Еще одной проблемой для украинцев стала российская боевая авиация, господствующая в воздухе.

    Наконец-то. Кажется, что ВВС начали активно работать. Непонятно, почему только сейчас. Впечатление, что это ещё "на полшишечки". Надеемся, что дальше будет больше и ВВС не опозорит мои седины. От винта!

    ВВС работает по скоплению, а "гоняться" за каждым пехотинцем, есть извращение
  9. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:25
    0
    Минусуйте, но НЕ ВЕРЮ, что украинцы и НАТО разучились планировать боевые действия.
    Предполагаю, что подлянка ещё в переди
  10. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:27
    0
    Цитата: Арон Заави
    А откуда информация об этом докладе? На кого ссылается автор статьи?

    Арон, моё почтение, в Ленте ру писали, что украинцы применяют Спайк, можете прокомментировать?
  11. Грица
    Грица Сегодня, 15:39
    0
    Обратили внимание, что из картинок с СВО пропали вертолеты Ми-24 и Ми-35? Неужели все, окончательно постарели старики?
  12. Dante77
    Dante77 Сегодня, 15:47
    0
    Я очень удивлен, что украинцы посылают вперед лучшее, что у них есть, "Леопарды" и "Брэдли". Лично я думал, что их будут посылать только в случае прорывов в обороне или в решающий момент, а послали прямо на фронт наступления, что мне кажется странным.