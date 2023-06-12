Командующий группировкой «Таврия» ВСУ Тернавский доложил Зеленскому о тяжёлых боях на Запорожском направлении

Быстрого прорыва линии обороны российских войск, как рассчитывали в Киеве, не получилось, контрнаступление ВСУ забуксовало. Украинская армия вынуждена вести тяжелые позиционные бои, теряя личный состав и бронетехнику. Об этом доложил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тернавский.
В офисе Зеленского состоялось очередное совещание, посвященное контрнаступлению. Присутствовавший на нем Тернавский доложил, что прорвать первую линию обороны российской армии с наскока не удалось, в боях потеряно до 30% западной военной техники, выделенной на первый этап. По словам генерала, сейчас идут тяжелейшие бои, ВСУ приходится "выгрызать каждый километр".
Еще одной проблемой для украинцев стала российская боевая авиация, господствующая в воздухе. ВСУ не имеют возможности ей противостоять, собственных самолетов в нужном количестве нет, а системы ПВО к переднему краю подтащить невозможно, их быстро обнаруживают и уничтожают дронами-камикадзе.
Между тем, как сообщают украинские источники, Зеленский уверен в контрнаступлении, несмотря на то, что ВСУ буксуют на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также отсутствуют истребители и дальнобойные ракеты. В офисе президента Украины, что к началу июля ВСУ сумеют добиться "значительных результатов", что позволит надавить на союзников для получения дополнительной военной и финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что в Киеве планируют нанесение основных ударов и прорыв обороны российской армии к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля 2023 года, т.е. через месяц. Ведущиеся сейчас боевые действия в офисе Зеленского назвали "подготовительным этапом".