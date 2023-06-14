Дорога против «Ростеха» ведет в тюрьму

Директору ФСБ России А.В. Бортникову



Заявление о преступлении, нарушении государственной тайны, саботаже, государственной измене.



Конкурсный управляющий ПАО «МЗ», пытаясь осуществить ликвидацию юридического лица ПАО «Мотовилихинские заводы», предприятия, находящегося в реестре стратегических предприятий РФ, опубликовал в открытом доступе полный перечень оборудования, основных производственных фондов, размеры и количественные указания зданий, цехов, земельных участков, занятых производством спецтехники в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. С указанием производителей и годов выпуска уникального оборудования сталелитейного комплекса.



Перечень является закрытым к доступу.



Группой лиц, включая конкурсного управляющего ПАО «МЗ», членов комитета кредиторов ПАО «МЗ», участников собрания кредиторов ПАО «МЗ» голосовавших «ЗА», (собрание кредиторов июль 2022) принято решение о ликвидации действующего машиностроительного холдинга ПАО «МЗ», осуществлена попытка продажи его имущества на торгах, как прекратившего производственную деятельность, и без регистрации в единый имущественный комплекс (требование для стратегических предприятий, прекративших деятельность, подлежащих ликвидации, ст 195, 196 ФЗ -127).



Ввиду ограниченного состава участников торгов, цену на имущество ПАО МЗ предполагалось довести до минимума в размере 830 миллионов рублей за 1 лот (положение о торгах номер 13) и продать в пользу ООО «Ремдизель», находящегося в республике Татарстан, участниками ООО «Ремдизель» являются физические лица.



Дополнительно прошу государственную поддержку в прекращении процедуры банкротства ПАО «МЗ» и заключении мирового соглашения с кредиторами с прощением долга до 10 процентов от суммы требований.

Газета «Коммерсант». 6 июня 2023 года. В отношении акционера МЗ возбуждено дело . Очень рекомендую перед прочтением данной статьи ознакомиться с тем, что написал корреспондент «Коммерсанта» Дмитрий Астахов. Он довольно четко описал все происходящее, но оно все равно требует перевода на нормальный язык, потому что есть юридические моменты, которые в корне меняют понимание ситуации.В чем суть: Следственными органами Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении Юрия Медведюка, владельца ООО «Метатрон», которое является миноритарным акционером ПАО «МЗ», а сам он состоит в совете директоров.Как считает следствие, он злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения предприятия. Ранее «Метатрон» и представители «МЗ» («Мотовилихинские заводы») обжаловали в ФАС действия организатора торгов по реализации имущества «Мотовилихи». Они убеждены, что оценка лота сильно занижена.На самом деле суть претензий акционеров состояла совсем в другом, но лучше, если об этом расскажет сам Юрий Медведюк, с которым мы знакомы с прошлого года, точнее, с момента моей первой публикации о «Мотовилихе». Потому естественно, я этим воспользовался, и мы пообщались на тему происходящего.Если говорить лично обо мне, то сегодня (9 июня) утром прошёл обыск в квартире у моей мамы, самого золотого человека, пенсионерки, а ранее учителя математики в школе номер 93 города Перми, с многолетним (более 40 лет) стажем, выучившей не одно поколение достойных, умных, порядочных людей.Что у неё искали? Видимо меня, а может, мои мысли, может фотографии моих детских лет или мою кошку, которая могла укусить директора, который не выполнил ГОЗ или конкурсного управляющего, который не зарегистрировал Единый Имущественный комплекс завода, на оборудовании которого тот же директор производит продукцию ГОЗа. Не знаю, но ощущения так себе.А в общем… ГК «Ростех» реализует свои возможности в области «правовой технологии гоп-стопа», которая и проявляется в полном отсутствии соблюдения права вообще.Смотрится смешно, если бы не было на самом деле очень и очень грустно.Да, конечно. Его только так и нужно рассматривать, и никак иначе.Да, несомненно. Пока мне не вручили постановление, но я продемонстрирую то постановление, которое было вручено другому человеку в рамках открытого дела. Там такие формулировки…Госкомпания «Ростех», будучи основным кредитором и одновременно основным акционером ПАО «МЗ» решила ликвидировать, уничтожить, ещё какие можно применить синонимы, похоронить в прямом смысле (в отношении юридического лица термин вполне применим) ПАО «Мотовилихинские заводы». Удалить из ЕГРЮЛ после продажи станков, зданий, цехов, и всего имущества на балансе ПАО «МЗ», которое сдаёт его в аренду двум своим дочерним юридическим лицам, ЗАО «СКБ» и ООО «МГМ», которые заключили ГОЗы по очень важным видам спецпродукции (специально опускаю названия, с моей точки зрения даже они на сегодняшний день должны быть закрыты). Более 4 тысяч специалистов работают на площадях ПАО «МЗ», являются сотрудниками указанных предприятий.Основная проблема в том, что ПАО «МЗ» предоставляет ЗАО «СКБ» и ООО «МГМ» все, от производственных площадей до последнего гаечного ключа. Это не просто «дочки», это фактически одно целое, холдинг. И продажа имущества ПАО «МЗ» неизбежно отразится на работе двух предприятий, работающих по Гособоронзаказу.Да, так. Но это когда мы ведем речь именно о банкротстве. Но в нашем случае не так. В нашем случае на ПАО «МЗ» решением «РТ-Капитал» (дочка «Ростеха», которая борется с убыточными предприятиями путем их распродажи) введена процедура конкурсного производства.Читаем федеральный закон о несостоятельности/банкротстве, конкурсное производство очень сильно отличается от внешнего и прочих видов. Конкурсное производство – это вообще завершающий этап в деле о банкротстве организации. В рамках конкурсного производства имущество юридического лица выставляется на торги с целью погашения требований кредиторов, за счет вырученных от продажи собственности средств. По завершению расчетов с контрагентами, если денег не хватает, оставшиеся долги списываются, организация признается банкротом.То есть, происходит то, против чего мы выступаем: продажа ВСЕГО имущества ПАО «МЗ». ЛИКВИДАЦИЯ юридического лица, после продажи его имущества на торгах.Крутое решение менеджеров «Ростеха», особенно во время тяжелейших событий СВО.Я очень хочу подчеркнуть и донести до всех, кто это увидит: «Ростех» хочет не завершения процедуры подписанием Мирового соглашения с кредиторами, а именно ЛИКВИДАЦИИ ПАО «МЗ», материнской компании, основы основ, на чьём оборудовании выполняют Государственный оборонный заказ.И вот здесь я хочу показать всем, что мне вменяют. Вот постановление.Прошу обратить внимание на формулировки претензий. Оказывается, своими действиями «с группой неустановленных лиц» (это чтобы пункт повесомее применить) я «использовал свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «МЗ», не дал вовремя завершить процедуру банкротства, «что привело к невозможности проведения группой предприятий ПАО «МЗ» технического перевооружения, модернизации оборудования, реконструкции и строительства новых мощностей».Да нет же! Речь идет не о процедуре банкротства, а о ликвидации предприятия! По сути, как было сказано у Михаила Булгакова, «А это случай так называемого вранья!». Я уже сказал, что конкурсное управление – это финал, ликвидация предприятия, как раз то, против чего мы, акционеры, выступили!Здесь вопрос в том, ЧТО они собираются перевооружить, переоснастить, (это то, что я им как будто мешаю сделать), если они это (то есть, ПАО «МЗ») ЛИКВИДИРУЮТ в настоящий момент?…до основанья мы разрушим, а затем…?В мае у нас вышла статья «Мотовилихинские заводы»: оборона в ожидании контрнаступления , в которой мы указали на то, что там происходит, и эта статья может служить определенным подтверждением слов Юрия, поскольку вот здесь: Перечень продаваемого на "Мотовилихе" до сих пор можно увидеть список всего, что «Ростех» выставил на продажу. И любой нормальный человек может на основании этих списков понять, что после реализации этого оборудования никакого ПАО «МЗ» уже не будет.И еще по поводу претензий ко мне. В конкурсном производстве (в котором и находится ПАО «МЗ»), так как это по закону есть стадия ликвидации юридического лица, прекратившего производство, все полномочия органов управления в соответствии с уставными документами юридического лица (директор, совет директоров, собрание акционеров) полностью ПРЕКРАЩАЮТСЯ. И, соответственно, не имеют вообще никакого влияния на ситуацию.Юридическую силу имеют только решения ликвидатора (Конкурсного управляющего) и членов комитета кредиторов (компания «Ростех» в лице «РТ Капитал» и остальных).То, что я, как акционер ПАО «МЗ» вместе с другими акционерами обращался в УФАС с тем, чтобы ликвидацию ПАО «МЗ» предотвратить, это, знаете, не из вредности сделано. Простите, но вопрос на 500, на каком оборудовании ЗАО «СКБ» выполняло бы ГОЗ, продай менеджеры «Ростеха» завод. И очень большой вопрос, кто его купил бы.А что дальше? Дальше продолжать будем. То, что завели дело – так это еще ничего не значит, понятно, что «нет человека – нет проблемы», но мы, акционеры, пока еще есть и хоть мы совершенно не можем влиять на ситуацию, кроме как различными обращениями, мы будем продолжать это делать.Мой следующий шаг, как гражданина – это обращение к директору ФСБ России Бортникову.Здесь господа из «Ростеха» реально уже наделали столько, что просто необходимо разгрести хотя бы частично.Да, здесь просто надо четко понимать, что банкротство может быть полезным. Это мировые соглашения, это санации, банкротство – это еще не смерть предприятия. Но ликвидация предприятия в рамках конкурсного производства – это ликвидация. Расстрел, если хотите.Вообще с юридической точки зрения, «Ростех» занимается сейчас подменой одного способа выхода из сложившейся ситуации другим. Такой способ, как ликвидация, не применяется к работающему предприятию никогда. Конкурсное управление – это для тех предприятий, которые уже не работают и ничего не выпускают. А ПАО «МЗ» и его дочерние структуры таковыми не являются.На ПАО «МЗ» - конкурсное управление. Конкурсный управляющий может только ликвидировать предприятие, продать его имущество и отдать деньги кредиторам. Все, больше у него по закону нет функций, да они и не нужны при таком раскладе.Как вы понимаете, с 2018 года конкурсное управление на «Мотовилихе» не осуществлялось, и это логично, завод работал, ГОЗ выполнялся и все остальное было бы безумием.Возможно, более умно было бы сменить конкурсное управление на внешнее и продать предприятие целиком, но тогда за «Мотовилиху» должны были дать столько денег, чтобы хватило и кредиторам, и акционерам. Такого покупателя найти нереально, да и вообще, круг покупателей невелик.Да, они есть. Особенно, когда предприятие работает, причем, мы не говорим о прибыли, допустим, просто работает «в ноль». Есть варианты, при которых предприятие, особенно работающее, может именно выйти из процедуры банкротства. И это именно выход из процедуры, а не ликвидация.Что касается протоколов. В соответствии с ФЗ №127 о банкротстве, если предприятие находится в процедуре конкурсного управления, то все органы управления в лице директора, совета директоров, совета акционеров, они упраздняются. Если при внешнем управлении директора и акционеры еще могут как-то влиять на ситуацию, то при конкурсном управлении функции бывших управленцев полностью упраздняются. Все решения принимаются конкурсным управляющим и советом кредиторов.Единственное, что могут акционеры в такой ситуации – это поучаствовать в суде и там оспорить действия ликвидатора. Все. Больше никаких вариантов законом не предусмотрено. Но даже для того, чтобы заявиться для участия в судебном процессе, акционеры обязаны выбрать представителя. Одного, который будет представлять их интересы.Вообще, если смотреть в закон об акционерных обществах, там нет такого понятия, как «представитель акционеров». Это пробел в нашем законодательстве, такое есть только в законе о банкротстве. Понятно, зачем это сделано, акционеры должны иметь хотя бы призрачный шанс на то, чтобы защитить свои интересы в том же арбитражном суде. Если их интересы нарушаются тем же конкурсным управляющим.Так вот, это СУД попросил нас, акционеров, которые обжалуют действия «Ростеха», который одновременно является и акционером, и кредитором и принял решение о ликвидации предприятия.Мы, частные акционеры, у которых 35% акций, решили, что да, раз суд просит такое сделать – не вопрос. Мы провели собрание в заочной форме и в результате появился этот самый протокол, в котором представителем выбрали меня. Это не протокол собрания акционеров, это скорее, форма заявления в суд, где мы приняли решение, что представлять интересы нашей группы будет один человек. И это заявление было подтверждено выписками из Реестра, которые подтверждали, что это было сделано реальными акционерами.Всё, все остальные претензии ко мне – это вольное творчество «ростеховских», потому что ничего мне предъявить не получится: с 2018 года, с момента начала конкурного управления, ни как акционер, ни как член Совета директоров, я ничего не могу сделать для нашего завода. По закону не могу, а потому обвинять меня в том, что я сорвал стройку и переоснащение предприятия – это очень ненаучная фантастика.Итого. «Ростех» по-прежнему очень хочет ликвидировать и продать «Мотовилихинские заводы». Хоть кому-нибудь, хоть за сколько-нибудь. ПАО «Мотовилихинские заводы» в марте 2018 года вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Сейчас имущество предприятия может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб. Выводы можно сделать самим.По слухам, главным претендентом на покупку «Мотовилихи» является компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. Компания, очень мягко говоря, засекреченная.Пермские акционеры считают, что «Мотовилиха» должна остаться там, где она есть, то есть, в Пермском крае. Это однозначно защитит предприятие от переездов и прочих сложностей. ООО «Метатрон», ООО «Аверс», ООО «Тэра», а также физлицо миноритарий Руслан Валитов продолжают оспаривать действия конкурсного управляющего, направленные на ликвидацию предприятия.И вот, очевидно, новый виток в деле. Уголовное преследование акционеров, не согласных с действиями «Ростеха».Конечно, «РТ-Капитал» сразу открестился от участия в возбуждении уголовного дела на Юрия Медведюка, но тут действительно, кто же в таком признается? Хотя мало-мальски разумному человеку понятно, что если Медведюк настолько мешает «Ростеху», то лучшее для него место в местах пусть не очень отдаленных от Перми, но в традициях Сибири и Урала не очень комфортных.То, что дело шито белыми нитками, понятно без особых расследований, достаточно просто прочитать состряпанный в ГУВД Перми документ и задать вопрос относительно того, кому выгодно, чтобы «Мотовилиха» работала и дальше на благо страны.Но нет, в «Ростехе» помимо лицемерия и откровенной подтасовки фактов решили открыть новую веху. Садово-огородное творчество с посадкой неугодных и откровенно мешающихся. Что ж, почему-то удивления нет совершенно. Ведь ничего же личного, только деньги, не так ли?Кстати, в очередной раз (а это не первая статья на тему «Мотовилихи») приглашаю «Ростех» высказаться на тему. Более того, мы с удовольствием опубликовали бы их повествование о том, как надо правильно вести дела. Профессионалы просто обязаны просвещать тех, кто не совсем понимает. Я вот признаюсь, не понимаю, как можно ликвидировать предприятие, распродать имущество, а потом начать что-то строить, модернизировать и переоснащать.Так что мы по-прежнему открыты для мнения «Ростеха». И уже в третий раз приглашаю прокомментировать написанное.