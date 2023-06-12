Военное обозрение
Войти Регистрация

В ФРГ стартовали крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО

5
В ФРГ стартовали крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО

В Германии начались военно-воздушные учения стран НАТО Air Defender 23, в которых принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и 250 военных самолетов из 25 стран-членов и партнеров альянса, в том числе Японии и Швеции. Около сотни самолетов направлены для участия в учениях через Атлантический океан из США. Учения продлятся до 23 июня. Впервые военно-воздушные учения Air Defender были проведены в 2018 году, как утверждается, в качестве ответа на присоединения Крыма к России.


Примечательно, что, согласно официальной формулировке, эти учения призваны продемонстрировать "единство альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности, исходящих от России".

В рамках учений будут отрабатываться учебные задания в трех летных зонах: над севером Германии и акваторией Северного моря, над восточной, а также в меньшей степени - над южной частью страны.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, в ходе учений будут использоваться четыре авиабазы в Германии и еще две — в Нидерландах и Чехии. Районы, в которых проходят учения, будут закрыты для движения гражданской авиации, что вынудит авиакомпании внести изменения в маршруты движения.

Ранее сообщалось, что завершились проходившие в период с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря учения НАТО Arctic Challenge, в которых участвовали около 3 тысяч военнослужащих и 150 самолетов из вооруженных сил 14 стран альянса, включая США, Финляндию и Норвегию.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:59
    +3
    Действия НАТО своими учениями показывают их агрессивный захватнической характер, имеющие цель устрашения и запугивания остального мирового сообщества, ставящая цель диктовать условия другим странам на основе тоталитаризма, для ещё большего использования их ресурсов, в целях своего обогащения.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:10
    0
    Примечательно, что, согласно официальной формулировке, эти учения призваны продемонстрировать "единство альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности, исходящих от России".
    . Примечательно, что они самозабвенно занимаются дурью, потому как напугать они могут, только обывателя, даже не нашего.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:11
    0
    Примечательно, что, согласно официальной формулировке, эти учения призваны продемонстрировать "единство альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности, исходящих от России".
    . Примечательно, что они самозабвенно занимаются ду/Р/ью, потому как напугать они могут, только обывателя, даже не нашего.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:23
    +4
    эти учения призваны продемонстрировать "единство альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности, исходящих от России"

    эти учения имеют одну единственную традиционную цель - угрожать России применением силы и посеять неуверенность в достижении поставленных целей

    в ходе учений будут использоваться четыре авиабазы в Германии и еще две — в Нидерландах и Чехии

    очередной раз немцев с чехами пытаются в войну втянуть.

    Отцы денег искренне считают, что отсидятся в бункерах
    1. cornet2
      cornet2 Сегодня, 17:53
      +1
      Не нравится мне это...Как бы очень ...