Сегодня, 12 июня, на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони, который четырежды становился главой правительства Италии.На прошлой неделе политика в очередной раз госпитализировали. Он страдал хроническим лейкозом.Стоит отметить, что свою политическую карьеру Берлускони начал довольно поздно. Решение уйти в политику будущий глава итальянского правительства принял, когда ему было 57 лет. До этого он весьма успешно развивал свой бизнес в сфере телекоммуникаций.Что характерно, Сильвио Берлускони был одним из немногих европейских политиков, целью которого было сближение с Россией и укрепление сотрудничества между нашими странами.Президента РФ Владимира Путина итальянский премьер и вовсе всегда называл своим другом.Буквально осенью прошлого года политик активно выступал за прекращение оказания Западом военной помощи Киеву. Более того, именно президента Украины Зеленского Берлускони называл главным виновником того, что все эти годы происходило на Донбассе и стало причиной СВО, которую, к слову, итальянец изначально не поддерживал, но затем изменил свое мнение.Интересным фактом из биографии Берлускони является то, что он был владельцем итальянского футбольного клуба «Милан» с 1986 до 2016 года. За это время клуб 5 раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и 8 раз – чемпионом Италии.