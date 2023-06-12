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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни

Сегодня, 12 июня, на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони, который четырежды становился главой правительства Италии.


На прошлой неделе политика в очередной раз госпитализировали. Он страдал хроническим лейкозом.

Стоит отметить, что свою политическую карьеру Берлускони начал довольно поздно. Решение уйти в политику будущий глава итальянского правительства принял, когда ему было 57 лет. До этого он весьма успешно развивал свой бизнес в сфере телекоммуникаций.

Что характерно, Сильвио Берлускони был одним из немногих европейских политиков, целью которого было сближение с Россией и укрепление сотрудничества между нашими странами.

Президента РФ Владимира Путина итальянский премьер и вовсе всегда называл своим другом.

Буквально осенью прошлого года политик активно выступал за прекращение оказания Западом военной помощи Киеву. Более того, именно президента Украины Зеленского Берлускони называл главным виновником того, что все эти годы происходило на Донбассе и стало причиной СВО, которую, к слову, итальянец изначально не поддерживал, но затем изменил свое мнение.

Интересным фактом из биографии Берлускони является то, что он был владельцем итальянского футбольного клуба «Милан» с 1986 до 2016 года. За это время клуб 5 раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и 8 раз – чемпионом Италии.
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22 комментария
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  1. ohka
    ohka Сегодня, 14:22
    +14
    Можно сказать, что умер Великий Комбинатор, человек, создавший себя сам. Наверное не было стен, которые он не смог бы пробить.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:25
      +2
      Насчет "комбинатора" - это в точку. Большой специалист по концессиям)
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:24
        +3
        Пусть и не был другом России, он не был американской подстилкой, как нынешние политики.
        С ним можно было иметь дело. Он вёл самостоятельную политику.
        Человек прожил яркую, интересную жизнь, оставив заметный след в Истории.
        Удачного ему перерождения!
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:39
      +5
      Цитата: ohka
      Наверное не было стен, которые он не смог бы пробить.

      Просто глыба мировой и итальянской политики...
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:28
    +13
    Жаль, конечно, но дай бог всем так пожить. А насчёт его профессиональных качеств: был одним из адекватнийших европейских политиков. Мир праху.
  3. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 14:33
    +6
    Нда... Тут за человека и рюмку не грех выпить.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +5
    Не многие в Европе так понимали Россию.

  5. grem
    grem Сегодня, 14:34
    +4
    Наш человек был и харизма буквально зашкаливала ..!
    Покойся с миром ,англосаксы так тебя и не затоптали ,чтобы против России и т.д. Посадить пытались
    Мне он очень нравился !

    Политик старой закалки ,таких уже на западе НЕТ !
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:35
    +5
    Эпатажный был конечно деятель, любил поппулизм и все такое - но тормоза у него работали и понимание ситуации было в общем достаточно кмк объективным... в общем, как политик был вполне неплох. Опять же России не вредил... Мир праху, да.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:36
    +3
    Покинул мир живых. В загробном мире (если есть таковой и Берлускони верил в это) будет адептом всего итальянского. Человек, ставший политиком после 50-ти, и достигший такой известности как политик, и там станет известным.
    Если это Там существует.
    Если не существует, то пусть его ещё долго помнят.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:38
    +4
    Последний из старой школы, вровень с Великими политиками.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:39
    -10
    Да уж, мир праху его. А для ВВП западло - даже на похороны не сможет съездить...
  10. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:41
    +9
    Нормальный был мужик , любил бабенок, не любил всю эту европейскую радугу .
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 14:54
      +3
      Цитата: zontov79
      любил бабенок

      Сейчас за такое садят, а вот любителей крепких... однополых отношений ценят и почитают, они чуть ли не герои.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: suhorukofal
        Сейчас за такое садят, а вот любителей крепких... однополых отношений ценят и почитают, они чуть ли не герои.

        Бабу поимел в тюрьму сядешь, мужика поимел министром станешь, тебя мужик поимеет, премьером или президентом станешь. Вот такой он "демократический запад". Поэтому не любят на западе Берлускони Трампа.
  11. ASM
    ASM Сегодня, 14:41
    +1
    Ну хорошо пожил, по меркам средней продолжительности. Правда, как и Путин, был натянут по самое неулыбайся. Как политик был отличен, поскольку ужом вертелся очень много десятилетий.
  12. Roust
    Roust Сегодня, 14:53
    +1
    Жаль. Адекватный, грамотный политик, который не ложился под штаты
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:57
    +1
    во всех смыслах пожил хорошо, мир праху
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:00
    0
    земля ему пухом. таких политиков в Италии теперь нет, и вряд ли будет. Неплохой был мужик, с головой.
  15. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:10
    -3
    К чему эти сопли ? Снабжали всю Европу сырьем за бесценок, потом эти же деньги тырили и вывозили в Европу и США, Израиль. Лучше бы поддерживали Беларусь и Украину. В результате имеем то, что имеем. Та же Италия заваливает Украину оружием.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:17
      +2
      Цитата: Старый Хрен
      Та же Италия заваливает Украину оружием.

      А при чем тут Берлускони? Он с 2011 года в Италии не рулил и от него ничего не зависело.
  16. Andobor
    Andobor Сегодня, 15:28
    +1
    Берлускони был реальным политиком, сейчас в Европе одни клоуны номиналы.