Российские войска продолжают наносить ракетные удары по военным объектам Украины, уничтожая склады с западными вооружениями и боеприпасами, центры принятия решений, хранилища ГСМ и пункты временной дислокации ВСУ. Не стала исключением и ночь с воскресенья на понедельник. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению, сегодня ночью российские силы нанесли удар по территории Украины высокоточными ракетами морского базирования "Калибр". В качестве цели были определены места дислокации резервов ВСУ, подготовленных к отправке на линию боевого соприкосновения. Как подчеркнули в военном ведомстве, все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.
В Генштабе ВСУ о нанесенном ударе упомянули в утренней сводке и то коротко: "за сутки нанесен один ракетный удар". Никаких подробностей Киев не приводит, сейчас военные предпочитают не комментировать ракетные удары России.
Между тем в районе н.п. Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, в районе Глубокое Харьковской области - склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Великой Новоселки ДНР поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.
Теперь к боям на Южно-Донецком направлении, где накануне шли основные бои. Как сообщает Минобороны, в районе Времевского выступа подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника с направления Великой Новоселки и в районе Левадное. В них ВСУ потеряли свыше 120 человек личного состава, два танка и три броневика. В районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучное поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады ТРО, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. На Запорожском направлении работала армейская авиация и артиллерия, нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Новоданиловки. Общие потери ВСУ за сутки: до 250 всушников, пять танков, семь броневиков, САУ "Акация" и гаубица Д-30.
На Донецком направлении основные бои шли в районе Авдеевки и Марьинки. Наши войска отразили две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении Первомайское и северной окраины Марьинки. В ходе боев за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, работает артиллерия и авиация. В районе Розовки ЛНР уничтожена украинская ДРГ, еще одна в районе Григоровки. В районе Торское уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.