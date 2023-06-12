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Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования по местам базирования резервов ВСУ - Минобороны

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Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования по местам базирования резервов ВСУ - Минобороны

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по военным объектам Украины, уничтожая склады с западными вооружениями и боеприпасами, центры принятия решений, хранилища ГСМ и пункты временной дислокации ВСУ. Не стала исключением и ночь с воскресенья на понедельник. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщению, сегодня ночью российские силы нанесли удар по территории Украины высокоточными ракетами морского базирования "Калибр". В качестве цели были определены места дислокации резервов ВСУ, подготовленных к отправке на линию боевого соприкосновения. Как подчеркнули в военном ведомстве, все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.

В Генштабе ВСУ о нанесенном ударе упомянули в утренней сводке и то коротко: "за сутки нанесен один ракетный удар". Никаких подробностей Киев не приводит, сейчас военные предпочитают не комментировать ракетные удары России.

Между тем в районе н.п. Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, в районе Глубокое Харьковской области - склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Великой Новоселки ДНР поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Теперь к боям на Южно-Донецком направлении, где накануне шли основные бои. Как сообщает Минобороны, в районе Времевского выступа подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника с направления Великой Новоселки и в районе Левадное. В них ВСУ потеряли свыше 120 человек личного состава, два танка и три броневика. В районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучное поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады ТРО, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. На Запорожском направлении работала армейская авиация и артиллерия, нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Новоданиловки. Общие потери ВСУ за сутки: до 250 всушников, пять танков, семь броневиков, САУ "Акация" и гаубица Д-30.

На Донецком направлении основные бои шли в районе Авдеевки и Марьинки. Наши войска отразили две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении Первомайское и северной окраины Марьинки. В ходе боев за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, работает артиллерия и авиация. В районе Розовки ЛНР уничтожена украинская ДРГ, еще одна в районе Григоровки. В районе Торское уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
 
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.

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23 комментария
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:40
    -15
    Бьём бьём, а враг продолжает наступать на запорожском направлении, проламывая нашу оборону и занимая один населённый пункт за другим.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:47
      +4
      На определенном участке создан перевес в наземных силах.Тут ничего удивительного нет.У нас преимущество в авиации.Но все же проблемы она решить не может
      1. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 14:56
        -7
        Получается у нас дефицит пехоты! А ведь она решает всё. Украинское командование накопило такое количество людей, что ихними трупами проложит дорогу к сухопутному коридору и выходу к азовскому морю, а мы как всегда "перегруппируемся" и отойдём на более "выгодные позиции". Не зря украинские военкомы отлавливают мужиков по всей стране, им нужна перемога любой ценой.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:03
          +1
          Вполне возможно,что лезут в ловушку-огневой мешок.Поживем-увидим..Тем не менее Времеевский выступ практически срезан
        2. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:21
          0
          Получается у нас дефицит пехоты!

          Дефицит пехоты должен купироваться преимуществом фронтовых штурмовых ВВС.
        3. Грица
          Грица Сегодня, 15:45
          0
          Цитата: Федор Соколов
          Не зря украинские военкомы отлавливают мужиков по всей стране, им нужна перемога любой ценой.

          Именно поэтому у них и численное преимущество в пехоте. Потому что у них мобилизация и занимается этим военкоматы. А у нас - добровольцы (контрактники) и занимаются этим губернаторы, главы муниципалитетов. А военокматы просто статисты.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:12
        0
        Цитата: dmi.pris1
        У нас преимущество в авиации.Но все же проблемы она решить не может

        Может! Если увеличить численность и интенсивность. Наш полк (36 машин) в лётный день совершал примерно 150(!)учебных вылетов по полигону.
      3. alystan
        alystan Сегодня, 15:25
        +1
        Правильно, из-за плохой погоды сразу все стало плохо.
        Хорошо хоть "Калибрам" непогода нипочем. wassat
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 14:56
      +1
      Продавливает и занимает в основном ципсо. У всу успехи (если это можно так назвать, скорее наоборот) гораздо скромнее. А если соотношение затраты /качество рассмотреть, то плачете чубатые.
    3. ppgt90
      ppgt90 Сегодня, 15:44
      0
      Кто, где и как "проламывает"нашу оборону? Если проблемы с грамотностью, то надо кого то грамотного просить прочитать новости. Если проблемы с алкогольными парами, то читать новости надо по трезвянке. Ну а если проблемы с мышлением, то тут медицина бессильна. В новостях о прорыве обороны нет ни единого слова. Там было сказано, что три села остались в нейтральной полосе из за того, что находятся в низине, а Российские войска отошли на позиции на господствующих высотах. Переворачивать с ног на голову не надо.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:40
    +5
    Тем больше врагов не дойдет до линии фронта, остывая на сухой земле, тем лучше, для наших солдат.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:40
    +4
    Хорошо. Еще бы по местам базирования Минобороны ВСУ нанести - было б вообще замечательно!
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 14:46
      +1
      Надо вести охоту за зегнидой, любой другой на его месте будет куда более адекватней.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:57
        +4
        Нет там адекватных.Валить надо всех из руководства этого гадюшника
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:14
        +1
        Цитата: Федор Соколов
        любой другой на его месте будет куда более адекватней.

        Нахрена нам адекватные? Нам бы побольше идиотов в Киеве.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 14:56
    +1
    С пополнением, бандера! Работайте, Братья! С Праздником, Днём России!
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:02
    +2
    В Генштабе ВСУ о нанесенном ударе упомянули в утренней сводке и то коротко: "за сутки нанесен один ракетный удар"
    ... ракета перехвачена. laughing
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:19
    0
    Судя по карте воздушных тревог основные удары ВКС РФ ввиду идущего "контрнаступа" наносятся не по стратегическим целям в Центре и на Западе, а по оперативным на Востоке и Юге.
    Нужно отслеживать в реальном времени:
    https://vadimklimenko.com/map/
  7. KCA
    KCA Сегодня, 15:25
    0
    Не пойму, почему с кораблей не пускают Цирконы, а гоняют МИГ-31К с Кинжалами? Есть что-то поновее Кинжалов, а их так утилизируют?
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: KCA
      Не пойму, почему с кораблей не пускают Цирконы

      Потому что в Черном море нет кораблей с Цирконами. Да и целей для Цирконов нет - последняя недавно потонула.
  8. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:27
    +1
    Сколько там армия и людей , что высокоточном оружием чуть ли не каждый день сотни уничтожаются , а переломного момента все нет и никто не бежит . Что-то все как-то странно
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:38
    0
    Отлично. Системный подход. Утилизация (некоторые это называют денацификацией) бандерогеев продолжается.
  10. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 15:47
    0
    Надо по флангам бить ВСУ ударными действиями танков и ВДВ под прикрытием средств ПВО, в частности БПЛА разведывательных и ударных, а также средств РЭБ против бандеровских беспилотников. Основная ударная сила ВФУ впереди, а на флангах и в тылу у ВФУ более слабые силы. Таким образом главные ударные силы ВФУ можно взять в окружение, лишить ВФУ снабжения боезапасом и топливом. Лишённых топлива и боезапаса ВСУ можно без особого сопротивления уничтожить. Не надо пускать ВСУ в населённые пункты, оттуда потом их трудно выковырять. Вокруг населённых пунктов на пути ВФУ надо минные поля ставить, оборонительные позиции возводить и для укрепления, вооружать местное население, создавать народное ополчение. А на автомагистралях для танковых колонн ВСУ надо устраивать ловушки. Ещё устраивали засады для танков, фугасами или из пушек подбивали головную и замыкающую машины врага. Те оказывались в западне, а потом спокойно и методично расстреливать бандеровских отморозков до последнего гада.