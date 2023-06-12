Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава дипломатии ЕС: Переговоры между РФ и Украиной вряд ли начнутся до президентских выборов в США

11
Глава дипломатии ЕС: Переговоры между РФ и Украиной вряд ли начнутся до президентских выборов в США

Российско-Украинские переговоры вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году. Такой прогноз дал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.


В ходе интервью испанской радиостанции Оndacero, Борелль предположил, что президент России Владимир Путин, прежде чем начать переговорный процесс, намерен дождаться результатов президентских выборов в США. По мнению главы европейской дипломатии, до этого не стоит ожидать начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Боррель также добавил, что руководство Евросоюза ожидает от правительства Китая, что то посодействует переговорному процессу между Россией и Украиной.

Ранее Боррель заявлял, что ситуация на Украине не внушает никакого оптимизма. По его мнению, российское руководство не согласится приступить к мирным переговорам прежде чем ВС РФ победят в вооруженном конфликте на Украине.

Стоит отметить, что украинские власти несамостоятельны в вопросах своей внешней политики и неспособны к проведению каких-либо переговоров без санкции со стороны своих западных союзников, в частности, руководства США. Украина не обладает субъектностью, достаточной для принятия подобных решений.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки к проведению переговоров с Украиной. По его словам, для выстраивания диалога нет даже "хлипкого фундамента".
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:21
    +1
    Борелль предположил, что президент России Владимир Путин, прежде чем начать переговорный процесс, намерен дождаться результатов президентских выборов в США. По мнению главы европейской дипломатии, до этого не стоит ожидать начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.
    А вот не надо с больной головы fool на здоровую перекладывать ответственность.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:45
      0
      "В ходе интервью испанской радиостанции Оndacero, Борелль предположил, что президент России Владимир Путин, прежде чем начать переговорный процесс, намерен дождаться результатов президентских выборов в США. ..."
      ******************************************************************************************
      Полагаю, что этот "евро-дедушка", сильно заблуждается в принципе...

      Президент России, вообще, ничего "дожидаться" от т.н. "запада" не собирается. И "собираться" не будет...

      Это т.н. "запад" теперь будет непрерывно "озираться" на выборы в России в 2024-м году. Которые пройдут, между прочим, пораньше заокеанских...

      И нервно "ерзать задом" на своих "еврокреслах", дожидаясь, какие условия ему Россия, после этих своих выборов продиктует...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:48
        0
        Господи!
        Когда снимут этого выживающего из ума 76-летнего испанского фашиста Борреля -
        Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности?! Который находится в составе Комиссии ЕС 64-летней Урсулы фон дер Ляйен по кличке "Бешеная немка" ?!
    2. Комментарий был удален.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:22
    0
    А что после выборов в США в их политике что-то поменяется??? Там без разницы, демократ, республиканец, Россия для США враг, и удобный инструмент Украина никто бросать не будет. Так что ничего не поменяется в ЭТОМ плане.
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 15:23
    +1
    Они там вообще еще помнят, что подозрения Президенту РФ выписали?
    То Шольц собрался звонить. То переговоры какие-то.
    Какая-то крайне низкая соц.ответственность.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:49
      0
      "Какая-то крайне низкая соц.ответственность. ..."
      ******************************************************************************************
      История неоднократно показывает и доказывает, что для т.н. "европы" лучшего лекаря от периодических рецидивов исторической "амнезии", чем Москва не существует...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:29
    0
    Никаких переговоров,сыты мы ихними минскими соглошательствами,второй раз наступать на эти грабли нельзя ибо чревато для существования России.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    0
    Если не фейк ,товарищ Си Цзиньпин уже ответил заочно всему западу!Боррель что сам себе говорит- для успокоения.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:36
    +1
    Переговоры

    Здание школы в Реймсе, в котором была подписана капитуляция
    Переговоры проходили в помещении оперативного отдела союзного штаба (этот штаб помещался в здании, которое называли «красным школьным зданием», собственно — в здании технического коллежа). Для демонстрации Фридебургу бесперспективности положения немцев Смит велел увешать стены картами, обозначавшими положение на фронтах, а также картами с обозначением якобы готовящихся союзниками ударов. Эти карты произвели на Фридебурга большое впечатление. Фридебург предложил Смиту капитуляцию оставшихся немецких войск на Западном фронте — Смит ответил, что Эйзенхауэр отказывается продолжать переговоры, если предложение о капитуляции не будет относиться также и к Восточному фронту: возможна только общая капитуляция, причём войска на Западе и Востоке должны оставаться на своих местах. На это Фридебург ответил, что у него нет полномочий на подписание общей капитуляции. Изучив представленный ему текст акта о капитуляции, Фридебург телеграфировал Дёницу, прося разрешения подписать общую капитуляцию или послать для этого начальника штаба Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля и командующих воздушными и морскими силами.

    Дёниц счёл условия капитуляции неприемлемыми и послал в Реймс начальника штаба оперативного руководства Альфреда Йодля, который был известен как категорический противник капитуляции на Востоке. Йодль должен был объяснить Эйзенхауэру, почему общая капитуляция невозможна, однако на всякий случай у него была письменная доверенность от Дёница, уполномочивающая подписать безоговорочную капитуляцию на всех фронтах. Йодль мог воспользоваться этими полномочиями только после получения им по радиосвязи разрешения Дёница[7].
  7. alystan
    alystan Сегодня, 15:43
    0
    Приученные выполнять только команды Дяди Сэма самостоятельно ничего не могут делать.
    Вот и вынужденны они ждать новых ценных указивок...
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:45
    0
    Выборы, выборы. Кандидаты... Мирный процесс начнется, когда вы себе уясните, что граница будет по Днепру + Одесса Мама. Мы тут за Русский мир воюем. Нахрена Нам ваша тупая демократия со стадом тупоголовых баранов