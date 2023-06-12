Глава дипломатии ЕС: Переговоры между РФ и Украиной вряд ли начнутся до президентских выборов в США

Российско-Украинские переговоры вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году. Такой прогноз дал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В ходе интервью испанской радиостанции Оndacero, Борелль предположил, что президент России Владимир Путин, прежде чем начать переговорный процесс, намерен дождаться результатов президентских выборов в США. По мнению главы европейской дипломатии, до этого не стоит ожидать начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Боррель также добавил, что руководство Евросоюза ожидает от правительства Китая, что то посодействует переговорному процессу между Россией и Украиной.
Ранее Боррель заявлял, что ситуация на Украине не внушает никакого оптимизма. По его мнению, российское руководство не согласится приступить к мирным переговорам прежде чем ВС РФ победят в вооруженном конфликте на Украине.
Стоит отметить, что украинские власти несамостоятельны в вопросах своей внешней политики и неспособны к проведению каких-либо переговоров без санкции со стороны своих западных союзников, в частности, руководства США. Украина не обладает субъектностью, достаточной для принятия подобных решений.
Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки к проведению переговоров с Украиной. По его словам, для выстраивания диалога нет даже "хлипкого фундамента".