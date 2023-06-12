Глава дипломатии ЕС: Переговоры между РФ и Украиной вряд ли начнутся до президентских выборов в США

Российско-Украинские переговоры вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году. Такой прогноз дал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.В ходе интервью испанской радиостанции Оndacero, Борелль предположил, что президент России Владимир Путин, прежде чем начать переговорный процесс, намерен дождаться результатов президентских выборов в США. По мнению главы европейской дипломатии, до этого не стоит ожидать начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.Боррель также добавил, что руководство Евросоюза ожидает от правительства Китая, что то посодействует переговорному процессу между Россией и Украиной.Ранее Боррель заявлял, что ситуация на Украине не внушает никакого оптимизма. По его мнению, российское руководство не согласится приступить к мирным переговорам прежде чем ВС РФ победят в вооруженном конфликте на Украине.Стоит отметить, что украинские власти несамостоятельны в вопросах своей внешней политики и неспособны к проведению каких-либо переговоров без санкции со стороны своих западных союзников, в частности, руководства США. Украина не обладает субъектностью, достаточной для принятия подобных решений.Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки к проведению переговоров с Украиной. По его словам, для выстраивания диалога нет даже "хлипкого фундамента".