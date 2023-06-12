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Стали известны подробности атаки ВСУ на грузовой поезд в Белгородской области

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Стали известны подробности атаки ВСУ на грузовой поезд в Белгородской области

ВСУ продолжают терроризировать жителей Белгородской области. Наряду с непрекращающимися артиллерийскими обстрелами приграничных населенных пунктов региона, фиксируются атаки на транспортную инфраструктуру.


В частности, 10 июня около 22.00 МСК на перегоне Хлевище — Бирюч потерпел крушение грузовой поезд с 15 вагонами. Согласно сообщениям от местных властей, в результате инцидента обошлось без жертв. Кроме того, все 15 опрокинувшихся вагонов были пустыми.

Между тем версии о причинах крушения грузового состава озвучивались самые разные. Некоторые ТГ-каналы публиковали информацию о взрывном устройстве, которое было заложено на ж/д путях и сработало непосредственно под поездом (указывался пятый вагон).

В то же время сегодня появились данные об атаке дронов-камикадзе ВСУ на вышеупомянутый поезд. Как пишет ТГ-канал SHOT, один из двух беспилотников ударил в хвостовую часть грузового состава, а второй взорвался прямо перед локомотивом, разрушив ж/д пути, что и привело к «опрокидыванию» всех 15 вагонов.

Стоит добавить, что в тот же вечер атаке дронов подверглось село Новое Волоконовского района Белгородской области. Сообщается, что дрон атаковал вышку связи одного из операторов. После этого в вышеупомянутом районе наблюдались небольшие проблемы с сотовой связью.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:24
    +9
    В то же время сегодня появились данные об атаке дронов-камикадзе ВСУ на вышеупомянутый поезд.

    А украинские поезда с оружием, ГСМ, высокопоставленными гостями ездеють хоть бы шо.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:27
      +2
      Полностью согласен! Нужно им вообще оборвать всякое жд сообщение. Позволяем возить технику жд путями...
      За гражданское население я бы в этом случае не волновался. Пусть радуются, что им свет оставили.
      Они наши мирные города бомбят, а мы всё в гуманизм играем.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:24
    +1
    Сейчас рученки поднабьют и начнут кошмарить с большим ущербом, и с ехидной улыбочкой будут свистеть что Киев тут не причем это мол выруси.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:24
    -1
    Некоторые ТГ-каналы публиковали информацию о взрывном устройстве, которое было заложено на ж/д путях и сработало непосредственно под поездом (указывался пятый вагон).
    В то же время сегодня появились данные об атаке дронов-камикадзе ВСУ на вышеупомянутый поезд.
    belay Ну шо, вполне независимо и объективно. fool Главное кто первее и участие в вое. feel
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:26
    -1
    второй взорвался прямо перед локомотивом, разрушив ж/д пути, что и привело к «опрокидыванию» всех 15 вагонов.

    Всех 15-ти вагонов! А локомотив?
    Локомотив поехал дальше.... laughing
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:29
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Всех 15-ти вагонов! А локомотив?
      Локомотив поехал дальше....

      recourse Он же железный, кто его остановит то? feel
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:29
    -1
    Сейчас весь курятник наберет воздуха в грудь и КАК ЗАКУДАХТАЕТ!!!! Уже страшно :D Примерные тезисы:
    - сплошные атаки на приграничные области, почему до сих пор врага не отогнали за Днепр!
    - Граница в дырах, только губернаторы очковтирательством занимаются и деньги прут!!
    - Теракты - это повод для объявления войны! Путин объявляй войну и ядреным батоном по Вашингтону!!!
    - Мосты через Днепр вообще без разговоров, тоже желательно ядерным оружием!
    Ну и так далее.
    Хлопцы, вы унылы :)
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:39
      0
      Хлопцы, вы унылы
      Не унывай, уважаемый. Когда ситуация на протяжении полутора лет без изменений - это хороший повод для оптимизма.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 15:39
    0
    Стали известны подробности атаки ВСУ на грузовой поезд в Белгородской области

    Заголовок сразу вводит в заблуждение, если не...

    Как пишет ТГ-канал SHOT, один из двух беспилотников ударил в хвостовую часть грузового состава, а второй взорвался прямо перед локомотивом, разрушив ж/д пути, что и привело к «опрокидыванию» всех 15 вагонов.

    Какие же это подробности без фото и видеодоказательств этих ударов "в хвост и в гриву"? Думаю т/к SHOT их сразу бы выложил, если бы они у него были. А так получается, что это очередная версия, но уже от этого т-канала.

    Обычное количество вагонов в составах:
    в пассажирском поезде - в среднем 16,
    в грузовом - 75, максимум 110.
  7. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:39
    +1
    Стали известны подробности атаки ВСУ на грузовой поезд в Белгородской области

    Вообще, нужно полностью выводить из строя всю инфраструктуры транспортных систем Укрорейха. Пусть на гужевых транспортах подводят к себе как оружие и так жрачки. А на западном границе - беспрестанно бомбить и уничтожать попытки восстановления авто/железнодорожные структуры.