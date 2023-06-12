Стали известны подробности атаки ВСУ на грузовой поезд в Белгородской области

ВСУ продолжают терроризировать жителей Белгородской области. Наряду с непрекращающимися артиллерийскими обстрелами приграничных населенных пунктов региона, фиксируются атаки на транспортную инфраструктуру.
В частности, 10 июня около 22.00 МСК на перегоне Хлевище — Бирюч потерпел крушение грузовой поезд с 15 вагонами. Согласно сообщениям от местных властей, в результате инцидента обошлось без жертв. Кроме того, все 15 опрокинувшихся вагонов были пустыми.
Между тем версии о причинах крушения грузового состава озвучивались самые разные. Некоторые ТГ-каналы публиковали информацию о взрывном устройстве, которое было заложено на ж/д путях и сработало непосредственно под поездом (указывался пятый вагон).
В то же время сегодня появились данные об атаке дронов-камикадзе ВСУ на вышеупомянутый поезд. Как пишет ТГ-канал SHOT, один из двух беспилотников ударил в хвостовую часть грузового состава, а второй взорвался прямо перед локомотивом, разрушив ж/д пути, что и привело к «опрокидыванию» всех 15 вагонов.
Стоит добавить, что в тот же вечер атаке дронов подверглось село Новое Волоконовского района Белгородской области. Сообщается, что дрон атаковал вышку связи одного из операторов. После этого в вышеупомянутом районе наблюдались небольшие проблемы с сотовой связью.