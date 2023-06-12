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Подразделения 127-й дивизии провели контратаку в районе Времевского выступа, выбив противника из Макаровки

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Подразделения 127-й дивизии провели контратаку в районе Времевского выступа, выбив противника из Макаровки

Подразделения 127-й дивизии из состава 5-й армии Восточного военного округа провели мощную контратаку в районе Времевского выступа, вернув под контроль российских войск Макаровку. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.


В настоящее время в районе Времевского выступа идут активные бои, 127-я дивизия группировки "Восток" провела мощную атаку и выбила противника из Макаровки, где сейчас идет зачистка. Это подтверждают бойцы с данного направления. Хорошая погода позволила поднять в воздух авиацию, при поддержке которой наши продолжают наступательные действия. Также активно работает российская ствольная и реактивная артиллерия, но не по селу, а по противнику, который откатывается назад.

Сегодня на данном направлении идут встречные бои, с утра ВСУ сумели немного продвинутся, срезав сам выступ, сейчас наши их выбивают обратно. Стоит отметить, что несмотря на "героические" заявления украинской пропаганды, до основной линии обороны ВСУ так и не добрались, не сумев преодолеть передовой заслон.


Ранее командующий группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тернавский заявил, что украинские войска увязли в российской обороне, само контрнаступление застопорилось. В Генштабе ВСУ планировали повторить прошлогодний успех Харьковской области, где российские войска были вынуждены отступить при угрозе окружения.

Да и западные эксперты предполагали, что на прорыв российской обороны у ВСУ много времени не уйдет, украинская армия проведет молниеносное наступление и в течение первых трех-четырех суток выйдет на побережье Азовского моря и перережет сухопутный путь в Крым. Вместо этого наступление превращается в подобие Бахмутской мясорубки с большими потерями как в личном составе, так и в бронетехнике.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:33
    -1
    Да и западные эксперты предполагали, что на прорыв российской обороны у ВСУ много времени не уйдет, украинская армия проведет молниеносное наступление и в течение первых трех-четырех суток выйдет на побережье Азовского моря и перережет сухопутный путь в Крым.
    "Говорил же: водку с портвейном не мешать!" fool
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:48
      0
      "Говорил же: водку с портвейном не мешать!"
      Ну, да. Градус можно только повышать, нэ правда ли Сергей Кужугетович?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:33
    +2
    Это хорошо что мы не в глухой обороне а сами контрнаступаем.Там у врага ещё достаточно сил и техники для прорыва обороны. И тут своё слово должна сказать авиация наша. Мы сейчас там обязаны 24
    часа в сутки бомбить позиции всушников чтобы в корне подавить возможность крупного наступления.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:39
      0
      Видео удара по ББМ американского производства по ссылке ниже.
      «Аллигаторы» продолжают охоту на технику НАТО на Запорожском фронте
      Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 обнаружил движущийся американский БТР и нанёс удар управляемой ракетой.Прямым попаданием боевая бронемашина ВСУ уничтожена вместе с экипажем.

      https://t.me/RVvoenkor/47172
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:45
      0
      И тут своё слово должна сказать авиация наша.

      В современной войне исход сражений и самой войны решает воздух.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:35
    +1
    Это конечно не 22 бригада спецназа ГРУ но всеравно молодцы.
    1. Комментарий был удален.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:42
    0
    Ждем чубатых пей сателей с рассказами, что это все не то и это все не так :)
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:42
    0
    Нет. Это уже не типа Верденской мясорубки, то есть не Бахмутской мясорубки. Это уже наверное битва на Сомме. Или по современному на Временском выступе.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:45
      0
      Курская дуга 2.0.ВСУ делают ставку на массированное применение танков, потому они их и теряют больше чем ББМ,так как танков они в наступление посылают больше,чем ББМ.Наверно хотят таким образом невелировать своё численное отставание в арте.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:45
    0
    Они только что объявили в различных СМИ о том, что русские снова захватили Макаровку. Дело продолжается хорошо.