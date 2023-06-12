Подразделения 127-й дивизии провели контратаку в районе Времевского выступа, выбив противника из Макаровки

Подразделения 127-й дивизии из состава 5-й армии Восточного военного округа провели мощную контратаку в районе Времевского выступа, вернув под контроль российских войск Макаровку. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.
В настоящее время в районе Времевского выступа идут активные бои, 127-я дивизия группировки "Восток" провела мощную атаку и выбила противника из Макаровки, где сейчас идет зачистка. Это подтверждают бойцы с данного направления. Хорошая погода позволила поднять в воздух авиацию, при поддержке которой наши продолжают наступательные действия. Также активно работает российская ствольная и реактивная артиллерия, но не по селу, а по противнику, который откатывается назад.
Сегодня на данном направлении идут встречные бои, с утра ВСУ сумели немного продвинутся, срезав сам выступ, сейчас наши их выбивают обратно. Стоит отметить, что несмотря на "героические" заявления украинской пропаганды, до основной линии обороны ВСУ так и не добрались, не сумев преодолеть передовой заслон.
Ранее командующий группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тернавский заявил, что украинские войска увязли в российской обороне, само контрнаступление застопорилось. В Генштабе ВСУ планировали повторить прошлогодний успех Харьковской области, где российские войска были вынуждены отступить при угрозе окружения.
Да и западные эксперты предполагали, что на прорыв российской обороны у ВСУ много времени не уйдет, украинская армия проведет молниеносное наступление и в течение первых трех-четырех суток выйдет на побережье Азовского моря и перережет сухопутный путь в Крым. Вместо этого наступление превращается в подобие Бахмутской мясорубки с большими потерями как в личном составе, так и в бронетехнике.