Уже который день ВСУ в рамках давно анонсированного контрнаступления пытаются штурмовать первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении.Согласно сообщениям от российского Минобороны, противнику не удалось продвинуться ни на одном из участков фронта. При этом украинские войска, пытающиеся прорваться через минные поля и хорошо подготовленные укрепления ВС РФ, несут колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике.В сети уже есть множество фото и видео материалов, свидетельствующих о пугающих масштабах потерь ВСУ. В то же время продолжают поступать данные, подтверждающие провал первого этапа украинского контрнаступления.Так, согласно сообщению от Даниила Безсонова, которое он опубликовал в своем ТГ-канале, в подконтрольном Украине городе Запорожье почти все больницы заполнены ранеными солдатами ВСУ. В материале говорится, что только в 5-ю больницу были доставлены более полутора тысяч раненых украинских военных.В то же время, по данным Безсонова, по городу активно перемещаются эвакуаторы в количестве около 300 единиц.Между тем украинское командование продолжает бросать личный состав в бессмысленные лобовые атаки.В свою очередь, как пишет New York Times, даже в США до сих пор не определились с критериями «успешности» контрнаступления ВСУ. При этом на Западе прекрасно понимают, что Киеву в рамках данной кампании однозначно не удастся достичь своих целей по выходу на границы Украины 1991 года.