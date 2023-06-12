Военное обозрение
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В подконтрольном Украине Запорожье почти все больницы заполнены ранеными солдатами ВСУ

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В подконтрольном Украине Запорожье почти все больницы заполнены ранеными солдатами ВСУ

Уже который день ВСУ в рамках давно анонсированного контрнаступления пытаются штурмовать первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении.


Согласно сообщениям от российского Минобороны, противнику не удалось продвинуться ни на одном из участков фронта. При этом украинские войска, пытающиеся прорваться через минные поля и хорошо подготовленные укрепления ВС РФ, несут колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике.

В сети уже есть множество фото и видео материалов, свидетельствующих о пугающих масштабах потерь ВСУ. В то же время продолжают поступать данные, подтверждающие провал первого этапа украинского контрнаступления.

Так, согласно сообщению от Даниила Безсонова, которое он опубликовал в своем ТГ-канале, в подконтрольном Украине городе Запорожье почти все больницы заполнены ранеными солдатами ВСУ. В материале говорится, что только в 5-ю больницу были доставлены более полутора тысяч раненых украинских военных.

В то же время, по данным Безсонова, по городу активно перемещаются эвакуаторы в количестве около 300 единиц.

Между тем украинское командование продолжает бросать личный состав в бессмысленные лобовые атаки.

В свою очередь, как пишет New York Times, даже в США до сих пор не определились с критериями «успешности» контрнаступления ВСУ. При этом на Западе прекрасно понимают, что Киеву в рамках данной кампании однозначно не удастся достичь своих целей по выходу на границы Украины 1991 года.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    +1
    ВСУ даже до линии Суровикина не дошли с "зубами дракона", у нас довольно активная оборона.
  2. grem
    grem Сегодня, 15:50
    +2
    А сколько просто прикопали ,типо потерь нет сбежал и т.д. Эх окраина ,за что и кого вы воюете ..?
    В ЕС хотели вступить ..Ну вступили ? В нато хотели ну вступили ? ..Они вам дибам вооружение поставили и вперед на Россию ..И нам вас уже не жалко ! Вы все и всех предали ..Родину ,предков , веру И САМИ СЕБЯ !!! Тьфу на вас
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:51
    0
    Дай Бог чтобы эти раненные оказались непригодны к дальнейшему несению службы, даже нестроевой. Кстати, это и им лучше будет. Живы останутся, хоть и калеками.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:54
    0
    Если есть 300 значит и 200 не мало. Надеюсь бандеровцы будут упираться как в Артемовске и продолжать кидать свое мясо в прорывы на минные поля.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    0
    Киев. Центральный вокзал. Встреча очередного эшелона с хэроями (из-под Купянска):
  6. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:56
    0
    А что их не отсылают на лечение в Швейцарию и Германию?