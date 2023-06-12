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Американские аналитики: Запад утрачивает не только политическую и финансовую мощь, но и международную легитимность

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Американские аналитики: Запад утрачивает не только политическую и финансовую мощь, но и международную легитимность

Американские аналитики отмечают, что в настоящее время вступает в силу новый, постзападный и многополярный миропорядок. Пока коллективный Запад пытается бороться с последствиями этой смены мироустройства, закладываются основы для "великой расплаты", в процессе которой будет брошен вызов устоявшимся убеждениям и структурам, на протяжении нескольких веков поддерживавших доминирование Запада. Конечным результатом станет полная переоценка всей системы международных отношений.


В статье, опубликованной в американском консервативном журнале The National Interest, представлены пять тенденций к созданию нового формата мироустройства, в условиях которого завершится доминирование коллективного Запада.

Первой тенденцией, по мнению аналитиков издания, является пересмотр историографии, представленной преимущественно в западной интерпретации, включающей в себя проекцию благожелательности Запада.

Второй тенденцией, представленной в статье, является неизбежная переоценка существующего международного порядка, основанного на установленных Западом правилах. В мире растет недовольство постоянными нарушениями Западом собственных правил, что ставит под сомнение легитимность этого порядка.

Третьей тенденцией является разоблачение западной "миротворческой" деятельности. Большинство стран мира рассматривает США и Европу как основных бенефициаров войны, а не как гарантов глобальной безопасности, каковыми они себя позиционируют.

Четвертая тенденция заключается в свержении западной финансовой надстройки, заключающейся в усилиях по ликвидации беспрецедентных привилегий, которыми обладают США за счет своей валюты.

В качестве пятой тенденции отмечается крах доверия к западной прессе, произошедший в критический момент. Этому поспособствовали изъяны в работе СМИ, раскрывшие всему миру глаза на то, что они занимаются насаждением и увековечиванием излюбленных Западом точек зрения на сложившийся миропорядок.

Авторы статьи резюмируют, что Западу пора прекратить отрицание объективной реальности и прийти к осознанию того, что мир изменился со времен окончания холодной войны. С тех пор Запад утратил не только прежнюю политическую и финансовую мощь, но и международную легитимность.
Использованы фотографии:
Pixabay
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    +3
    Сегодня в NYT ecть статья ,журналисты всётаки просочились в Белгород,в Дворец Спорта.Они крайне возмущены, что Щебекинцы не проводят параллель с беженцами украинцами ,как они не пытались это раскрутить.В основном их собеседниками были люди старшего возраста.Но они для американского читателя всё таки натянули сову на глобус.Журналистика в США упала ниже плинтуса,в освещении событий на Украине и России.Хорошо для них ,что морду не набили , а могли бы.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:45
    +2
    Утрата легитимности Западом - это и есть в конечном счете цель происходящих сейчас событий, кмк. Именно поэтому и заключаются всякие сделки, которые заведомо не будут выполняться. Цель их - вовсе не сама сделка, а демонстрация миру того, что договора с Западом не работают. И мир это видит :)
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 16:58
      +4
      Абсолютно огурец! Те 300 млрд. не большая сумма , по сравнению с той пакостью , которая ждёт америку и доллар. Заглотили наживку амеры! Не могли не заглотить! А Путин подсёк! Теперь эта рыба будет долго водить , пока не сдастся! Будет силы терять , выдыхаться и всё равно в котёл на уху пойдёт.
  3. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 16:59
    +1
    Отрицание - первая стадия в психологии. Следующая стадия будет опаснее
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:07
    0
    Американские аналитики отмечают, что
    . И что они отмечают? Какие выводы они сделали?
    Констатируют очевидное, но говорить, что это обязательно, в обозримом будующем, преждевременно...
    В общем, будем посмотреть... если не мы этого дождёмся, то наши потомки, скорее всего.
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:13
    0
    Первой тенденцией, по мнению аналитиков издания, является пересмотр историографии, представленной преимущественно в западной интерпретации, включающей в себя проекцию благожелательности Запада.

    Второй тенденцией, представленной в статье, является неизбежная переоценка существующего международного порядка, основанного на установленных Западом правилах...

    Третьей тенденцией является разоблачение западной "миротворческой" деятельности....

    Четвертая тенденция заключается в свержении западной финансовой надстройке....

    В качестве пятой тенденции отмечается крах доверия к западной прессе...
    Июньские тезисы!!! good Хочу увидеть их осуществление.
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:34
    0
    Запад утрачивает не только политическую и финансовую мощь, но и международную легитимность

    совершенно верно. И РФ деятельно этому способствует. Поэтому РФ для Запада враг номер один, а правительство нынешней Украины действительно воюет (как может) за сохранение благополучия Запада. Отсюда и бесконечная помощь. Вполне можно от их совместной деятельности ожидать и провокаций с применением бактериологического, химического и ядерного оружия. Работать они за сто лет разучились, поэтому прекращение спекулятивного зарабатывания для них равносильно смерти.