Американские аналитики отмечают, что в настоящее время вступает в силу новый, постзападный и многополярный миропорядок. Пока коллективный Запад пытается бороться с последствиями этой смены мироустройства, закладываются основы для "великой расплаты", в процессе которой будет брошен вызов устоявшимся убеждениям и структурам, на протяжении нескольких веков поддерживавших доминирование Запада. Конечным результатом станет полная переоценка всей системы международных отношений.В статье, опубликованной в американском консервативном журнале The National Interest, представлены пять тенденций к созданию нового формата мироустройства, в условиях которого завершится доминирование коллективного Запада.Первой тенденцией, по мнению аналитиков издания, является пересмотр историографии, представленной преимущественно в западной интерпретации, включающей в себя проекцию благожелательности Запада.Второй тенденцией, представленной в статье, является неизбежная переоценка существующего международного порядка, основанного на установленных Западом правилах. В мире растет недовольство постоянными нарушениями Западом собственных правил, что ставит под сомнение легитимность этого порядка.Третьей тенденцией является разоблачение западной "миротворческой" деятельности. Большинство стран мира рассматривает США и Европу как основных бенефициаров войны, а не как гарантов глобальной безопасности, каковыми они себя позиционируют.Четвертая тенденция заключается в свержении западной финансовой надстройки, заключающейся в усилиях по ликвидации беспрецедентных привилегий, которыми обладают США за счет своей валюты.В качестве пятой тенденции отмечается крах доверия к западной прессе, произошедший в критический момент. Этому поспособствовали изъяны в работе СМИ, раскрывшие всему миру глаза на то, что они занимаются насаждением и увековечиванием излюбленных Западом точек зрения на сложившийся миропорядок.Авторы статьи резюмируют, что Западу пора прекратить отрицание объективной реальности и прийти к осознанию того, что мир изменился со времен окончания холодной войны. С тех пор Запад утратил не только прежнюю политическую и финансовую мощь, но и международную легитимность.