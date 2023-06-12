Потери ВСУ в бронетехнике в ходе июньского контрнаступления минимум в 10 раз выше, чем в прошлогоднем наступлении в Харьковской области

Нашла своё подтверждение информация о том, что российская армия, нанеся серию контрударов по наступающему на Времевском выступе противнику, выбила его из Макаровки, а также с одной из ранее занятых им высот на этом участке фронта. В результате ударов с воздуха по противнику, который попытался обосноваться на второй высоте – севернее Урожайного, уничтожено до взвода пехоты. Эта пехота, по замыслу командования, должна была прикрывать продвижение других подразделения в сторону Урожайного и Старомлиновки.
С момента начала многократно анонсированного украинского контрнаступления стало обращать на себя внимание то, что по своей тактике оно во многом напоминает наступление ВСУ образца 2022 года в Харьковской области. Те же рейды штурмовые отрядов, те же ротные тактические группы. При этом есть и отличия. Например, использование многочисленной тяжёлой западной военной техники, попытки прорыва через минные заграждения.
К настоящему моменту можно констатировать, что при всей схожести июньского наступления с прошлогодним (Харьковским) украинские войска не только не могут показать тот же результат, но и несут в десятки раз более серьёзные потери. Так, количество потерянной за неделю контрнаступательных действий в районе Орехова и на Времевском выступе бронетехники минимум в 10 раз выше, чем в прошлом году под Балаклеей, Изюмом и Купянском. Ежедневно в своих атаках противник только на южном направлении теряет не менее 25 единиц техники, включая танки Leopard, AMX-10, БМП Bradley, бронемашины Oshkosh, MaxxPro.
Показателем проблем, возникших с контрнаступлением, являются заявления представителей украинского командования то о смене направления наступательных действий, то о смене применяемой тактики. И всё это на фоне недавних попыток утверждать, будто бы контрнаступление ВСУ даже не начиналось.