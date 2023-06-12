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Потери ВСУ в бронетехнике в ходе июньского контрнаступления минимум в 10 раз выше, чем в прошлогоднем наступлении в Харьковской области

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Потери ВСУ в бронетехнике в ходе июньского контрнаступления минимум в 10 раз выше, чем в прошлогоднем наступлении в Харьковской области

Нашла своё подтверждение информация о том, что российская армия, нанеся серию контрударов по наступающему на Времевском выступе противнику, выбила его из Макаровки, а также с одной из ранее занятых им высот на этом участке фронта. В результате ударов с воздуха по противнику, который попытался обосноваться на второй высоте – севернее Урожайного, уничтожено до взвода пехоты. Эта пехота, по замыслу командования, должна была прикрывать продвижение других подразделения в сторону Урожайного и Старомлиновки.


С момента начала многократно анонсированного украинского контрнаступления стало обращать на себя внимание то, что по своей тактике оно во многом напоминает наступление ВСУ образца 2022 года в Харьковской области. Те же рейды штурмовые отрядов, те же ротные тактические группы. При этом есть и отличия. Например, использование многочисленной тяжёлой западной военной техники, попытки прорыва через минные заграждения.

К настоящему моменту можно констатировать, что при всей схожести июньского наступления с прошлогодним (Харьковским) украинские войска не только не могут показать тот же результат, но и несут в десятки раз более серьёзные потери. Так, количество потерянной за неделю контрнаступательных действий в районе Орехова и на Времевском выступе бронетехники минимум в 10 раз выше, чем в прошлом году под Балаклеей, Изюмом и Купянском. Ежедневно в своих атаках противник только на южном направлении теряет не менее 25 единиц техники, включая танки Leopard, AMX-10, БМП Bradley, бронемашины Oshkosh, MaxxPro.

Показателем проблем, возникших с контрнаступлением, являются заявления представителей украинского командования то о смене направления наступательных действий, то о смене применяемой тактики. И всё это на фоне недавних попыток утверждать, будто бы контрнаступление ВСУ даже не начиналось.
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23 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:09
    +6
    Сейчас большое дело делают авиация и боевые вертолеты. Необходимо производить беспилотники Ланцет днем ​​и ночью с большей разрушительной мощью для самой тяжелой бронетехники, а также наращивать термобарическую артиллерию
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:32
      -7
      Карлос три милиона за Ланцет не слишком дорого?Проходят испытания дроны камиказде эффективнее Ланцета и ценой до 100 тысяч рублей. Их нужно массово делать!
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:56
        +4
        Цитата: Бережливый
        три милиона за Ланцет не слишком дорого? Проходят испытания дроны камиказде эффективнее Ланцета

        Когда закончатся испытания? Какие покажут результаты? Неизвестно. А "Ланцеты" уже сейчас массово производятся. И нужны они сейчас, а не тогда когда пройдут испытания и наладят производство новых девайсов.
        Кстати, 3 млн. рублей это порядка 36 000 баксов. Цена аналогичных БПЛА западного производства в районе 50 000$.
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 17:06
          0
          Piramidon-результаты очень хорошие. Эффективность высокая,это всё что известно. Остальное зависит от расторопности нашего МО.
      2. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 17:01
        +2
        Что-то больно дёшево 100 000. За эту сумму можно купить только дешёвый коптер, который даже ВОГ поднять не сможет.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:39
      0
      Противник стремится дойти до Старомлиновки, откуда дорога идет в сторону Мариуполя. Только пробиваться он решил не через Новодонецкое, а низинами, вдоль речки Мокрые Ялы. Причем двигаются по обоим берегам. Изначально казалось, что это не самая удачная идея, потому что высоты вокруг - за нами. Но противник явно решил не считаться с потерями. На отдельных участках ему удалось закрепиться на высотах. И будет давить дальше бОльшими ресурсами, вынуждая нас перебросить резервы с другого участка.

      Wall Street Journal: «По словам 28-летнего солдата, как только полк перешел дорогу за Малой Токмачкой, россияне начали обстреливать их из "Градов". "Поля были заминированы. Над головой гудели российские вертолеты и реактивные истребители", - сообщает боец.
      По словам солдата, один из "Леопардов" был подбит и выведен из строя. "Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была стальная стена. Это было ужасно", - заявляет военный.

      "План состоял в том, чтобы продвинуться на юг в сторону оккупированного русскими города Токмак... Две другие части также будут продвигаться к Токмаку с разных направлений", - заявил один из солдат. Боец с позывным "Финн", воюющий у Великой Новоселки, рассказывает, что из-за дождей и на болотистой местности теряют эффективность бронемашины MaxxPro. "Они были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они могут пройти, но это борьба", - рассказал он.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    +2
    Показателем проблем, возникших с контрнаступлением, являются заявления представителей украинского командования то о смене направления наступательных действий, то о смене применяемой тактики. И всё это на фоне недавних попыток утверждать, будто бы контрнаступление ВСУ даже не начиналось.
    . Вот и пойми, что у них на уме...
    Очень похоже, что медийная составляющая есть главная цель.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:26
      +4
      Цитата: rocket757
      Очень похоже, что медийная составляющая есть главная цель.

      Не удивлюсь если передовые СМИ выйдут под заголовком, "В результате контрнаступления ВСУ, российские войска понесли коллсальные потери...""
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:17
        +2
        Потери и у нас есть, разные.
        Этот замес организовал ВРАГ всех наших народов, стран!
        Увы, их план удался, а заканчивать придётся НАМ!
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:18
    -11
    Рано или поздно придётся жахнуть ТЯО. "Не будем себя обманывать..." (с) УЖЕ надо долбануть по тоннелю на зу ядрён-батоном. И не стоит стесняться.
    1. seacap
      seacap Сегодня, 16:48
      0
      А смысл? В курсе вообще, какова эффективность применения по войскам ТЯО, соотношение стоимости применения и цели, с учетом заражения своей территории, довожу, практически, нулевая. Современные конвенциональные средства поражения по своему могуществу, огневому поражению близки к ОМП, а во многом по эффективности и стоимости превосходят ТЯО. А главное, не требуют специальной подготовки своего л/с и средств защиты, что также требует времени сил и средств.на шару не прокатит.
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 16:18
    +1
    не только не могут показать тот же результат, но и несут в десятки раз более серьёзные потери.

    Игра в поддавки закончилась
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 16:30
      0
      Ещё не закончилась. Ближе к зиме , полагаю , ес станет прохладно и голодно..
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:32
      +1
      Слава Богу, партнёры показали себя полностью недоговороспособными, поэтому Путин обиделся и пообещал, что никаких "перегруппировок" больше не будет. Сколько раз нужно кинуть фраера, чтобы он перестал вестись на разводки?
  5. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 16:29
    +1
    Если предположить, что на направлении было изначально около 1500 единиц бронированной техники, то 750 единиц такими темпами будут потеряны за 30 дней (8 дней уже прошло). 750 я выбрал как 50% - некий "болевой" порог для ВСУ, после которого они должно признать бессмысленность лобовых атак. Если решат бросить в бой прямо все резервы, то в случае вероятного разгрома это обернется стратегическим поражением, но я не думаю, что они такие дураки.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:44
      -2
      Только за первые трое суток наступления Украина на всех направлениях потеряла 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета.То есть 259 единиц.Треть от названного вами числа в 750 единиц техники.Допустим далее темпы потери техники ВСУ упадут до 50 единиц в сутки.Допустим.Тогда за 10 последующих дней по 50 единиц в сутки они потеряют 500 единиц техники и плюс 259 потери первых 3 дней.В итоге за 2 недели наступа потери составят около 750 единиц бронетехники,а 1300-1500 единиц техники уйду получается за месяц наступа.
      Актуальная на сегодняшний день карта.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:31
    +1
    Молодцы, хорошо подготовились. Ситуация немного напоминает Великую отечественную, сначала немцы имели преимущество за счёт опыта и налаженного производства, а потом опытные кадры мы у них выбили и развернули эвакуированную промышленность за Уралом. Ну и сами опыта набрались.
  7. Griffit
    Griffit Сегодня, 16:33
    +3
    Под Харьковым было кратное преимущество ВСУков над русскими и у русских была растянута логистика. И даже тогда ВСУки закидывали своими трупами русские блокпосты. Сейчас многие начинают по другому оценивать Отечественную войну 41-45 гг. Нам усиленно втирали что русские завалили мясом немецкие войска. Что потери РККА чуть ли не в три раза больше чем у немцев. Но смотря на сегодня, понимаешь, что все было с точностью до наоборот. Если в 41 г были большие потери у РККА ввиду отступления и попадания многих в плен, то с 42 г происходит все наоборот. Немцы использовали в качестве мяса румын, болгар, словаков, финнов, чехов и др. И колличество этого мяса вы нигде в Западной историографии не найдете. И есть основание подозревать, оглядываясь на сегодняшний день, что там счёт шел на миллионы. История имеет свойство повторяться, и методы достижения целей у Запада не поменялись, а соответственно и полученные результаты не сильно отличались от сегодняшних.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 17:26
      +2
      Большая часть людских потерь ссср во время вов, это потери гражданских. Фашист не заморачивался с сортировкой, бомбил города, колонны, гражданские суда с беженцами и уничтожал целые населённые пункты вместе с жителями где небыло военных совсем. Именно поэтому наши потери в вов так велики, хотя некоторым хочется представить что это были в основном военные.
  8. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 16:35
    +2
    Сравнивать с боями в харьковской области нет никакого смысла - там у нас не было практически никакой обороны, к тому же большую часть сил и средств передислоцировали под Херсон. "Дыры" между блокпостами были по несколько километров.
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:06
    0
    Показателем проблем, возникших с контрнаступлением, являются заявления представителей украинского командования то о смене направления наступательных действий, то о смене применяемой тактики
    То о смене времени года, для начала наступления. Хотя если честно, тут больше всех виновата Россия. Украинские, вооружённые западом, бандформирования собирались идти в "контронаступ", контрнаступление в переводе на русский, но так как ВС РФ, не наступали то вместо контронаступа, украинским, вооружённым западной техникой, бандероформированиям пришлось идти в наступление. Операция "цитадель" в исполнении "75 квартала".
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:08
    +1
    Математика простая 25 единиц бронетехники в день множим на семь дней наступа и имеем в итоге 175 единиц потерь. И это минимальный подсчеты! Лукашенко озвучил цифру в 150 броневиков и 30 танков. Точные цифры узнаем позже, но уже понятно что три деревни столько потерь не стоят, тем более что и их сейчас заберут обратно. Возникает резонный вопрос - зачем Запад вооружал этих идиотов?
  11. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 17:34
    -1
    Цитата: Roma-1977
    Слава Богу, партнёры показали себя полностью недоговороспособными, поэтому Путин обиделся и пообещал, что никаких "перегруппировок" больше не будет. Сколько раз нужно кинуть фраера, чтобы он перестал вестись на разводки?

    Путин ответил Байдену и добавлю :остальным неучам "Кто как обзывается, тот так и называется