Упрощенный «Бумеранг»: новый БТР из Арзамаса

Модель бронетранспортера от «Арзамасского машиностроительного завода». Источник: new.fips.ru
Новая реальность
Первым объектом, пережившим модернизацию в связи с реалиями спецоперации, стал бронеавтомобиль 3-СТС «Ахмат». В сравнении со старшими братьями серии «Тайфун», новый бронеавтомобиль лишен массы импортного оборудования. Вторым важнейшим преимуществом «Ахмата» является гораздо меньшее время производства. Как утверждает главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович, на сборку одного упрощенного бронетранспортера требуется в 7–10 раз меньше времени, чем на «Тайфун-К».
Относительно судьбы напичканных сложнейшим оборудованием «Тайфунов» серии К и У можно точно сказать, что в довоенном виде они уже не появятся на производстве. Техническая роскошь, наподобие регулируемой гидропневматической подвески и автоматической КПП, теперь либо недоступна из-за санкций, либо вообще не нужна на фронте. Главными MRAP спецоперации станут «Ахмат» и сходный с ним «ВПК-Урал».
Модель бронетранспортера с боевым модулем «БТР-БМ» от «Арзамасского машиностроительного завода». Источник: new.fips.ru
Для сравнения: БТР «Бумеранг»
Аналогичным образом трансформируется и остальная техника. Излишними усложнениями, повышающими стоимость и снижающими темпы производства, естественным образом жертвуют. Так было в Великую Отечественную войну, так происходит и во время спецоперации. Очередной пример – упрощенная версия бронетранспортера «Бумеранг», патент на который опубликован Федеральной службой по интеллектуальной собственности в начале июня.
Интересно, что авторы патента из «Арзамасского машиностроительного завода» подали заявку на промышленный образец 1 марта 2023 года. То есть под нужды спецоперации технику доработали только под годовщину конфликта. Во многом это связано с хорошо отлаженным выпуском БТР-82, который широко используется в спецоперации.
В то же время эту машину уже давно пора отправлять на пенсию – налицо слабое бронирование, устаревшая компоновка с высадкой десанта по бортам корпуса и невозможность борьбы с танками противника. Частично эти проблемы решала платформа «Бумеранг», которая несколько лет не может прийти в войска. Есть надежда на промышленный образец нового бронетранспортера, разработанного в Арзамасе.
Модуль «БТР-БМ» впервые появился на БТР-82АТ в 2020 году. Источник: anna-news.info
Первое, что бросается в глаза – это отсутствие водометных движителей в корме бронетранспортера. Также не предусмотрен волноотражатель на верхней лобовой детали машины. Справедливые улучшения, позволяющие экономить массу БТР, а также упростить эксплуатацию. Умение отечественной техники преодолевать водные преграды вплавь давно ставилось под вопрос. Требования плавучести не позволяли создавать технику с достойным уровнем защиты. Понимание пришло только со спецоперацией.
Вместе с тем нельзя однозначно говорить о сугубо сухопутном профиле запатентованного промышленного образца. Но если умение плавать и присутствует, то без водомета тяжелый бронетранспортер будет очень плохо выходить из воды на берег. Придется искать песчаные пляжи высшей категории. Ходить по рекам и озерам за счет вращения колес также не лучшее решение – здесь и низкая скорость, и плохая управляемость, и чрезмерный расход горючего.
В общем, если модернизированный «Бумеранг» и умеет плавать, то совершенно символически.
Лучше проще, да лучше
На патентных изображениях отчетливо видно, что изменилась форма корпуса машины. Не принципиально, но это хорошо заметно при сравнении с довоенным «Бумерангом». Сделаны ли усовершенствования для увеличения внутреннего объема, противоминной стойкости и просто ради технологичности производства, до конца неизвестно. Со стороны мехвода появилась характерная скошенная скула, улучшающая обзор. На «Бумерангах» ящик для ЗИП размещался между второй и третьей парой колес – теперь на корме. В случае монтажа бортовых противокумулятивных экранов такое усовершенствование видится удачным.
В остальном компоновка не изменилась – впереди МТО и отделение управления, далее боевое и в корме десантное. Посадка/высадка осуществляется через распашные двери, в то время как у «Бумеранга» была вдобавок аппарель. Также возможно покидание машины через люки в крыше десантного отделения.
Интересно, что для командира машины, расположенного за механиком-водителем, предусмотрели свой люк. Изначальный «Бумеранг» этой роскоши был лишен, и командир с наводчиком-оператором вынуждены были добираться на свои места через десантные люки.
Модель бронетранспортера с боевым модулем БТР-82А. Источник: new.fips.ru
Если судить по патентным изображениям, подвески бронетранспортер достались от серии БРТ-80. С учетом намного возросшей массы машины, говорить о слепом переносе узлов нельзя – вероятнее всего, отдельные элементы будут усилены. Характерная форма днища предыдущего «Бумеранга» рассчитывалась в том числе и под установку регулируемой гидропневматической подвески. Очевидно, на новой версии это не предусмотрено даже в опциях.
Вероятно, первое фото упрощенного «Бумеранга»
Бронетранспортер представлен в двух вариантах.
На первом смонтировано проверенное боевое отделение от БТР-82А. И это скорее хорошая новость. Башенка с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом освоена в производстве, и в войсках с ней проблем не будет. Напомним, изначально «Бумеранг» в одном из вариантов К-16 предлагался с одним 12,7-мм пулеметом, что совершенно не годилось для современной войны.
Второе исполнение, представленное на патентных изображениях, это «тяжелый» вариант с боевым модулем «БТР-БМ». Его впервые представили в 2020 году на базе бронетранспортера БТР-82АТ.
Главное достоинство боевого модуля – это 30-мм пушка 2А45, которая в сравнении с аналогичной пушкой 2А72 у БТР-82А более точная и скорострельная. Питание двухленточное, селективное – в одной ленте бронебойные снаряды, в другой осколочно-фугасные. Боевой модуль оснащен многоканальным тепловизионным прицелом оператора-наводчика с независимой стабилизацией линии визирования с телевизионным, тепловизионным, лазерным дальномерным каналами и каналом управления ПТУР.
В отличие от первоначального «Бумеранга», противотанковые возможности модуля представлены не четырьмя ПУ «Корнет-М», а всего двумя «Конкурс-М». Это безусловное упрощение, которое не может не сказаться на боевой мощи БТР – «Корнет» гораздо эффективнее не только против танков, но и против укреплений противника.
Примечательно, что первоначальный «Бумеранг» с подобным модулем позиционировался как боевая машина пехоты К-17. На патентах из Арзамаса машина представлена уже в ранге бронетранспортера. Можно предположить, что упрощенный «Бумеранг» можно будет при необходимости оснастить боевыми модулями «Бережок», «Эпоха» и другими.
БТР-87. Источник: zavodkorpusov.ru
Если представленный бронетранспортер пойдет в серию, то он станет своеобразной золотой серединой между двумя концептуальными машинами – БТР «Бумеранг» и подзабытым уже БТР-87. Последний разрабатывался для внешних рынков и отличался от классического БТР-80/82 передним расположением МТО и отделения управления. Реалии спецоперации заставляют конструкторов упрощать боевую технику с одновременным усилением огневой мощи и защищенности.
Создавать ультрасовременные машины можно только при условии развитой производственной и компонентной базы. Она должна не просто обеспечивать выпуск техники, но и оперативно наращивать объемы в особых условиях. При отсутствии подобного приходится прибегать к описанным выше упрощениям.