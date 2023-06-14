Упрощенный «Бумеранг»: новый БТР из Арзамаса

Модель бронетранспортера от «Арзамасского машиностроительного завода». Источник: new.fips.ru

Модель бронетранспортера с боевым модулем «БТР-БМ» от «Арзамасского машиностроительного завода». Источник: new.fips.ru

Для сравнения: БТР «Бумеранг»

Модуль «БТР-БМ» впервые появился на БТР-82АТ в 2020 году. Источник: anna-news.info