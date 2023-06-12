Министр экономики ФРГ: Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину

В Германии обеспокоены перспективами своей промышленности, в случае прекращения поставок российского газа через Украину.Так, со слов главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, если транзит по территории Украины будет прекращен, то в зимний период промышленность Германии может попросту остановиться. Заявление немецкого чиновника приводит Bloomberg.Хабек подчеркивает, что текущая благоприятная ситуация не должна вводить власти страны в заблуждение. Проблема энергетической безопасности Германии еще не решена, поэтому не стоит забывать о существующих угрозах.Стоит отметить, что сегодня биржевые цены на газ в ЕС снизились примерно на 7%, закрепившись на отметке в 330 долларов за тысячу кубометров. В то же время, 9 июня котировки показали резкий рост почти на 20%, превысив 363 доллара за 1 тыс кубов.Контракт по транзиту российского газа через Украину истекает уже в конце 2024 года, а прокачка по газопроводам СП-1 и СП-2 на данный момент невозможна из-за прошлогодней диверсии.В итоге, лидеры ЕС серьезно задумались о формировании запасов газа, пока еще есть такая возможность. В той же статье от Bloomberg говорится, что европейские лидеры рассматривают вариант с хранением дополнительного объема сырья в украинских ПХГ.