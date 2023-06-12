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Министр экономики ФРГ: Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину

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Министр экономики ФРГ: Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину

В Германии обеспокоены перспективами своей промышленности, в случае прекращения поставок российского газа через Украину.


Так, со слов главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, если транзит по территории Украины будет прекращен, то в зимний период промышленность Германии может попросту остановиться. Заявление немецкого чиновника приводит Bloomberg.

Хабек подчеркивает, что текущая благоприятная ситуация не должна вводить власти страны в заблуждение. Проблема энергетической безопасности Германии еще не решена, поэтому не стоит забывать о существующих угрозах.

Стоит отметить, что сегодня биржевые цены на газ в ЕС снизились примерно на 7%, закрепившись на отметке в 330 долларов за тысячу кубометров. В то же время, 9 июня котировки показали резкий рост почти на 20%, превысив 363 доллара за 1 тыс кубов.

Контракт по транзиту российского газа через Украину истекает уже в конце 2024 года, а прокачка по газопроводам СП-1 и СП-2 на данный момент невозможна из-за прошлогодней диверсии.

В итоге, лидеры ЕС серьезно задумались о формировании запасов газа, пока еще есть такая возможность. В той же статье от Bloomberg говорится, что европейские лидеры рассматривают вариант с хранением дополнительного объема сырья в украинских ПХГ.
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34 комментария
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 16:42
    +8
    Так, со слов главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, если транзит по территории Украины будет прекращен, то в зимний период промышленность Германии может попросту остановиться.
    У меня у одного когнитивный диссонанс. Хабек до сего дня постоянно "топил" за прекращение поставок российского газа.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 16:48
      +7
      Цитата: Orso
      У меня у одного когнитивный диссонанс. Хабек до сего дня постоянно "топил" за прекращение поставок российского газа.

      не только топил. в прошлом месяце он бодро отчитывался что Германия полностью отказалась от российского газа! а тут вдруг вона как... промышленность встанет... what по-моему Хабек уже сам не понимает что несет. fool
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:51
      +6
      Цитата: Orso
      У меня у одного когнитивный диссонанс. Хабек до сего дня постоянно "топил" за прекращение поставок российского газа.

      Всё именно так! Хабек действительно "топил" всё время ранее проамерикански услужливо и лицемерно за прекращение поставок российского газа, как такового, в Германию!
      А на "Нафтогазе" наживался Байден-младший - Хантер!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:04
        +2
        Всего лишь один теракт на ГТС Украины отделяет Германию от экономической катастрофы.Похоже Бундесвер отдаст Украине всю технику,находящуюся в его наличии и не рискнёт отказать Зеленскому,не грохнут же они его в конце концов,а то лишь бы чего не произошло на ГТС.СП-2 уже взорвали.
    3. PPD
      PPD Сегодня, 18:12
      0
      Хабек до сего дня постоянно "топил" за прекращение поставок российского газа.

      Какую бумагу дали- такую и зачитал. lol
      Подумаешь- ошиблись папками.
      Бывает, если он немец, то что, всегда и во всем орднунг быть должен чтоли? laughing
      Еще предложите ему в экономике разбираться! bully
  2. spektr9
    spektr9 Сегодня, 16:44
    +2
    Министр экономики ФРГ: Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину

    Может не боятся бизнес и руководство РФ такое не допустят
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:09
      +1
      Через украину сейчас только 30млн кубов в день прокачивается, т.е. 1млрд кубов в месяц. Что-то там с трубопроводом не того. Капля в море. Европам есть чего опасаться
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 17:25
        +2
        Цитата: Татьяна
        Цитата: Orso
        У меня у одного когнитивный диссонанс. Хабек до сего дня….
        Всё именно так! Хабек действительно "топил" всё время…
        Ну почему же до сего дня, думаю он просто с промышленниками поговорил и прозрел не надолго - сейчас внушение сделают и все пойдет по старому lol
        Цитата: igorbrsv
        Что-то там с трубопроводом не того. Капля в море. Европам есть чего опасаться
        Эта капля является последним источником сырья для химической промышленности. Тут на родственном ресурсе писали, что LNG газ подходит для отопления, для плит, для сжигания на электростанциях.., но он не подходит как сырье для промышленности - только трубопроводный. Директор basf говорил об этом еще год обратно. Аминь
  3. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 16:46
    +9
    А зачем вообще транзит газа осуществляем? Чтобы это самая промышленность против нас же абрамсы клепала.
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 16:52
      -2
      А зачем вообще транзит газа осуществляем? Чтобы это самая промышленность против нас же абрамсы клепала.

      Что бы бизнес денюжку имел, да и вы что хотите без работы ура-"патриотов" на этом сайте оставить, им же денюжка тоже оттуда идет, не даром они костьми за бизнес и транзит лягут..
      А обычный народ пусть перемалывается
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:13
        0
        С газа сейчас амерам денежка капает. За сжиженный газ. Вот они оружие и клепают на те деньги, которые могли бы хотя бы в качестве налогов в наш бюджет поступить
        1. Normann
          Normann Сегодня, 17:43
          +1
          Вот они оружие и клепают на те деньги

          Они, и на эти деньги. Вам не смешно? Они могут напечать еще триллионы и им ничего не будет(
  4. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 16:47
    +2
    Этого хотят американцы(остановки транзита) значит украинские полезные американские идиоты это сделают.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 16:52
    +4
    Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину

    Значит, надо останавливать транзит, хватит, пожировали... Поработайте теперь на гегемоновских ресурсах, что б "Опель" стал по цене "Ролс-Ройса"!
    1. gsev
      gsev Сегодня, 17:11
      +3
      Цитата: isv000
      надо останавливать транзит, хватит, пожировали..

      Перед этим надо расстрелять или уволить/раскулачить(увольнение для них более жестокя мера которая может спровоцировать активное сопротивление) 10% руководителей российского МИД и ТЭК. Иначе они никогда не отменят санкции против КНДР и не задумаются о вводе реальных санкций против Европы.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:04
    +2
    Получается Миллер с укропартнерами спасает Хабека со всей Германией?
    Которая у него видимо в числе дружественных стран числится?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    0
    Пусть не волнуется ,Saam FSU проходит траверз Ирландии,нет газа по СП1и 2 от Миллера,будет демократический СПГ от Михельсона.Только надо в Берлине капитуляцию подписать по санкциям.
  8. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 17:07
    0
    трудно только первые 5 лет, а потом - все...
  9. blackcat
    blackcat Сегодня, 17:07
    -1
    Интересные ребята эти экономисты , как считают не понимаю повышение цены с 330 до 363 это 10 процентов am
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:07
    0
    Если Меркельша ещё топила за интересы страны как могла, то Шольц - с погонялом "Колбасный Хлеб" чисто американская марионетка работает против интересов своей страны.
  11. gsev
    gsev Сегодня, 17:08
    0
    Вся германская промышленность не остановится в случае прекращения транзита газа через Украину в Германию. В худшем случае просто уменьшатся поставки немецкого оружия и сербских, болгарских и чешских боеприпасов на Украину.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:10
    0
    Надо нам ускорить этот процесс, тогда жители Германии пойдут с вилами на свою власть.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:10
    0
    Цитата: SanichSan
    Цитата: Orso
    У меня у одного когнитивный диссонанс. Хабек до сего дня постоянно "топил" за прекращение поставок российского газа.

    не только топил. в прошлом месяце он бодро отчитывался что Германия полностью отказалась от российского газа! а тут вдруг вона как... промышленность встанет... what по-моему Хабек уже сам не понимает что несет. fool

    Всё прекрасно он понимаёт: на публику можно болтать всё что угодно, но энергетики уже обяснили ему, что будет, когда пасьянс сложится: встанет транзит, зима будет холодной, а по ПХГ ударят Калибрами.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:13
    -1
    Цитата: alystan
    Получается Миллер с укропартнерами спасает Хабека со всей Германией?
    Которая у него видимо в числе дружественных стран числится?

    Нет приказа топить, а есть приказ содрать денежку в бюджет.
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:13
    +1
    У них хранилища газовые всё заполнены и на Украине уже собрались начать накапливать, нихрена они без нашего газа не остановятся и будут клепать вооружения для нацистов с Окраины за бесплатно!
  16. HAM
    HAM Сегодня, 17:13
    0
    Хабек своим заявлением подал прекрасную идею хохлам как можно безнаказанно "доить" Германию....просто он плохо знает их менталитет и наглость...
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:13
    0
    Министр экономики ФРГ: Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину
    . На это занимательно будет посмотреть...
    Не позлорадствовать, кстати, а просто получить подтверждение тех прогнозов, которые у нас многие высказывали.
  18. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 17:22
    -1
    Гитлер Сталину:Виссарионыч,мы тут рядом,под Москвой,но ты руду по железке так и поставляй,не останавливайся,и зерна добавь....
  19. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:23
    +1
    Поставки газа через 404-ую идут только по одной ветке, это максимум 15 млрд кубов в год, а скорее даже 12-13. Это на несколько стран, прежде всего Словакия и Австрия. Где тут Германия, вообще не понятно. Чтобы было ясно, годовой объём потребления газа в ЕС около 500 млрд., так что украинский транзит заметен только для Австрии и Словакии. И все! Похоже на какой-то тупой вброс на модную тему.
  20. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:27
    0
    Они же так хотели уйти от российской зависимости, чего же теперь переживают ?
  21. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:33
    0
    Министр экономики ФРГ: Немецкая промышленность рискует остановиться в случае прекращения транзита российского газа через Украину

    С нашей точки зрения, германия является одним из спонсоров укропских террористов, поэтому мне например, совершенно не понятно почему мы продолжаем поставки газа туда. Промышленность германии должна либо прекратить своё существование, либо жить на голодном пайке, до полного выздоровление от русофобской политики.
  22. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 17:43
    0
    Цитата: alystan
    Получается Миллер с укропартнерами спасает Хабека со всей Германией?
    Которая у него видимо в числе дружественных стран числится?

    Да приходится нами и о них думать, чтобы нам хорошо было. У всей гейропы верхушки думалки американцы отключили.
  23. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 17:48
    0
    Цитата: Glagol1
    Поставки газа через 404-ую идут только по одной ветке, это максимум 15 млрд кубов в год, а скорее даже 12-13. Это на несколько стран, прежде всего Словакия и Австрия. Где тут Германия, вообще не понятно. Чтобы было ясно, годовой объём потребления газа в ЕС около 500 млрд., так что украинский транзит заметен только для Австрии и Словакии. И все! Похоже на какой-то тупой вброс на модную тему.
    Прежде такое писать, узнайте сколько мы поставляем ещё.
  24. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:54
    -1
    Россия, как дойная корова Запада
    и СВО - - вещи не совместные.
    Или не "дойная" или СВО--не настоящая.