Существенные потери украинской армии в ходе нескольких дней текущего контрнаступления признают даже на Западе.
Так, американский канал CNN сообщает о 16 БМП Bradley, которые уже успели потерять ВСУ. При этом журналисты подчеркивают, что это порядка 15% от общего числа данных машин, ранее переданных Вашингтоном в качестве военной помощи Киеву.
В то же время реакция западных экспертов на колоссальные потери украинской армии выглядит весьма циничной. Так, экс-офицер британской армии, а ныне аналитик оборонной промышленности, Николас Драммонд считает, что данная ситуация вполне вписывается в рамки текущей стратегии.
Как выразился эксперт, атака ВСУ идет по четырем направлениям, а главной целью на данном этапе является принуждение командования ВС РФ бросить в бой резервы. Поэтому, со слов Драммонда, вышеупомянутые потери украинской армии были вполне ожидаемыми.
Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц
- цинично заявил бывший британский военный, добавив, что он все же хотел бы видеть более активную работу артиллерии и авиации ВСУ.
Стоит отметить, что тактика украинского военного командования, которое бросает свой личный состав в лобовые атаки через минные поля, всё же вызывает недоумение и обеспокоенность у многих западных аналитиков. Между тем сообщается, что Киев продолжает перебрасывать резервы в Запорожскую область и ДНР для продолжения наступления на позиции ВС РФ.