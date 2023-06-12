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CNN: Украина потеряла 16 американских БМП Bradley за несколько дней своего контрнаступления

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CNN: Украина потеряла 16 американских БМП Bradley за несколько дней своего контрнаступления

Существенные потери украинской армии в ходе нескольких дней текущего контрнаступления признают даже на Западе.


Так, американский канал CNN сообщает о 16 БМП Bradley, которые уже успели потерять ВСУ. При этом журналисты подчеркивают, что это порядка 15% от общего числа данных машин, ранее переданных Вашингтоном в качестве военной помощи Киеву.

В то же время реакция западных экспертов на колоссальные потери украинской армии выглядит весьма циничной. Так, экс-офицер британской армии, а ныне аналитик оборонной промышленности, Николас Драммонд считает, что данная ситуация вполне вписывается в рамки текущей стратегии.

Как выразился эксперт, атака ВСУ идет по четырем направлениям, а главной целью на данном этапе является принуждение командования ВС РФ бросить в бой резервы. Поэтому, со слов Драммонда, вышеупомянутые потери украинской армии были вполне ожидаемыми.

Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц

- цинично заявил бывший британский военный, добавив, что он все же хотел бы видеть более активную работу артиллерии и авиации ВСУ.

Стоит отметить, что тактика украинского военного командования, которое бросает свой личный состав в лобовые атаки через минные поля, всё же вызывает недоумение и обеспокоенность у многих западных аналитиков. Между тем сообщается, что Киев продолжает перебрасывать резервы в Запорожскую область и ДНР для продолжения наступления на позиции ВС РФ.
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:38
    -1
    Ну техники у запада ещё хватит на пару лет поставки. Потом развернут производство на том же харьковском танковом заводе танков и тяжёлых бмп. Да и в других регионах там тоже есть почему то целые предприятия для ремонта и производства тяжёлой техники.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:07
      0
      Так держать! Отличный результат!!!

      И геранями их резервв проутюжить.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:45
    0
    У ВСУ нет авиации для того, чтобы обеспечить господство в воздухе: есть слетать на раз.
  3. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 17:47
    -2
    16 бмп из общего количества поставленных в 1000 шт. Ни о чём.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:54
      0
      Так они цифирки потерь явно занижают,чтобы не шокировать общественность. Это же CNN.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Pitlot
      16 бмп из общего количества поставленных в 1000 шт.

      Пожалуйста, дайте ссылку на то, что ВСУ получили 1000 Брэдли
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:49
    +2
    американский канал CNN сообщает о 16 БМП Bradley, которые уже успели потерять ВСУ. При этом журналисты подчеркивают, что это порядка 15% от общего числа данных машин,
    Не помню, в каком классе нас проценты вычислять учили в 4 или 5 классе ? Если брать что 16 уничтоженных Бредли это 15%, то их всего было поставлено 107 единиц, ещё 7 боёв...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:16
      0
      Остальные сожгут чуть позже. Всему своё время.