Военное обозрение
Войти Регистрация

Британские читатели: При наступлении в сентябре 2022 флаг Украины разворачивали на высотках в городах, а теперь - внутри окопа

10
Британские читатели: При наступлении в сентябре 2022 флаг Украины разворачивали на высотках в городах, а теперь - внутри окопа

В зарубежной прессе продолжают делать попытки проанализировать ход украинского контрнаступления. Так, британская пресса пишет, что «к западу от Донецка украинским войскам удалось взять под контроль три села». Аналогичный материал практически под тем же заголовком публикует англоязычная версия Al Arabiya.

При этом авторы решили проиллюстрировать материал фотографией ВСУ из Купянска образца сентября 2022 года. Подпись о том, что это прошлогодний сентябрь и Купянск, всё же сделали, но мелким шрифтом.



К публикациям непосредственно в британской прессе после попыток репортёров и обозревателей представить хоть какие-то успехи ВСУ в ходе контрнаступления обозначились критические отзывы читателей. Британские читатели пишут о том, что авторам следует оперативнее работать с материалами, так как «пока писали о трёх взятых украинцами деревнях, как минимум одну из них они уже потеряли». Речь идёт, судя по всему, о Макаровке, о взятии под контроль которой накануне вечером заявляла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

На фоне комментариев, где ВСУ «желают успеха в контрнаступлении», есть и другие комментарии британских читателей. Представим некоторые из них:

Украина взяла три деревни? Вы серьёзно? Или сейчас так должно выглядеть контрнаступление века?

Не только я вижу горящую бронетехнику, поставленную Украине. Ещё неделя такого наступления, и нам придётся отправлять технику не из резервов, а уже из собственной армии.

Три деревни взяли, одну потеряли. Возможно, пока я пишу комментарий, потеряют и две других.

В сентябре прошлого года украинская армия поднимала флаги над высотками городов, а теперь тихо разворачивает их в окопах, не гарантированных от ударов с воздуха.

Последний комментарий отсылает к заявлениям украинских военных о взятии одного из посёлков на Времевском выступе (Новодаровки). Тогда они действительно не придумали ничего иного, кроме как развернуть флаг Украины внутри окопа (фото выше).
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken
    Aken Сегодня, 17:23
    +2
    Среди бритишей остались разумные люди. Это радует.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:27
      +1
      Цитата: Aken
      Среди бритишей остались разумные люди. Это радует.

      Наверняка остались. Меньшинство, судя по тому кого они избирают.)))
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 17:30
      +4
      Цитата: Aken
      Среди бритишей остались разумные люди. Это радует.

      Да они по всему Западному миру есть и во Франции и в Италии.. Плохо, что прокупленным США правящим верхушкам абсолютно начхать на этих умных людей. Для меня пародокс президент Венгрии - как такой самостоятельный прорвался во власть и как такого ЦРУ ещё не завалило...
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:15
      0
      . Среди бритишей остались разумные люди. Это радует.

      Конечно остались. На топвар уже некоторые из них новости читают и туда выкладывают. Поэтому до тамошних начинает доходить. Когда не мы пропагандируем, а свои среди них уже пишут
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:25
    +1
    С контрнаступом все больше флагов разворачиваются под землей в 3х метрах. И гордо там реет.... good
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 17:38
      0
      Скоро будут свой прапор в сортире вывешивать, Википедия:Мочить в сортире
  3. Normann
    Normann Сегодня, 17:38
    +3
    Они же не глупые, многие, все все прекрасно видят и понимают, но ничего поделать с этим не могут(
    Да, есть большое количество бойцов, которые абсолютно не понимают за что они отдают жизни, но, есть командиры, большинство которых обучались вместе. Высшее командование ВС РФ, ВС РБ и ВСУ заканчивали одни и те же Академии(( Очень многие друг друга знают, а находятся теперь по разную сторону(((
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:09
      0
      Все они прекрасно понимают. Просто для одних- смена маральных принципов- невозможна и позорна. Для других- норма. И предательство- норма. У них национальный герой- Мазепа- образец предательства. Это в крови.Это гкнетичнский код. Это не лечится.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:47
    0
    Последний комментарий отсылает к заявлениям украинских военных о взятии одного из посёлков на Времевском выступе (Новодаровки). Тогда они действительно не придумали ничего иного, кроме как развернуть флаг Украины внутри окопа (фото выше).

    Судя по настроению и состоянию массовки в окопе, окоп скорее всего укропский. Просто использовали пропагандистскую заготовку сделанную перед наступлением. Имхо feel
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:05
    0
    Этот флаг надо в общественных туалетах,развешивать.