Британские читатели: При наступлении в сентябре 2022 флаг Украины разворачивали на высотках в городах, а теперь - внутри окопа

Украина взяла три деревни? Вы серьёзно? Или сейчас так должно выглядеть контрнаступление века?

Не только я вижу горящую бронетехнику, поставленную Украине. Ещё неделя такого наступления, и нам придётся отправлять технику не из резервов, а уже из собственной армии.

Три деревни взяли, одну потеряли. Возможно, пока я пишу комментарий, потеряют и две других.

В сентябре прошлого года украинская армия поднимала флаги над высотками городов, а теперь тихо разворачивает их в окопах, не гарантированных от ударов с воздуха.

В зарубежной прессе продолжают делать попытки проанализировать ход украинского контрнаступления. Так, британская пресса пишет, что «к западу от Донецка украинским войскам удалось взять под контроль три села». Аналогичный материал практически под тем же заголовком публикует англоязычная версия Al Arabiya.При этом авторы решили проиллюстрировать материал фотографией ВСУ из Купянска образца сентября 2022 года. Подпись о том, что это прошлогодний сентябрь и Купянск, всё же сделали, но мелким шрифтом.К публикациям непосредственно в британской прессе после попыток репортёров и обозревателей представить хоть какие-то успехи ВСУ в ходе контрнаступления обозначились критические отзывы читателей. Британские читатели пишут о том, что авторам следует оперативнее работать с материалами, так как «пока писали о трёх взятых украинцами деревнях, как минимум одну из них они уже потеряли». Речь идёт, судя по всему, о Макаровке, о взятии под контроль которой накануне вечером заявляла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.На фоне комментариев, где ВСУ «желают успеха в контрнаступлении», есть и другие комментарии британских читателей. Представим некоторые из них:Последний комментарий отсылает к заявлениям украинских военных о взятии одного из посёлков на Времевском выступе (Новодаровки). Тогда они действительно не придумали ничего иного, кроме как развернуть флаг Украины внутри окопа (фото выше).