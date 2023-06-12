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В украинском Генштабе признали значительные потери ВСУ в Запорожской области

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В украинском Генштабе признали значительные потери ВСУ в Запорожской области

В ходе первых попыток атаковать на направлении Орехов-Токмак в Запорожской области украинская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике.


Как сообщает британское издание The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе, ВСУ пытались в лоб штурмовать хорошо укрепленные и усиленные средствами РЭБ позиции российской армии, вследствие чего не сумели добиться практически никаких успехов.

По словам представителя Генштаба ВСУ, на южном участке линии боевого соприкосновения в настоящее время разыгрывается так называемая "шахматная доска", когда обе стороны вооруженного конфликта готовы вытянуть имеющиеся друг у друга резервы. Ни одна из сторон пока не ввела свои основные силы.

Источник британского издания в командовании ВСУ называет "ближайшим приоритетом" Украины достижения снижения существующего превосходства российской армии в артиллерии посредством нанесения поражения ее артиллерийским системам при помощи дальнобойных орудий.

Кроме того, отмечается ключевая роль авиации, а также активное использование российской армией ударных беспилотников, в частности барражирующих боеприпасов "Ланцет", поражающие украинские танки и артиллерийские системы.

Также в материале отмечается, что на Херсонском направлении вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС стала невозможной переброска сил через временные переправы через Днепр, однако подтопление российских позиций на левом берегу открывает украинской армии возможности для "ограниченного штурма с использованием катеров и сил специального назначения".
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11 комментариев
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  1. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:29
    +3
    Китайцы сделали анимацию наших узлов обороны:
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:35
      -1
      Цитата: Kuziming
      Китайцы сделали анимацию наших узлов обороны

      Симпатичные картинки. Но я в детстве был оптимист, и учил английский. Поэтому ниовоща не понял. request
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:51
        0
        Английский?Может всё таки вы были пессимистом?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 18:03
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Английский?Может всё таки вы были пессимистом?


          Я был и остаюсь реалистом. yes
  2. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:31
    0
    Потери существенные,интересно сколько это ? Позавчера в Киев прибыл поезд восемь вагонов, привезли груз 200 и 300. Был полный перрон машин, выгружали три часа.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:34
    0
    Потери возможно и велики но явно не критические. Нам не хватает сау с повышенной дальностью стрельбы чтобы подавлять артиллерию врага на местах дислокации. Та же Коалиция СВ так и не пошла в серию,её лафетный аналог Д400 тоже отсутствует. Налицо неумение определять боевые качества такого оружия и неспособность развернуть производство действительно очень нужных фронту средств огневого производства типа дальнобойной ствольной артиллерии.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:36
    -2
    От 3000 до 5000 груз 200 и соответственно от 10000 до 15000 груз 300.
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:58
    +1
    Цитата: Репеллент
    Цитата: Kuziming
    Китайцы сделали анимацию наших узлов обороны

    Симпатичные картинки. Но я в детстве был оптимист, и учил английский. Поэтому ниовоща не понял. request

    Ну, там рисунки побережье Крыма, зубы дракона, рвы, окопы, позиции артиллерии (условно). Потом вдоль шоссе на Харьков три линии показаны, узел обороны в Токмаке и
    система узловых круговых позиций в Ровнополе, и минные поля между ними. С метражом, на каком расстоянии, там стрелочками показано.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:09
    -1
    В ходе первых попыток атаковать на направлении Орехов-Токмак в Запорожской области украинская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике.
    belay Ну хто бы мог предположить то? request
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:20
    +1
    Потери большие у обоих сторон, большинство наших ТГ-каналов (про ТВ я вообще молчу) обходят этот момент стороной и подают информацию в том ключе, что к ВСУ такие потери, что ВСУ скоро закончится.
    Семен Пегов (WarGonzo) Запорожские события освещает с самых первых минут и он говорит о том, что наши потери "совсем не маленькие". Ресурс (резервы) на их восполнение расходуют обе стороны и этот процесс идет в "одной разрядности".
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 18:28
      0
      наши потери меньше, атаковать всегда труднее. и в технике и пехоте у нас потери меньше причем на много.