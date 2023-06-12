В украинском Генштабе признали значительные потери ВСУ в Запорожской области

В ходе первых попыток атаковать на направлении Орехов-Токмак в Запорожской области украинская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике.
Как сообщает британское издание The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе, ВСУ пытались в лоб штурмовать хорошо укрепленные и усиленные средствами РЭБ позиции российской армии, вследствие чего не сумели добиться практически никаких успехов.
По словам представителя Генштаба ВСУ, на южном участке линии боевого соприкосновения в настоящее время разыгрывается так называемая "шахматная доска", когда обе стороны вооруженного конфликта готовы вытянуть имеющиеся друг у друга резервы. Ни одна из сторон пока не ввела свои основные силы.
Источник британского издания в командовании ВСУ называет "ближайшим приоритетом" Украины достижения снижения существующего превосходства российской армии в артиллерии посредством нанесения поражения ее артиллерийским системам при помощи дальнобойных орудий.
Кроме того, отмечается ключевая роль авиации, а также активное использование российской армией ударных беспилотников, в частности барражирующих боеприпасов "Ланцет", поражающие украинские танки и артиллерийские системы.
Также в материале отмечается, что на Херсонском направлении вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС стала невозможной переброска сил через временные переправы через Днепр, однако подтопление российских позиций на левом берегу открывает украинской армии возможности для "ограниченного штурма с использованием катеров и сил специального назначения".