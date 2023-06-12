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Американская пресса: США намерены реформировать Совбез ООН путём ввода в его состав новых постоянных членов

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Американская пресса: США намерены реформировать Совбез ООН путём ввода в его состав новых постоянных членов

Соединенные Штаты намерены реформировать Совбез ООН, кардинальную перестройку затеяла администрация Джо Байдена. Как заявили в Вашингтоне, "новый" СБ ООН должен будет эффективно решать вопросы вооруженных конфликтов, таких как на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.


План США заключается в добавлении в Совбез еще шести постоянных членов, но без права вето. Американцы предполагают, что в таком виде СБ ООН будет гораздо эффективнее решать вопросы с вооруженными конфликтами, такими как на Украине. Байден по этому поводу заявил, что реформа должна расширить влияние развивающихся стран в ООН, а также "восстановить доверие" к Совбезу на фоне российской спецоперации на Украине.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд уже вовсю консультируется с дипломатами других стран по данному вопросу. Однако, думается, что все это ширма, решение о странах, которые займут место в Совбезе, американцы уже приняли, а сейчас просто делают вид, что стоят перед "трудным выбором".

Главная задача нового Совбеза будет заставить Россию вывести свои войска с территории Украины, США давно вынашивают планы так или иначе принять соответствующую резолюцию. Именно под эту задачу и предложено реформировать Совет безопасности. Удочку на эту тему американцы уже забрасывали в прошлом году, когда в октябре Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением о необходимости ввести в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов представителей стран Африки и Латинской Америки.

Сейчас американцы пытаются убедить все 193 государства, входящие в ООН, что их предложение необходимо принять, поскольку реформа СБ ООН потребует одобрения не менее 128 стран, а также ратификацию всеми постоянными членами СБ ООН.
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25 комментариев
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  1. жарофф
    жарофф Сегодня, 17:43
    0
    Палка о двух концах. А если РФ пробьет своих в СБ? Или Китай Я не говорю про сегодня. Но и не сегодня это может случиться
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:45
    +1
    Марковка в европе вешают на удочку врпереди осла, а что в африке и лат Америке? Банан или папайя? Бусы?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:57
      +1
      Там голую женскую пятку показывают чтобы завлечь - самый привлекательный интимный объект в Африке... lol
      Бо на лица и прочие части тела им побоку - они их каждый день видят в открытом доступе, без одёжи....
  3. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 17:46
    +3
    ООН будет реформироваться, но уже без США.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:49
    0
    Там и так членов хватает. Давно пора выйти из этого цирка шапито
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 17:52
      0
      Как показывает жизнь, членов всегда много почему то, а вот с головами и "фаберже" проблема.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:54
      +2
      Цитата: Enceladus
      Там и так членов хватает. Давно пора выйти из этого цирка шапито


      Выйти, чтобы сделать законными преступления запада ?? Такого подарка им делать нельзя !
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 18:01
        -2
        Цитата: 1976AG
        Выйти, чтобы сделать законными преступления запада ?? Такого подарка им делать нельзя !
        fool fool По ООН сегодня они и так законные... request
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 18:07
          +1
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: 1976AG
          Выйти, чтобы сделать законными преступления запада ?? Такого подарка им делать нельзя !
          fool fool По ООН сегодня они и так законные... request


          Глупости не говорите. Законными считаются только те, по которым есть резолюция Совбеза. Пока Россия состоит в ООН, мы на такие вещи накладываем вето. Без одобрения Совбеза действия незаконны.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 17:53
    0
    ну янки думаю будут всяко пробивать германию, канаду и возможно японию.
    в принципе можно ввести на мой взгляд индию, бразилию. египет(тоесть страны с других континентов, материков)
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Грац
      ну янки думаю будут всяко пробивать германию, канаду и возможно японию.

      Ерунда. По мере ослабления США Германия и Япония могут начать двигать свои нацполитики. США проще набрать Шпроты и прочую Моль.request
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:54
    0
    Без права Вето эти шесть новых членов такой же балаган, как и ныне существующий.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 17:55
    -2
    добавлении в Совбез еще шести постоянных членов, но без права вето


    Четверка почти очевидна:
    Индия, Бразилия, Германия, Япония...
    А вот кого пятого и шестого?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:59
      0
      Гондурас - прикольно страна называется! lolЭто не реформирование СБ ООН,а путь к 3МВ.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:01
        +1
        Гондурас почёсывать не рекомендуется, если не беспокоит. wassat
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 18:09
      0
      А вариант Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина, " я так думаю", будет гораздо приятнее Дядюшке Сэму. Только ничего у них не выйдет. fool
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:58
    0
    США намерены реформировать Совбез ООН путём ввода в его состав новых постоянных членов
    fool fool " что скажет на это княгиня марья алексеевна?" или там Китай.... request
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:00
    0
    США хочет реформировать ООН - этими сказано кто в ООН хозяин и под чью дудку они пляшут.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:06
      +1
      Извините, в Китае какой бог? laughing
      П.с. Фейк это «высказывание» Си laughing
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:06
    0
    Пустая болтовня. Пока постоянные члены Совбеза ООН имеют право "Вето" (в т.ч. и РФ) никаких принципиальных изменений в американскую пользу не будет. Проще распустить ООН и создать что нибудь другое, совершенно проамериканское, вроде НАТО.
  11. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 18:06
    0
    а не пора ли нам поднять вопрос о переносе ООН в другую,нейтральную страну? в ответ на хотелки США.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:14
      0
      Не перенесут. Вассалы США не дадут.
      ---------------
  12. Светлан
    Светлан Сегодня, 18:07
    0
    Решающее слово за СЕГОДНЯШНИМИ членами СБ ООН. Как бы амерaм не хотелось, но ни Китай ни Россия власть не отдадут.
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:08
    0
    США хотят добавить своих, прикормленных, вассалов в СБ ООН. Надеюсь наши не прохлопают это "рацпредложение" иначе грош цена этой организации.
  14. Aken
    Aken Сегодня, 18:14
    0
    Абсолютно согласен. Без Белоруссии СБ не полноценен.