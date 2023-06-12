Американская пресса: США намерены реформировать Совбез ООН путём ввода в его состав новых постоянных членов

Соединенные Штаты намерены реформировать Совбез ООН, кардинальную перестройку затеяла администрация Джо Байдена. Как заявили в Вашингтоне, "новый" СБ ООН должен будет эффективно решать вопросы вооруженных конфликтов, таких как на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.План США заключается в добавлении в Совбез еще шести постоянных членов, но без права вето. Американцы предполагают, что в таком виде СБ ООН будет гораздо эффективнее решать вопросы с вооруженными конфликтами, такими как на Украине. Байден по этому поводу заявил, что реформа должна расширить влияние развивающихся стран в ООН, а также "восстановить доверие" к Совбезу на фоне российской спецоперации на Украине.Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд уже вовсю консультируется с дипломатами других стран по данному вопросу. Однако, думается, что все это ширма, решение о странах, которые займут место в Совбезе, американцы уже приняли, а сейчас просто делают вид, что стоят перед "трудным выбором".Главная задача нового Совбеза будет заставить Россию вывести свои войска с территории Украины, США давно вынашивают планы так или иначе принять соответствующую резолюцию. Именно под эту задачу и предложено реформировать Совет безопасности. Удочку на эту тему американцы уже забрасывали в прошлом году, когда в октябре Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением о необходимости ввести в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов представителей стран Африки и Латинской Америки.Сейчас американцы пытаются убедить все 193 государства, входящие в ООН, что их предложение необходимо принять, поскольку реформа СБ ООН потребует одобрения не менее 128 стран, а также ратификацию всеми постоянными членами СБ ООН.