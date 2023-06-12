Военное обозрение
Войти Регистрация

На Запорожском направлении «умными бомбами» нанесен удар по резервам ВСУ

33
На Запорожском направлении «умными бомбами» нанесен удар по резервам ВСУ

ВКС РФ при помощи "умных бомб" нанесли мощный удар по располагавшимся в населенном пункте Орехов базам и пунктам управления бригад ВСУ, участвующих на Запорожском фронте. По предварительным данным, были поражены расположения оперативных резервов, а также склады боеприпасов, необходимых для усиления наступления ВСУ в районе Работино — Копани.


Ранее сообщалось о поражении в районе Орехова пункта управления 47-й механизированной бригады ВСУ, уже лишившейся значительного количества военной техники западного производства в ходе попытки наступления. В районе населенного пункта Кирово был уничтожен узел связи 65-й мехбригады украинской армии.

Кроме того, российская армия нанесла серию ударов по пунктам управления наступающих на Запорожском и Артемовском направлениях бригад ВСУ. Авиация ВС РФ уничтожила пункт временной дислокации военной техники и живой силы ВСУ в населенном пункте Гуляйполе на Запорожском направлении

В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино в ДНР и Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

Также сообщается, что российская армия выбила боевиков киевского режима из села Макаровка на Времевском выступе. При массированной поддержке авиации был возвращен контроль над захваченным ВСУ накануне населенным пунктом.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:35
    +10
    "Умными" это чугуний с блоками коррекции и крылышками или КАБами жахнули?
    Врочем неважно чем - главное результативно попали..... good
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:11
      +3
      С самого начала сво если бы использовали такие бомбы и дроны камиказде то возможно что и результат был бы совсем другой....
    2. fiv
      fiv Сегодня, 19:56
      +1
      Петя строго посмотрел на Гаврика:

      — Что бабахнет?

      — Танамид.

      — Как?

      — Танамид, — не совсем уверенно повторил Гаврик, — который взрывает. А что?

      — Не танамид, а динамит! — наставительно сказал Петя.

      — Нехай динамит. Неважно, лишь бы стенку проломало.
      В. Катаев

    3. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 20:05
      +1
      "Умными" это чугуний с блоками коррекции и крылышками или КАБами жахнули?

      Чугуний, крылышки, главное не "Алиса" там или еще какая "Маруся".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:37
    +10
    Из за этих наших поллитровок с крылышками у ВСУ каждодневные потери ЗРК.Головняк мы им устроили знатный.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:46
      +9
      полторашками надо глушить - вибухи более знатные получаются. шароварные полторашек бояться - зело громко жахают.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:54
        +7
        Я тоже за полторашку - ходить за добавкой не надо,поллитровки вечно не хватает. hi drinks
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:06
          +6
          И Вас с Праздником России. hi drinks
          ‐----------‐----------
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:39
    +6
    В телегах да,сообщают,что Макаровку наши зачищают.Есть один неприятный нюанс-погода.Когда нелетная-всукам удается прорваться.Наши ВКС делают огромную работу,и без поддержки с воздуха на земле туго.Чувствуется численное превосходство всук в личном составе и технике
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:44
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Есть один неприятный нюанс-погода

      С кого времени самолеты и вертолеты начали дождика бояться?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:55
        +5
        А чего железке бояться дождя?Правда при этом для летчика видимости нет,куда стрелять.
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:00
        +9
        Самолёты и вертолёты бояться погоды не могут, а вот пилоты... У пилотов есть метеоминимум. Даже у военных. А иначе будет как у бравых но глупых поляков, которые поперли на посадку в тумане и нижней границе облачности 200 метров - словили берёзу плоскостью и прямым ходом к Бандере на встречу вместе со своим упёртым Качиньским.....

        зы Да вроде как визуально то видеть пилоту куда стрелять и не обязательно - у него прицелы специальные есть, не ВОВ всё-таки с авиацией из дельта-древесины и визуальными прицелами...
        1. Загребун
          Загребун Сегодня, 20:36
          0
          Ну чтож Вы так. " авиацией из дельта-древесины". Надо писать гордо:"с авиацией из композитных, экологически чистых (а тут ?) материалов". Звучит, да?
      3. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 19:17
        +7
        Цитата: topol717
        Цитата: dmi.pris1
        Есть один неприятный нюанс-погода

        С кого времени самолеты и вертолеты начали дождика бояться?

        Со дня рождения авиации. Попробую кратко пояснить. Если у вас задача доставить груз из точки "а" в точку "б" вы взлетаете (несмотря на дождь и ветер) поднимаетесь выше облаков и... Парите. Ну, не так конечно, но летите многие километры над облаками. В Австралию, например.
        Но если вы лётчик и под вами такая дикая (но надёжная) табуретка как СУ-25 то ситуация меняется радикально. Вверху и внизу - серо. На дисплее - засветка и туман. А вам надо ещё полезную нагрузку в правильном направлении отправить во всём этом 3D- пространстве.
        Так что погода влияет. Будет возможность, по-пилотируйте гражданский беспилотник.
        P.S. Лично я никогда пилотированием не занимался, но лётчики и пилоты мне много что рассказали, благо, их "рога" в моих руках были. Что просили то и проектировал. Получалось нормально, но погода, остаётся погодой и на нижних эшелонах вы ничего с ней не сделаете hi
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:44
          +1
          . благо, их "рога" в моих руках были. Что просили то и проектировал

          У меня пошлые мысли закрадываются what
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 18:40
    +2
    Я же правильно понимаю, Торнадо-С может нормально работать на дальности 70 КМ? но почему то не слышно про использование этой РСЗО. Неужели 100кг ВВ не хватает для нанесения ущерба складам и технике?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:57
      +4
      По состоянию на прошлый год этих РСЗО в армии-20 шт...И все.
      1. avatar123
        avatar123 Сегодня, 19:38
        0
        так это немало. если для них есть запас боеприпасов и возможность выпускать по 2 пакета в сутки. вот уже 40 пакетов или минус пара сотен единиц техники врага в сутки.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 20:07
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        По состоянию на прошлый год этих РСЗО в армии-20 шт
        Ну, как бы, священных Химарсов на которых молятся укропатриоты и проклинают наши караул-патриоты не на много больше.
    2. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 19:10
      +2
      Цитата: topol717
      Я же правильно понимаю, Торнадо-С может нормально работать на дальности 70 КМ? но почему то не слышно про использование этой РСЗО. Неужели 100кг ВВ не хватает для нанесения ущерба складам и технике?

      Может берегут для чего то более важного.
      Пока хватает того что есть.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:40
    +9
    Таким макаром, украинцы скоро в наступ, на свиньях поедут. Это им гараздо ближе,исторически и гкнетически.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:05
      +3
      Таким макаром, украинцы скоро в наступ, на свиньях поедут. Это им гараздо ближе,исторически и гкнетически.
      Вы им то не подсказывайте. А то если так, то будет не понятно кто на ком едет. И могут пострадать невиновные свинки. laughing
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 19:52
        +1
        Извините,не подумал.Да. Свинок- жалко. Хорошие животные.)
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:54
    +8
    Вторая неделя контрнаступа - полет нормальный. Вспоминается анекдот ещё советских времен: мы, русские, такие, пока пинка пд седалище не получим, не почешемся. Считаю последние перегруппировки таким пинком. Зато теперь бойтесь хороняки, русский солдат обстоятельно взялся за дело. Как и раньше многократно было.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:05
    +7
    Пошла запорожская мясорубка. Удачи нашим воинам, победы и минимально возможных потерь.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:11
    +3
    На Запорожском направлении «умными бомбами» нанесен удар по резервам ВСУ

    Хочется услышать от кого-либо пояснение, можно ли «умными» ракетами наносить удары по территории, которая априори не будет российской? Там около десятка областей намечено...Можно поднять архивы ТВ, съёмки, в каких городах и на каких улицах вышагивали факельщики с портретами Бандеры...
    Отчего Россия всегда остаётся разгребать мусор? Что мешает устроить кавардак тем, кто слишком рьяно взялся за уничтожение России и пока ещё не захлебнулся в своей русофобии...
    Сколько можно принимать на себя роль баранов, ведомых на заклание. У россиян есть чувства и гордость за свой народ, за свою землю. Они имеют право требовать от выбранных слуг выполнения своих обязанностей.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:32
      +1
      Цитата: ROSS 42
      можно ли «умными» ракетами наносить удары по территории, которая априори не будет российской?

      Это почему же не будет? Будет!!! Обязательно. Вплоть до Львова, а там пусть с ЗУ "товарисчи", которые нам не товарищи разбираются.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:50
      +1
      . можно ли «умными» ракетами наносить удары по территории, которая априори не будет российской?

      Насколько я понимаю удары фабами наносятся не пересекая линию лбс what
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:15
    0
    Цитата: Nexcom
    полторашками надо глушить - вибухи более знатные получаются. шароварные полторашек бояться - зело громко жахают.

    Полтарашек мало: они для бункеров и зкп, а пятисоток много...
    1. avatar123
      avatar123 Сегодня, 19:40
      +1
      да и летают плохо. лучше всего фаб-250
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:18
    +4
    Использование умных/планирующих/долетных бомб особенно радует. Без полноценного использования авиации "деремся без одной руки". К тому же авиация одно изнаших преимуществ.
  11. gmss
    gmss Сегодня, 19:18
    +5
    COSMOS 2569 приступил к работе и делает ее вполне успешно
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 20:20
      +1
      Дай то Бог! В технической разведке мы пока отстаем.