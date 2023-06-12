На Запорожском направлении «умными бомбами» нанесен удар по резервам ВСУ

ВКС РФ при помощи "умных бомб" нанесли мощный удар по располагавшимся в населенном пункте Орехов базам и пунктам управления бригад ВСУ, участвующих на Запорожском фронте. По предварительным данным, были поражены расположения оперативных резервов, а также склады боеприпасов, необходимых для усиления наступления ВСУ в районе Работино — Копани.
Ранее сообщалось о поражении в районе Орехова пункта управления 47-й механизированной бригады ВСУ, уже лишившейся значительного количества военной техники западного производства в ходе попытки наступления. В районе населенного пункта Кирово был уничтожен узел связи 65-й мехбригады украинской армии.
Кроме того, российская армия нанесла серию ударов по пунктам управления наступающих на Запорожском и Артемовском направлениях бригад ВСУ. Авиация ВС РФ уничтожила пункт временной дислокации военной техники и живой силы ВСУ в населенном пункте Гуляйполе на Запорожском направлении
В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино в ДНР и Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.
Также сообщается, что российская армия выбила боевиков киевского режима из села Макаровка на Времевском выступе. При массированной поддержке авиации был возвращен контроль над захваченным ВСУ накануне населенным пунктом.