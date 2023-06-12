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В британском парламенте анонсировали «большую атаку» украинской армии на Донбассе в ближайшие дни

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В британском парламенте анонсировали «большую атаку» украинской армии на Донбассе в ближайшие дни

В Великобритании верят в победу украинской армии и успех контрнаступления ВСУ, несмотря на неудачное начало. Как заявил глава парламентского комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд, в ближайшее время нужно ждать "большой атаки" со стороны украинских сил.


На Западе продолжают утверждать, что Киев еще даже не начинал контрнаступления, а происходящее на Запорожском направлении - это разведка боем с целью найти слабое место в обороне российской армии. С таким же убеждением выступил и британский политик заявивший, что подразделения украинской армии, несущие большие потери в живой силе и бронетехнике, просто проводят "зондирующие операции".

По словам Эллвуда, в ближайшие дни Киев подтянет основные силы, которые пока находятся в резерве, и нанесет удар большими силами на одном из участков линии боевого соприкосновения.

В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса

- заявил он в эфире Sky News.

Также британский парламентарий призвал союзников по НАТО как можно быстрее поставить Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты, а также побольше танков.

Ранее The Wall Street Journal сообщил о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении. По версии американского издания, успехи украинской армии гораздо меньше ожиданий Киева, а потери бронетехники гораздо больше. Российская оборона оказалась гораздо лучше устроена, чем думали в Генштабе ВСУ.
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28 комментариев
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  1. Динич
    Динич Сегодня, 18:34
    +12
    Прям не война, а шоу с анонсами.
    Комментарий короткий, ну и ладно.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:39
      +4
      Раз хозяева укробандеровцев приказали... Попрут те, как танки. Где же их хоронить-то будем?
    2. kromer
      kromer Сегодня, 18:54
      +5
      Цитата: Динич
      Прям не война, а шоу с анонсами.


      Я не удивлюсь, что скоро начнут появляется сообщения типа: "16.06.2023 года в 4 часа утра 3-я рота 1 батальона 117 бригады терробороны в составе 75 человек пехоты, усиленная 1 танком будут атаковать позиции российских войск в Марьинке, ул. Садовая, д.16. Допускается отклонение по времени наступления +- 10 минут."
      1. PPD
        PPD Сегодня, 20:19
        0
        Смешно, но говорят во время севера с югом в США сначала так и было.
        В газетах сначала писали hi
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:14
      +1
      Чего мелочиться пускай британки отдадут второй авианосец всу-тот что в ремонте стоит laughing Оттянут его к Одессе и будет новый флагман всушного флота laughing
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:47
        +4
        В британском парламенте анонсировали «большую атаку» украинской армии на Донбассе в ближайшие дни

        Вот украинцы удивятся когда им об этом расскажут.
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:20
      0
      Цитата: Динич
      Прям не война, а шоу с анонсами.

      с афишами, рекламой и прочими радостями
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:40
    +6
    А почему английская послица в Киеве ,сейчас в Лондоне ?Типа я тут нужнее на берегах Темзы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:48
      +5
      Цитата: tralflot1832
      А почему английская послица в Киеве ,сейчас в Лондоне ?Типа я тут нужнее на берегах Темзы.

      Верить в успешное наступление украинцев лучше всего подальше от успешнонаступающих yes
  3. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 18:40
    +4
    А в Лондоне, они думают, что у бога за пазухой!! Жизнь продолжается!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:50
      +4
      Цитата: Oleg Fedechkin
      А в Лондоне, они думают, что у бога за пазухой!! Жизнь продолжается!!

      Непуганные всегда так думают.
  4. kromer
    kromer Сегодня, 18:42
    +5
    а происходящее на Запорожском направлении - это разведка боем с целью найти слабое место в обороне российской армии.


    Еще несколько таких "разведок боем" и ВСУ останется без техники.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:51
      +3
      Цитата: kromer
      а происходящее на Запорожском направлении - это разведка боем с целью найти слабое место в обороне российской армии.


      Еще несколько таких "разведок боем" и ВСУ останется без техники.

      Вероятнее всего, это будет в нынешнем году.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 18:46
    +2
    Все нормально мы еще тоже не начинали.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:53
      +2
      Цитата: topol717
      Все нормально мы еще тоже не начинали.

      А, вот на надо плагиата, stop мы, первые не начинали! bully
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:46
    +2
    В британском парламенте анонсировали «большую атаку» украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
    . Ну да, где/кто ещё может ВСЁ ЗНАТЬ, кроме наглов???
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: rocket757
      . Ну да, где/кто ещё может ВСЁ ЗНАТЬ, кроме наглов???

      Ну так Евроньюс вовсю твердит, что ей Анна Маляр сказала, что укры отбили аж 4 села на Донбассе. Значит, контрнаступ успешен.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:56
        +2
        Цитата: Егоза
        Цитата: rocket757
        . Ну да, где/кто ещё может ВСЁ ЗНАТЬ, кроме наглов???

        Ну так Евроньюс вовсю твердит, что ей Анна Маляр сказала, что укры отбили аж 4 села на Донбассе. Значит, контрнаступ успешен.

        Ну, так и хватит на этот год yes Можно в отпуск на Мальдивы сгонять.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:46
    +3
    По словам Эллвуда, в ближайшие дни Киев подтянет основные силы, которые пока находятся в резерве, и нанесет удар большими силами на одном из участков линии боевого соприкосновения.

    Подбадривают укронацистов сволочи с Темзы! Вы давайте, вперед на убой, а мы вроде как с вами и за вас! Напоминает уличную пацанскую драчку, когда старшие подбадривают младших! Старшим то не достанется, с синяками и кровавыми соплями уйдут то младшие!
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 19:19
      -3
      Напоминает уличную пацанскую драчку, когда старшие подбадривают младших!


      Интересное у вас сравнение получается.
      Значит украинцы и мы это "младшие", подзуживаемые старшими товарищами?
      У них, понятно, старшие это англичане и американцы, а вот у нас кто?
      Китайцы что ли?

      Или мы старшие, но только которые полезли в драку с малышней?
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:58
    +4
    Na wenn SIE noch ein paar mal SO "erkunden", dann wird
    für eine Gegen-Offensive schon sehr bald nicht einmal ein
    Fahrrad vorhanden sein, um zurück nach Kiew zu radeln...!! laughing laughing
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 19:13
    +2
    Им из англии видней , что и , как , и когда должны делать жидоукры . Сколько мужчин на украине должно умереть , что будет уничтожено , какую плотину взорвут и по какому русскому городу будут бить укронацисты .. Английские сэры ротшильды и пэры соросы настоящие Хозяева укриков . Печеньки давали ? Давали .. Иди какол умирать !
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:03
      +1
      Цитата: 30 вис
      Английские сэры ротшильды и пэры соросы настоящие Хозяева укриков . Печеньки давали ? Давали .. Иди какол умирать

      Приручили, надрисировали, сказали "фас!" и наблюдают, чтобы не свинтил с драки.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:27
    +2
    Наглосаксы скомандовали - всем бандерогеям в могилу, бандерогеи прохрюкали есть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:05
      +1
      Цитата: убей фашиста
      Наглосаксы скомандовали - всем бандерогеям в могилу, бандерогеи прохрюкали есть.

      Самое главное, что прохрюкали - радостно fool
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:43
    +2
    Российская оборона оказалась гораздо лучше устроена, чем думали в Генштабе ВСУ.

    И в штабах НАТО.
  12. Napayz
    Napayz Сегодня, 20:00
    +1
    "Наступ по-хохляцки" в чистом виде "Ограбление по-итальянски"
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:03
    0
    происходящее на Запорожском направлении - это разведка боем с целью найти слабое место в обороне российской армии
    Между строк читается, что укроармия таки обязательно найдёт слабое место, ударит, прорвёт оборону, дойдёт до Крыма, перемога! Однако, а если слабое место не найдётся, то тогда что?