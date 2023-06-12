В британском парламенте анонсировали «большую атаку» украинской армии на Донбассе в ближайшие дни

В Великобритании верят в победу украинской армии и успех контрнаступления ВСУ, несмотря на неудачное начало. Как заявил глава парламентского комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд, в ближайшее время нужно ждать "большой атаки" со стороны украинских сил.
На Западе продолжают утверждать, что Киев еще даже не начинал контрнаступления, а происходящее на Запорожском направлении - это разведка боем с целью найти слабое место в обороне российской армии. С таким же убеждением выступил и британский политик заявивший, что подразделения украинской армии, несущие большие потери в живой силе и бронетехнике, просто проводят "зондирующие операции".
По словам Эллвуда, в ближайшие дни Киев подтянет основные силы, которые пока находятся в резерве, и нанесет удар большими силами на одном из участков линии боевого соприкосновения.
В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса
- заявил он в эфире Sky News.
Также британский парламентарий призвал союзников по НАТО как можно быстрее поставить Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты, а также побольше танков.
Ранее The Wall Street Journal сообщил о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении. По версии американского издания, успехи украинской армии гораздо меньше ожиданий Киева, а потери бронетехники гораздо больше. Российская оборона оказалась гораздо лучше устроена, чем думали в Генштабе ВСУ.