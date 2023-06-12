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Американский аналитик: Победа Трампа на выборах не повлияет на военную поддержку Украины

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Американский аналитик: Победа Трампа на выборах не повлияет на военную поддержку Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, для России ничего не изменится. По мнению Миршаймера, если Трамп станет президентом США, финансирование киевского режима не прекратится.


Аналитик убежден, что любой американский лидер - Трамп или Байден не откажется от поддержки Украины и будет продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Это обусловлено, в первую очередь, русофобией американских элит, убежденных в том, что Россия представляет для США экзистенциальную угрозу, достаточно серьезную, чтобы позволить себе позволить Украине проиграть в вооруженном конфликте. В противном случае, авторитет США будет уничтожен, чем не преминет воспользоваться Китай. Именно этими соображениями будет руководствоваться Трамп, продолжая поддерживать Украину.

Миршмаймер также напомнил, что Трамп ранее утверждал, что стремится к улучшению отношений с Россией, называл Путина своим другом, а также намеревался прекратить американское военное присутствие в Европе. Однако, несмотря на подобные заявления, именно при Трампе в 2017 году США начали вооружать украинскую армию.

Профессор университета Чикаго подчеркнул, что у Барака Обамы хватило здравого смысла не совершать какие-либо действия, которые могли навредить жителям Украины, а поставки вооружений Киеву начались в годы президентства Трампа, когда американская элита была так же антироссийски настроена, как и во времена любого другого президента.

Исходя из этого, по мнению аналитика, слова Трампа о развороте американской политики в украинском вопросе на 180 градусов ничего не значат - этого не произойдет.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Gage Skidmore
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14 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 19:22
    +4
    Вот тут я с американцем согласен.
    Не так много власти у президента. Всё же он не самовластный правитель, а скорее, марионетка. Пусть и своенравная, порой.
    Да ещё и купировать эту власть постараются, как и в прошлый раз, когда Трамп президентом стал.
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 19:33
      +3
      У них президент,как медийное лицо,что напишут,то и прочитает. hi
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:34
      +3
      Кого бы там не избрали-вектор политики остается неизменным.Там президента танцуют,а не он ведет танец
    3. Проксима
      Проксима Сегодня, 19:39
      +3
      Вспоминаем про период, когда первый раз Трамп баллотировался на президентский срок, как его только элита не кляла и агентом Путина и так далее, а получилось самое худшее. Просто когда обещаешь рядовому избирателю (Украина ему по барабану) это одно, а вот взаимодействие с элитой став президентом - это совсем другое.
  2. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 19:28
    +5
    Без разницы кто там президент в США .Пока существуют штаты Америки противостояние было,есть и будет. И кстати...Именно при Трампе окраину то и вооружали до зубов.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 19:33
      0
      .Именно при Трампе окраину то и вооружали до зубов.
      Да ну
      Миршмаймер также напомнил, что Трамп ранее утверждал, что стремится к улучшению отношений с Россией, называл Путина своим другом, а также намеревался прекратить американское военное присутствие в Европе. Однако, несмотря на подобные заявления, именно при Трампе в 2017 году США начали вооружать украинскую армию.

      Профессор университета Чикаго подчеркнул, что у Барака Обамы хватило здравого смысла не совершать какие-либо действия, которые могли навредить жителям Украины, а поставки вооружений Киеву начались в годы президентства Трампа

      Для чего в комментах повторять статью? Или Вы просто ее не прочитали, а просто посмотрели на заголовок?)
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:32
    +1
    Да это и ежу понятно. Все популистские высказывания в предвыборной гонке ничего не значат. И не президентом единым решается вопрос помощи окраине, в этом вопросе очень много заинтересованных сторон.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: Лешак
      Да это и ежу понятно. Все популистские высказывания в предвыборной гонке ничего не значат. И не президентом единым решается вопрос помощи окраине, в этом вопросе очень много заинтересованных сторон.

      Верно, разумеется, но
      по мнению аналитика, слова Трампа о развороте американской политики в украинском вопросе на 180 градусов ничего не значат - этого не произойдет.

      разворота на 180' не будет, но все потуги Байдена выжать Украину в свой семейный кошелёк накроются медным тазом. Останутся давние чисто глобалистские претензии США. Они хотя бы прозрачнее и откровеннее.
  4. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:35
    +1
    А кто то в этом сомневался? Кто бы не стал президентом америки, их политика по отношению к России и другим странам не изменится
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:35
    +1
    Правильно сказал аналитик. Вот только не учел, что до выборов президента США еще далече. Успеет Россия с Украиной справиться за то время.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:41
      0
      Справиться можно по-разному. Можно до польской границы дойти, а можно объявить, что 4 области - это победа, и всем можно расходиться.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:35
        0
        Цитата: Roma-1977
        Справиться можно по-разному. Можно до польской границы дойти, а можно объявить, что 4 области - это победа, и всем можно расходиться.

        Куда хуже. Либерота готова обьявить победой и отдачу пол-России западникам.
        И, да, это бы было её победой.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 19:48
    +1
    ЕМНИП, первый импичмент Трампа был предпринят дерьмократами за то, что он тормознул военную и финансовую помощь Украине.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:51
    +2
    Правила игры в Вашингтоне устанавливает не Президент, а корпорации, чьи интересы он изащищает.