Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, для России ничего не изменится. По мнению Миршаймера, если Трамп станет президентом США, финансирование киевского режима не прекратится.Аналитик убежден, что любой американский лидер - Трамп или Байден не откажется от поддержки Украины и будет продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Это обусловлено, в первую очередь, русофобией американских элит, убежденных в том, что Россия представляет для США экзистенциальную угрозу, достаточно серьезную, чтобы позволить себе позволить Украине проиграть в вооруженном конфликте. В противном случае, авторитет США будет уничтожен, чем не преминет воспользоваться Китай. Именно этими соображениями будет руководствоваться Трамп, продолжая поддерживать Украину.Миршмаймер также напомнил, что Трамп ранее утверждал, что стремится к улучшению отношений с Россией, называл Путина своим другом, а также намеревался прекратить американское военное присутствие в Европе. Однако, несмотря на подобные заявления, именно при Трампе в 2017 году США начали вооружать украинскую армию.Профессор университета Чикаго подчеркнул, что у Барака Обамы хватило здравого смысла не совершать какие-либо действия, которые могли навредить жителям Украины, а поставки вооружений Киеву начались в годы президентства Трампа, когда американская элита была так же антироссийски настроена, как и во времена любого другого президента.Исходя из этого, по мнению аналитика, слова Трампа о развороте американской политики в украинском вопросе на 180 градусов ничего не значат - этого не произойдет.